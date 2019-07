Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Donut Library megvásárlását követően beleolvadt a Mr. Funk kft-be, s az egyik dolgozó véletlenül rossz munkaszerződést adott le a NAV-nak – írta Instagram-üzenetében a vállalkozás tulajdonosa, Vajna Tímea.","shortLead":"A Donut Library megvásárlását követően beleolvadt a Mr. Funk kft-be, s az egyik dolgozó véletlenül rossz...","id":"20190629_Vajna_Timea_megmagyarazza_miert_zartak_be_az_egyik_fankozojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b65329-1701-45c1-bdb5-df14b85b4227","keywords":null,"link":"/kkv/20190629_Vajna_Timea_megmagyarazza_miert_zartak_be_az_egyik_fankozojat","timestamp":"2019. június. 29. 16:46","title":"Vajna Tímea megmagyarázza, miért zárták be az egyik fánkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"","category":"kkv","description":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő héten mutatják be. ","shortLead":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő...","id":"20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c65d80-e715-492c-9de7-a635f0817cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","timestamp":"2019. június. 30. 10:06","title":"Újabb közösségi robogó érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyik ötcsillagos szállodától a másikig tartó, Európát bejáró túrán vesz részt.","shortLead":"Egyik ötcsillagos szállodától a másikig tartó, Európát bejáró túrán vesz részt.","id":"20190701_bugatti_oakley_desing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8a9ad-949c-402e-985a-1354f7fb381a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_bugatti_oakley_desing","timestamp":"2019. július. 01. 10:22","title":"Egyetlen darab létezik ebből az Oakley Design Bugatti Veyronból, ami Budapesten járkál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még egy mérsékelt mértékű globális felmelegedés is növelni fogja az energiaszükségletet a világon 2050-re – mutatták ki klímakutatók a Nature Communications című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban. ","shortLead":"Még egy mérsékelt mértékű globális felmelegedés is növelni fogja az energiaszükségletet a világon 2050-re – mutatták ki...","id":"20190630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_ellensulyozasa_energiaszukseglet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a3e5d0-a35f-4369-9b4a-bfd501ce961e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_ellensulyozasa_energiaszukseglet","timestamp":"2019. június. 30. 08:03","title":"Ördögi körbe kerülhet az emberiség a globális felmelegedésben: egyre több energia kellene, hogy ellensúlyozzuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú, amikor megfogott egy földből kiálló elektromos vezetéket egy panzió udvarán. Apja szerint a vezeték nem volt szigetelve, a panzió tulajdonosa szerint szigetelve volt.","shortLead":"Égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú, amikor megfogott egy földből kiálló elektromos vezetéket egy panzió udvarán...","id":"20190630_Bors_Feketere_egett_egy_2_eves_kisfiu_keze_egy_panzioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbb33c3-bc1b-44fe-bc1a-b82061b7f5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Bors_Feketere_egett_egy_2_eves_kisfiu_keze_egy_panzioban","timestamp":"2019. június. 30. 19:10","title":"A panzió tulajdonosa szerint nem ő hibás, amiért a 2 éves kisfiút az udvaron megrázta az áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves magyar férfi vasárnap délelőtt Balatonfenyves térségében gumimatraccal ment be a tóba, majd eltűnt.","shortLead":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves...","id":"20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163b486-0fcb-43af-a94a-e6d1c50b9f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","timestamp":"2019. június. 30. 21:32","title":"A Balatonban lelte halálát egy férfi, élőlánccal keresték a holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely nem a Jobbik főpolgármester-jelöltje, az ellenzéki párt azonban elfogadja a fővárosi előválasztás eredményét és más jelöltet sem támogat\r

","shortLead":"Karácsony Gergely nem a Jobbik főpolgármester-jelöltje, az ellenzéki párt azonban elfogadja a fővárosi előválasztás...","id":"20190629_A_Jobbik_elfogadja_a_budapesti_elovalasztas_eredmenyet_es_nem_tamogat_masik_jeloltet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400af118-512d-4cc9-a4c0-9f270028eb01","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_Jobbik_elfogadja_a_budapesti_elovalasztas_eredmenyet_es_nem_tamogat_masik_jeloltet","timestamp":"2019. június. 29. 21:17","title":"A Jobbik elfogadja a budapesti előválasztás eredményét, és nem támogat másik jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","shortLead":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","id":"20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a45b54e-57d7-4b1c-ba87-56223fc3cf3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","timestamp":"2019. július. 01. 06:26","title":"Nagy terveket szőnek a Mészáros-birodalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]