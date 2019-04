Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab1833e4-2ac1-4ba2-b03f-7c3d8eb1330f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság arra jutott, hogy nincs rendben a jegyző döntése. ","shortLead":"A bíróság arra jutott, hogy nincs rendben a jegyző döntése. ","id":"20190416_Nem_engedte_a_birosag_a_miskolci_MSZPs_korzet_megszunteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab1833e4-2ac1-4ba2-b03f-7c3d8eb1330f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d440b88b-3b96-4295-901e-d6d835e8c6e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Nem_engedte_a_birosag_a_miskolci_MSZPs_korzet_megszunteteset","timestamp":"2019. április. 16. 20:57","title":"Nem engedte a bíróság a miskolci MSZP-s körzet megszüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A korábban beharangozottakkal ellentétben azonban már csak 160 km/órás végsebességű vasútról beszélt Razvan Cuc. Így is jóval gyorsabban lehet majd eljutni szinte az összes fontos erdélyi városba Magyarországról vonattal.","shortLead":"A korábban beharangozottakkal ellentétben azonban már csak 160 km/órás végsebességű vasútról beszélt Razvan Cuc. Így is...","id":"20190416_Kolozsvar_es_a_magyar_hatar_kozti_szupervasutrol_beszelt_a_roman_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e376225-18b0-40a3-b78e-65c77d7adec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Kolozsvar_es_a_magyar_hatar_kozti_szupervasutrol_beszelt_a_roman_miniszter","timestamp":"2019. április. 16. 19:51","title":"A román miniszter szerint az idén elkezdik a Kolozsvár-magyar határ közti szupervasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100b4b2b-fb62-4584-ba42-7aab8adc39b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly hatótávú elektromos autó utastere automatikusan átalakul, ha a sofőr önvezetésre vált.","shortLead":"A komoly hatótávú elektromos autó utastere automatikusan átalakul, ha a sofőr önvezetésre vált.","id":"20190415_a_vw_uj_villanyautoja_egy_negy_kereken_gurulo_pihenoszoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=100b4b2b-fb62-4584-ba42-7aab8adc39b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dc8d8f-5634-4b2f-a880-80e733aa6585","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_a_vw_uj_villanyautoja_egy_negy_kereken_gurulo_pihenoszoba","timestamp":"2019. április. 15. 11:21","title":"A VW új villanyautója egy négy keréken guruló pihenőszoba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a20cd4-ce02-4041-857f-77d6037d2f3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett az intézményben. Az Operaház saját halottjának tekinti.\r

\r

","shortLead":"A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett...","id":"20190415_Elhunyt_Laszlo_Margit_operaenekesno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a20cd4-ce02-4041-857f-77d6037d2f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e3165-5469-4b7b-8bbc-0fc94812df4b","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Elhunyt_Laszlo_Margit_operaenekesno","timestamp":"2019. április. 15. 13:02","title":"Elhunyt László Margit operaénekesnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este tűz ütött ki a párizsi Notre-Dame székesegyház tetején, a tetőszerkezetet azóta elemésztették a lángok, összedőlt az épület huszártornya és már az egyik harangtorony is ég.","shortLead":"Hétfő este tűz ütött ki a párizsi Notre-Dame székesegyház tetején, a tetőszerkezetet azóta elemésztették a lángok...","id":"20190415_notre_dame_tuzvesz_olvasoi_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bb1ed1-31aa-43fd-8246-2cbde18bee3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_notre_dame_tuzvesz_olvasoi_video","timestamp":"2019. április. 15. 22:25","title":"Párizs döbbenten figyeli, ahogy lángok mardossák a Notre-Dame-ot – olvasónk videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csapatban még nem nagyon vetették be az OpenAI botjait, azonban most erre is sor került, a mesterséges intelligencia pedig pont azt tette, amit vártak tőle: alázott. ","shortLead":"Csapatban még nem nagyon vetették be az OpenAI botjait, azonban most erre is sor került, a mesterséges intelligencia...","id":"20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462aa342-3b4a-409e-bd33-3e7db1c5cf3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","timestamp":"2019. április. 15. 16:03","title":"Elon Musk robotjai játszi könnyedséggel bedarálták a világbajnok videojátékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26592f44-a232-435c-aacd-4d497e73b1bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tiltott kampányfinanszírozás miatt büntették meg a pártot több mint 100 millió forintnyi összegre. ","shortLead":"Tiltott kampányfinanszírozás miatt büntették meg a pártot több mint 100 millió forintnyi összegre. ","id":"20190416_Sulyos_buntetest_szabtak_ki_a_szelsojobbos_nemet_AfDre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26592f44-a232-435c-aacd-4d497e73b1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b625bc2-75ca-4bbb-b8e8-16dd0fc5d9a0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Sulyos_buntetest_szabtak_ki_a_szelsojobbos_nemet_AfDre","timestamp":"2019. április. 16. 21:51","title":"Súlyos büntetést szabtak ki a szélsőjobbos német AfD-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a bíróságon támadják meg a rendőrségi határozatot. ","shortLead":"A szervezők a bíróságon támadják meg a rendőrségi határozatot. ","id":"20190416_Kordonok_kozott_engedne_csak_a_Budapest_Prideot_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad5c252-d56a-4789-988a-1f75f776b0d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Kordonok_kozott_engedne_csak_a_Budapest_Prideot_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 16. 21:31","title":"Kordonok között engedné csak a Budapest Pride-ot a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]