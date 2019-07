Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f18de094-e87c-46e8-ac39-a717dbb749f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Önmagunk elfogadása jelentősen befolyásolja a másik emberhez való viszonyunkat, és azt is, mennyire tudjuk befogadni a másik ember szeretetét.



","shortLead":"Önmagunk elfogadása jelentősen befolyásolja a másik emberhez való viszonyunkat, és azt is, mennyire tudjuk befogadni...","id":"20190707_Szeresd_magad_es_majdnem_mindegy_ki_a_parod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f18de094-e87c-46e8-ac39-a717dbb749f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9768c4c1-818e-42ac-82f7-9f3744fda399","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190707_Szeresd_magad_es_majdnem_mindegy_ki_a_parod","timestamp":"2019. július. 07. 20:15","title":"Szeresd magad, és (majdnem) mindegy, ki a párod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adae5bf-4cbd-4947-9b55-c4dce9477625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktusról videó készült, ami felkerült a netre, a rendőrség pedig szabálysértési eljárást indított közerkölcs megsértése miatt.","shortLead":"Az aktusról videó készült, ami felkerült a netre, a rendőrség pedig szabálysértési eljárást indított közerkölcs...","id":"20190709_Bortonbe_kerulhet_a_par_aki_a_gyori_szokokutban_szexelt_egyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8adae5bf-4cbd-4947-9b55-c4dce9477625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a86ce6f-6d05-4548-9311-ba9bbd5c11f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Bortonbe_kerulhet_a_par_aki_a_gyori_szokokutban_szexelt_egyet","timestamp":"2019. július. 09. 10:03","title":"Börtönbe kerülhet a pár, aki a győri szökőkútban szexelt egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd2d25b-0272-4716-a3c4-09d53f42f80c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Koktélok, kávé, bárzene és egy udvarias pultos.","shortLead":"Koktélok, kávé, bárzene és egy udvarias pultos.","id":"20190708_Megcsinaltak_az_biznisz_osztalyu_buszmegallot__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dd2d25b-0272-4716-a3c4-09d53f42f80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c550ce52-1558-48e8-8d76-3c9e557919b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Megcsinaltak_az_biznisz_osztalyu_buszmegallot__video","timestamp":"2019. július. 08. 10:22","title":"Megcsinálták a biznisz osztályú buszmegállót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9686bcb5-c897-4dd6-b402-e703c6b72be6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg azért, mert ott volt. ","shortLead":"Valószínűleg azért, mert ott volt. ","id":"20190708_Kotelek_nelkul_maszta_meg_Europa_egyik_legmagasabb_felhokarcolojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9686bcb5-c897-4dd6-b402-e703c6b72be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8878393b-b29e-419c-81e7-c5b152c313ae","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Kotelek_nelkul_maszta_meg_Europa_egyik_legmagasabb_felhokarcolojat","timestamp":"2019. július. 08. 14:08","title":"Kötelek nélkül mászta meg Európa egyik legmagasabb felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Műholdfelvételek szerint rekordalacsonyra zsugorodott az Antarktika körüli tengeri jég kiterjedése az elmúlt öt évben. A kutatók értetlenül állnak a jelenség előtt, 35 évnyi növekedés lett oda.","shortLead":"Műholdfelvételek szerint rekordalacsonyra zsugorodott az Antarktika körüli tengeri jég kiterjedése az elmúlt öt évben...","id":"20190708_antarktika_koruli_tengeri_jeg_zsugorodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274448ee-d196-49bb-9b2a-30261169d3d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_antarktika_koruli_tengeri_jeg_zsugorodott","timestamp":"2019. július. 08. 13:03","title":"A kutatók sem értik, mi történt: nagyon összezsugorodott az Antarktisz körüli jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő mentelmi jogát még a nyári szünet előtt, pénteken felfüggesztheti az Országgyűlés – értesült a Magyar Hírlap.","shortLead":"A képviselő mentelmi jogát még a nyári szünet előtt, pénteken felfüggesztheti az Országgyűlés – értesült a Magyar...","id":"20190709_Nehany_nap_mulva_dontes_szulethet_Demeter_Marta_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358cde9f-3fa7-49ec-8d59-d00292c6adfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Nehany_nap_mulva_dontes_szulethet_Demeter_Marta_ugyeben","timestamp":"2019. július. 09. 07:45","title":"Néhány nap múlva döntés születhet Demeter Márta ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d87db6-5187-4633-9dff-9619fc2765de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először került napvilágra japán írásos dokumentum arról, hogy az ázsiai szigetország hadserege vegyi fegyvert vetett be a második kínai-japán háborúban 1939-ben, Kína északi részén.","shortLead":"Először került napvilágra japán írásos dokumentum arról, hogy az ázsiai szigetország hadserege vegyi fegyvert vetett be...","id":"20190708_merges_gaz_vegyi_fegyver_japan_1939","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d87db6-5187-4633-9dff-9619fc2765de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9f7545-0f9d-4d74-8496-3bed53bc6a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_merges_gaz_vegyi_fegyver_japan_1939","timestamp":"2019. július. 08. 17:03","title":"Dokumentum igazolja, hogy Japán vegyi fegyvert vetett be Kínában 1939-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9f0483-de1a-41b5-9f03-d3c73c8a409f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Miközben egyre drágulnak a gyümölcsök és a zöldségek, a termelőknek alig van hasznuk belőle. Olaszországban három-négy hektár alma eltart egy családot, míg Szabolcsban akár egy tízhektáros ültetvény mellett is más jövedelemforrás után is kell nézni. Pedig a rendszerváltás idején a háztáji még jó megélhetésnek számított.","shortLead":"Miközben egyre drágulnak a gyümölcsök és a zöldségek, a termelőknek alig van hasznuk belőle. Olaszországban három-négy...","id":"20190707_alma_mezogazdasag_rendszervaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9f0483-de1a-41b5-9f03-d3c73c8a409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5cb20-a3b5-4e0e-83fd-08053bdf3680","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_alma_mezogazdasag_rendszervaltas","timestamp":"2019. július. 07. 16:30","title":"Harminc éve még vitték a kicsit, a zöldet is, ma csak szenvednek az almatermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]