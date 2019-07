Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Már az ENSZ és az Európai Tanács asztalán vannak azok a dokumentumok, amelyek azt igazolhatják, hogy áprilisban ismét törvénytelenül tagadták meg egy magyar családtól, hogy Kanadába repülhessen. Elégtételért küzdenek, miközben az ombudsmani hivatal szerint más városokban is történtek jogsértésgyanús esetek, amikor utasokat azért nem engedhettek fel egy repülőre, mert cigányok.

\r

Már az ENSZ és az Európai Tanács asztalán vannak azok a dokumentumok, amelyek azt igazolhatják, hogy áprilisban ismét...","id":"20190710_kanadaba_repulo_magyar_romak","timestamp":"2019. július. 10. 17:40","title":"Külföldön is kiállítják a sorból a Kanadába repülő magyar romákat"

\r

Serena Williams és Simona Halep is nyert, így szombaton köztük dől el, ki lesz az idei wimbledoni bajnok.

\r

Serena Williams és Simona Halep is nyert, így szombaton köztük dől el, ki lesz az idei wimbledoni bajnok.","id":"20190711_Ket_sima_meccs_utan_osszejott_a_noi_alomdonto_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 11. 18:56","title":"Két sima meccs után összejött a női álomdöntő Wimbledonban" Azonban még így is több mint 18 millió ember mondhatja el magáról, hogy gazdagnak számít a globális gazdaságban. Azonban még így is több mint 18 millió ember mondhatja el magáról, hogy gazdagnak számít a globális gazdaságban.","id":"20190711_Ilyen_is_regen_volt_csokkent_a_dollarmilliomosok_szama","timestamp":"2019. július. 11. 17:25","title":"Ilyen is régen volt: csökkent a dollármilliomosok száma"