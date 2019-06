Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MSZP gyengén szerepelt az EP-választáson, egy mandátumot szerzett, ami Ujhelyi Istváné lett. Szanyi ezt követően éles hangú nyílt levelet tett közzé. A párt elnöksége most felfüggesztette az alelnök Szanyi Tibor párttagságát.","shortLead":"Az MSZP gyengén szerepelt az EP-választáson, egy mandátumot szerzett, ami Ujhelyi Istváné lett. Szanyi ezt követően...","id":"20190628_Az_MSZP_felfuggesztette_Szanyi_parttagsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b0706-ad31-4282-930a-9c2f2c8bbbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Az_MSZP_felfuggesztette_Szanyi_parttagsagat","timestamp":"2019. június. 28. 13:02","title":"Az MSZP felfüggesztette Szanyi párttagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra, többek között az ügyfélcsoportképzéssel, a kockázatvállalási döntések előkészítésével, az ügyfél-, partner-, illetve ügyletminősítéssel, valamint a fedezetekre és egyéb hiteladatokra vonatkozó banki nyilvántartásaival kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt.","shortLead":"Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra, többek között az ügyfélcsoportképzéssel...","id":"20190628_Az_MNB_szabalytalansagokat_talalt_a_MagNet_Banknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ea394e-988f-4186-a729-443d4154df96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Az_MNB_szabalytalansagokat_talalt_a_MagNet_Banknal","timestamp":"2019. június. 28. 09:48","title":"Az MNB szabálytalanságokat talált a MagNet Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei spanyolországi részlege a Twitteren tett közzé egy listát, amelyen azok a Huawei-készülékek szerepelnek, amelyek megkapják majd az Android Q-t, illetve az EMUI 10 felhasználói felületet. Bár a felsorolt mobilok egy része már ismert volt, több újat is találni a listán.","shortLead":"A Huawei spanyolországi részlege a Twitteren tett közzé egy listát, amelyen azok a Huawei-készülékek szerepelnek...","id":"20190627_huawei_okostelefon_android_q_frissites_emui_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fac6ede-71fd-41cb-9b1f-278f7d35a07c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_huawei_okostelefon_android_q_frissites_emui_10","timestamp":"2019. június. 27. 15:33","title":"Ha ilyen Huawei mobilt használ, ön is megnyugodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dér Csaba a prágai bíróságon egyetértett azzal, hogy nekünk adják ki, állítása szerint a családja is itt él.","shortLead":"Dér Csaba a prágai bíróságon egyetértett azzal, hogy nekünk adják ki, állítása szerint a családja is itt él.","id":"20190627_Magyarorszagnak_adjak_ki_a_csantaveri_bergyilkost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da83a11b-5f57-44d3-8d24-63b1a49f6c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Magyarorszagnak_adjak_ki_a_csantaveri_bergyilkost","timestamp":"2019. június. 27. 18:20","title":"Magyarországnak adják ki Dér Csabát, a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanúgy, mint két hete, a német kancellár most is teljes testében remegni kezdett. ","shortLead":"Ugyanúgy, mint két hete, a német kancellár most is teljes testében remegni kezdett. ","id":"20190627_Ismet_rosszul_lett_egy_ceremonian_Angela_Merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d09f230-c655-46d2-8c5e-b178e167b238","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Ismet_rosszul_lett_egy_ceremonian_Angela_Merkel","timestamp":"2019. június. 27. 11:44","title":"Ismét rosszul lett egy nyilvános eseményen Angela Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.","shortLead":"A katasztrófavédelem 12 nappal később továbbította a műtrágyakirály kérelmét a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi...","id":"20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20de39a1-94ed-40b8-83e3-5ecfca9e4800","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Azonnali_jogvedelmet_kert_Bige_Laszlo_de_eddig_csak_ideoda_tologattak_az_ugyet","timestamp":"2019. június. 27. 14:21","title":"Azonnali jogvédelmet kért Bige László, de eddig csak ide-oda tologatták az ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decee50a-059e-4c6f-aebb-37092bc8b9ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat élettársát arra kényszerítették, hogy nézze végig a gyilkosságot. ","shortLead":"Az áldozat élettársát arra kényszerítették, hogy nézze végig a gyilkosságot. ","id":"20190628_Brutalisan_kivegeztek_ismerosuket_eletfogytiglant_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decee50a-059e-4c6f-aebb-37092bc8b9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3235080a-0eda-4275-832a-d73399c3ef37","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Brutalisan_kivegeztek_ismerosuket_eletfogytiglant_kaptak","timestamp":"2019. június. 28. 15:41","title":"Brutálisan kivégezték ismerősüket, életfogytiglant kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Glassdoor állásvadász oldal minden évben elkészíti néhány vezető ország nagy és kisebb cégeinek első emberét osztályozó listáját a dolgozók véleménye alapján. Az Apple első embere, a céget ért számos megpróbáltatás ellenére, sokat javított tavalyi eredményén. Mark Zuckerberg viszont lecsúszott.","shortLead":"A Glassdoor állásvadász oldal minden évben elkészíti néhány vezető ország nagy és kisebb cégeinek első emberét...","id":"20190628_glassdoor_felmeres_amerikai_nagyvallalatok_vezerigazgatoi_apple_tim_cook_google_sundar_pichai_satya_nadella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7803db8c-9065-4c59-bd39-3acfb6fcd099","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_glassdoor_felmeres_amerikai_nagyvallalatok_vezerigazgatoi_apple_tim_cook_google_sundar_pichai_satya_nadella","timestamp":"2019. június. 28. 09:33","title":"Az Apple, a Facebook, a Google vagy a Microsoft főnöke a jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]