[{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","shortLead":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","id":"20190707_NotreDame_olompor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e8c92-7d4c-434e-ac23-55c0e30f2160","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_NotreDame_olompor","timestamp":"2019. július. 07. 16:57","title":"Még mindig mérgező a levegő a Notre-Dame körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d137fc-6eff-482d-9d4c-40013e31a834","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyobb atrocitás nélkül zajlott le a 2019-es Pride, egyedül a Deák téren volt egy kisebb csoportosulás, amely bekiabálásokkal próbálta megzavarni a vonulókat. Ezen kívül színes kavalkád, karneváli hangulat és sok boldog ember jelenléte jellemezte az eseményt. Tekintse meg képgalériánkat!","shortLead":"Nagyobb atrocitás nélkül zajlott le a 2019-es Pride, egyedül a Deák téren volt egy kisebb csoportosulás, amely...","id":"20190706_pride_2019_kepgaleria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8d137fc-6eff-482d-9d4c-40013e31a834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508e7735-8e80-41d9-a70d-756cb6688fa4","keywords":null,"link":"/elet/20190706_pride_2019_kepgaleria","timestamp":"2019. július. 06. 19:48","title":"Ilyen volt az idei Pride - Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","shortLead":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","id":"20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee78e97-45d5-4b45-a5ed-c6084a453e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","timestamp":"2019. július. 07. 06:41","title":"Szovjet katonai parádés luxusautót vásárolna? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaf7c1d-a03e-4594-a5f0-ef1a9bb4aee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eldőlt, kik lesznek az EU legfontosabb szerveinek vezetői; elkezdődött a babaváró támogatás igénylése; eggyel több új stadion van az országban. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Eldőlt, kik lesznek az EU legfontosabb szerveinek vezetői; elkezdődött a babaváró támogatás igénylése; eggyel több új...","id":"20190707_Es_akkor_eu_babavaro_stadion_fizetes_ruha_rezsi_dinnye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abaf7c1d-a03e-4594-a5f0-ef1a9bb4aee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3c9cb6-a501-431f-9f20-89516db50c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Es_akkor_eu_babavaro_stadion_fizetes_ruha_rezsi_dinnye","timestamp":"2019. július. 07. 07:00","title":"És akkor a kismamák elindultak a hőségben a bankfiókok felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összecsapott az ellenzék és a kormánypárt a Parlamentben napirend előtt. ","shortLead":"Összecsapott az ellenzék és a kormánypárt a Parlamentben napirend előtt. ","id":"20190708_fidesz_tiborcz_ado_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2212d33e-f5f1-4e67-8c38-4adfd7229398","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_fidesz_tiborcz_ado_parlament","timestamp":"2019. július. 08. 13:31","title":"A Fidesz átlát a \"Tiborcz-szitán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezők becslései szerint másfél millióan vettek részt szombaton Londonban a jubileumi London Pride felvonuláson.","shortLead":"A szervezők becslései szerint másfél millióan vettek részt szombaton Londonban a jubileumi London Pride felvonuláson.","id":"20190706_Masfel_millioan_vettek_reszt_a_London_Prideon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b49d0-cc8d-445d-80a3-c7202416a72b","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Masfel_millioan_vettek_reszt_a_London_Prideon","timestamp":"2019. július. 06. 20:40","title":"Másfél millióan vettek részt a London Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df1683-90b2-47fa-94cf-2782d3dac6c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusmárka divatterepjárójának limitált szériás kiadása abszolút egyedi utasteret kapott.","shortLead":"A kékvérű brit luxusmárka divatterepjárójának limitált szériás kiadása abszolút egyedi utasteret kapott.","id":"20190708_stilus_kimaxolva_sakktabla_es_kockas_szovet_az_uj_bentleyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66df1683-90b2-47fa-94cf-2782d3dac6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5db36ba-ea9c-4806-b8e1-fd0929fe3b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_stilus_kimaxolva_sakktabla_es_kockas_szovet_az_uj_bentleyben","timestamp":"2019. július. 08. 13:21","title":"Stílus kimaxolva: sakktábla és kockás szövet az új Bentleyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elektronikus díjfizetése fognak átállni, elvileg 2022-től. ","shortLead":"Elektronikus díjfizetése fognak átállni, elvileg 2022-től. ","id":"20190708_Meg_nehany_ev_es_ledontik_a_fizetokapuk_a_horvat_autopalyakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedde5d0-80f7-40d0-a6ed-9191738e17fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Meg_nehany_ev_es_ledontik_a_fizetokapuk_a_horvat_autopalyakon","timestamp":"2019. július. 08. 12:13","title":"Még néhány év és ledöntik a fizetőkapukat a horvát autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]