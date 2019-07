Összességében nem jött túl jól (az immár békülékenyebb szakaszba került) amerikai-kínai kereskedelmi háború az Apple-nek (amelynek egyik következménye volt az iPhone ellen hirdetett kínai bojkott), bár később felcsillant egy reménysugár is. Mindenesetre a cupertinói gyártó szeretne biztosabbra menni ezen az óriási piacon, és a legutóbbi hírek szerint úgy döntött, hogy speciális iPhone-t készít kifejezetten a kínai piac számára.

Korábban már kiderült, hogy hiába volt vonzó az iPhone Xs a maga nagy kijelzőjével, a két SIM kártya használatának lehetőségével, jobb kameráival, az ára (6000-10000 jüan, kb. 250–410 ezer forint) elrettentette a felhasználókat. Ezért is döntött úgy az Apple, hogy az árcsökkentés érdekében eltávolít néhány funkciót a telefonból. Például a Face ID helyett visszatér a hagyományos Touch ID-hoz (ujjlenyomat-olvasóhoz), ugyanis az kiderült, hogy a kínai felhasználók nem szeretik az arcfelismeréses azonosítást, és tulajdonképpen nem is használták. Feltehetően picit butítanak a kamerán is, ami még így is jó képeket fog csinálni.

Egyelőre nem tudni, mikor rukkolna ki az Apple a „kínai iPhone-nal”, illetve a fogadtatását sem egyszerű megjósolni. Egyfelől mellette szól az iPhone SE korábbi nagy sikere más piacokon, viszont – miután várhatóan a lebutítások ellenére sem lesz filléres eszköz – kérdés, hajlandók lesznek-e egy picit mélyebben a pénztárcájukba nyúlni a kínai felhasználók egy olyan piacon, ami tele van igazán jó ár-érték arányú telefonokkal.

