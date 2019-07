Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek a Komszomolec roncsainál.","shortLead":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek...","id":"20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9703b1d6-345d-4ed8-9159-1b82d675fcbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","timestamp":"2019. július. 15. 08:03","title":"Újabb felvételeket mutatunk a határérték 100 000x-esével sugárzó szovjet atom-tengeralattjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel, újabbakat készül kiadni – és nem is akármiket tenne a felhasználók elé.","shortLead":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel...","id":"20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234883a0-8f10-4f11-b693-af08645fbde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","timestamp":"2019. július. 15. 10:03","title":"Új játékokkal villantana a Facebook, két sikercímet is átdolgoznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő, ötszörös világbajnok győzött a Brit Nagydíjon","shortLead":"A címvédő, ötszörös világbajnok győzött a Brit Nagydíjon","id":"20190714_Hamilton_hatodszor_nyert_Silverstoneban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3351a364-7342-41d5-8788-3084f638ea83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_Hamilton_hatodszor_nyert_Silverstoneban","timestamp":"2019. július. 14. 16:44","title":"Hamilton hatodszor nyert Silverstone-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu újságírói a helyszínen tapasztalták, mennyire. Szerintük harapni lehetett a büdöset.","shortLead":"A 24.hu újságírói a helyszínen tapasztalták, mennyire. Szerintük harapni lehetett a büdöset.","id":"20190715_Nagyon_budos_van_a_szekesfehervari_banya_kornyeken_ahol_a_horvat_szennyviziszapot_taroljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a19b18e-ee14-4238-90c8-6891f686b4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Nagyon_budos_van_a_szekesfehervari_banya_kornyeken_ahol_a_horvat_szennyviziszapot_taroljak","timestamp":"2019. július. 15. 10:25","title":"Nagyon büdös van a székesfehérvári bánya környékén, ahol a horvát szennyvíziszapot tárolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f125ca63-9ca3-42bf-bfb1-d7e20cf07d3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) ismét várja a pályázatokat az általa alapított, Fenntartható jövőért díjra, melynek célja, hogy elismerje a Fenntartható Fejlődési Célok elérése érdekében végzett kiemelkedő vállalati és vezetői teljesítményt.



","shortLead":"A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) ismét várja a pályázatokat az általa...","id":"20190715_Ismet_meghirdette_fenntarthatosagi_palyazatat_a_BCSDH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f125ca63-9ca3-42bf-bfb1-d7e20cf07d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd42ff1-7c52-4444-9903-59eeabd1c9db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Ismet_meghirdette_fenntarthatosagi_palyazatat_a_BCSDH","timestamp":"2019. július. 15. 09:42","title":"Ismét meghirdette fenntarthatósági pályázatát a BCSDH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc3af6-d364-44db-a1c4-26818ac3c141","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alan Turing matematikus portréja szerepel majd a két év múlva forgalomba kerülő új brit 50 fontos bankjegyen.","shortLead":"Alan Turing matematikus portréja szerepel majd a két év múlva forgalomba kerülő új brit 50 fontos bankjegyen.","id":"20190715_alan_turing_enigma_kodfejto_bankjegy_nagy_britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bc3af6-d364-44db-a1c4-26818ac3c141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410cb4fb-06ab-41d5-b6a0-5d956e412ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_alan_turing_enigma_kodfejto_bankjegy_nagy_britannia","timestamp":"2019. július. 15. 16:02","title":"Bankjegyre kerül a mesterséges intelligencia atyja, akit homoszexualitása miatt meghurcoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edadf3-41cc-4705-906c-3628cdd98dda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr épp fizetni volt, amikor az autó elindult. ","shortLead":"A sofőr épp fizetni volt, amikor az autó elindult. ","id":"20190715_A_Dunaba_gurult_egy_auto_Nagymarosnal_meghalt_egy_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7edadf3-41cc-4705-906c-3628cdd98dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7265b8-de74-45e3-9ff1-a4ffd552618c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_A_Dunaba_gurult_egy_auto_Nagymarosnal_meghalt_egy_ember","timestamp":"2019. július. 15. 05:41","title":"A Dunába gurult egy autó Nagymarosnál, meghalt egy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d2ba60-e5d7-47cf-a248-79094478fafb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiányt azok sínylik meg a legjobban, akik képtelenek a kisgazdaságukban kitermelni az elfogadható béreket. Nekik és azoknak, akik évtizedeken át feketén, talán éppen náluk dolgoztak, marad a picike nyugdíj, vagy a munka a halálig, a fiatalok külföldre mennek, külföldi vendégmunkásokat meg alig mernek felvenni. A jobb napokat is megélt Bodorszéken jártunk.","shortLead":"A munkaerőhiányt azok sínylik meg a legjobban, akik képtelenek a kisgazdaságukban kitermelni az elfogadható béreket...","id":"20190715_agrarmunka_mezogazdasag_ostermelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d2ba60-e5d7-47cf-a248-79094478fafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894a6d11-728b-46dc-a1a2-87542512b5c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_agrarmunka_mezogazdasag_ostermelok","timestamp":"2019. július. 15. 14:55","title":"Napszámossors az Alföldön: éhbér után tízezres nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]