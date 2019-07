Az emberi Mars-misszió kapcsán a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet majd ellátni egy krízishelyzetben a sérült űrhajósokat az űrben. Most erre találtak egy megoldást az Európai Űrügynökség (ESA) kutatói.

A tervek szerint néhány évtizeden belül már ember léphetne a Mars felszínére, ami az emberiség eddigi legnagyobb tudományos sikere lenne. Ehhez persze rengeteg technológiai problémát kell még megoldani, de egy nyugalmazott űrhajós szerint a jelenlegi költségvetés mellett erre 25 év alatt sor kerülhet majd.

A marsi – és minden más, a mélyűrbe tartó – küldetésnek azonban van egy nemcsak technológiai jellegű kihívása. Nevezetesen, hogy hogyan lehet majd segíteni azon, aki a Földtől több millió kilométerre betegszik meg. Ilyen helyezetben már egy "egyszerű" betegségnél is az űrhajós élete lehet a tét, nem is beszélve arról, ha valaki súlyos sérülést szenved. A Drezdai Műszaki Egyetem egyetemi kórházának kutatói ezért egy olyan eljárást fejlesztettek, ami ilyen helyzetben segíthet majd a bajba jutott asztronaután.

Az Európai Űrügynökség szakemberei olyan 3D-nyomtatási eljárást alkottak meg, amellyel az űrben is lehet majd bőrt vagy akár csontot is nyomtatni. Ennek köszönhetően egy krízishelyzetben az űrhajósok képesek lesznek kezelni az égési sérüléseket vagy a csonttöréseket is.

Mindez azért is rendkívül fontos, mert így úgy lehetne gyógyítani például az égési sérülést, hogy az űrhajós más testrészéről kellene a bőrt átültetni a sérült területre. Az űrben ugyanis a Földhöz képest sokkal lassabban regenerálódna a beteg.

Az eljárás során az emberi vérplazmát – amivel bőrsejteket nyomtatnak – növényi anyaggal sűrítették, így zéró gravitációban is könnyen kezelhetővé vált az anyag. A csont nyomtatásához kalcium-foszfátot adtak a nyomtatott emberi őssejtekhez. Ez egyfajta kötőanyagként szolgál, ami fel is szívódik, amikor a csont növekedésnek indul.

Egyelőre még mindig a fejlesztés elejénél járunk, de a mostani eredmények már ígéretesek a jövőre nézve.

