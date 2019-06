Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef371eab-f266-47fd-a45a-72dc71486207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","timestamp":"2019. június. 30. 12:00","title":"Ez történt: megszületett a Trump-döntés, ami után százmilliók lélegezhetnek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szellemi Tulajdon Hivatala szerint a Dunathlon nem hasonlít túlságosan a Decathlonra.","shortLead":"A Szellemi Tulajdon Hivatala szerint a Dunathlon nem hasonlít túlságosan a Decathlonra.","id":"20190630_A_Decathlon_szabadalmi_vitat_vesztett_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f37164-8b24-4d5a-976b-9766de87d97e","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_Decathlon_szabadalmi_vitat_vesztett_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 30. 15:32","title":"A Decathlon szabadalmi vitát vesztett Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja. A legutóbbi értesülés szerint még jól is kijöhet belőle.","shortLead":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja...","id":"20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb423c4-2b63-4854-be81-ec4a3a5ce67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 30. 10:03","title":"Lehet, hogy mégis csak jól jött az Apple-nek a Huawei-embargó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben találkozott és kezet fogott egymással Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, ezt követően Trump első amerikai elnökként észak-koreai területre lépett.","shortLead":"A Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben találkozott és kezet fogott egymással Donald Trump amerikai...","id":"20190630_Talalkozott_egymassal_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70d8bed-9ad9-4543-84f9-622ea23fb040","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Talalkozott_egymassal_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. június. 30. 09:07","title":"Találkozott egymással Donald Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d902ea-d0b6-4df3-83f9-fbf2fff24904","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyebbé teszi a Google a gifek megosztását a keresőből, ehhez egy új gombot társítanak a találatokhoz.","shortLead":"Könnyebbé teszi a Google a gifek megosztását a keresőből, ehhez egy új gombot társítanak a találatokhoz.","id":"20190628_google_gif_megosztasa_google_kepkereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d902ea-d0b6-4df3-83f9-fbf2fff24904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79429b5-b55f-4fd7-bebe-81e6d2c96b63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_google_gif_megosztasa_google_kepkereso","timestamp":"2019. június. 28. 19:03","title":"Régóta várt funkció kerül a Google mobilos keresőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19cb816-ca1d-4f83-9fb8-b5a96fdc36ee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Marabu_FekNyuz_Hitelesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e19cb816-ca1d-4f83-9fb8-b5a96fdc36ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceba326-7bde-44fb-9bab-4f5cc04d9c48","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Marabu_FekNyuz_Hitelesseg","timestamp":"2019. június. 30. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Hitelesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf7ca53-891f-4f65-a3fd-cd0612fca3d6","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ötven éve zavargások törtek ki New York hippinegyedében a Stonewall Inn nevű melegbárnál. Ettől számolják a modern melegjogi mozgalmak kezdetét, amelynél ott bábáskodtak a meleg közösség kitaszítottjai, a prostituáltak és a transzneműek is. A Greenwich Village-i éjszaka királynője akkoriban Marsha P. Johnson volt, aki már életében legendává vált. Halálának körülményei viszont máig tisztázatlanok.","shortLead":"Ötven éve zavargások törtek ki New York hippinegyedében a Stonewall Inn nevű melegbárnál. Ettől számolják a modern...","id":"20190628_Marsha_P_Johnson_transznemuek_transzvesztitak_stonewall_inn_zavargasok_Pride_melegjogok_melegek_lmbtq_Sylvia_Rivera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbf7ca53-891f-4f65-a3fd-cd0612fca3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b16120-c3ec-4769-816d-f1368d0e65e2","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Marsha_P_Johnson_transznemuek_transzvesztitak_stonewall_inn_zavargasok_Pride_melegjogok_melegek_lmbtq_Sylvia_Rivera","timestamp":"2019. június. 28. 20:00","title":"„Édesem, a melegjogaimat akarom, most!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár közölte, semmi jelentenivalója nincs egészségügyi állapotával kapcsolatban. ","shortLead":"Angela Merkel német kancellár közölte, semmi jelentenivalója nincs egészségügyi állapotával kapcsolatban. ","id":"20190629_Merkel_a_remeges_ellenere_is_azt_mondja_jol_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34fe420-ca2f-4cd2-8378-3859ae0c5ff1","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Merkel_a_remeges_ellenere_is_azt_mondja_jol_van","timestamp":"2019. június. 29. 17:31","title":"Merkel a remegés ellenére is azt mondja, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]