[{"available":true,"c_guid":"daa69e7b-d8bd-41d6-a6f4-aca3bbec0d56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apjuk autójával indultak neki, 900 kilométerrel távolabb találták meg őket. ","shortLead":"Az apjuk autójával indultak neki, 900 kilométerrel távolabb találták meg őket. ","id":"20190715_Elszokott_otthonrol_majd_elkepeszto_tavolsagot_autozott_negy_ausztral_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daa69e7b-d8bd-41d6-a6f4-aca3bbec0d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f1c3f4-ab79-4335-b14d-d18194b4821d","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Elszokott_otthonrol_majd_elkepeszto_tavolsagot_autozott_negy_ausztral_gyerek","timestamp":"2019. július. 15. 10:48","title":"Elszökött otthonról, majd elképesztő távolságot autózott négy ausztrál gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","shortLead":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","id":"20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcea870-570d-47da-a6a1-117fcf900b3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. július. 16. 12:33","title":"Kiszivárgott képeken az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az emberek követik egymás példáját – hivatkozzunk azokra, akiket már meggyőztünk!","shortLead":"Az emberek követik egymás példáját – hivatkozzunk azokra, akiket már meggyőztünk!","id":"20190716_Hogyan_mukodik_a_csordaszellem_Es_mikent_hasznosithatjuk_ezt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded1949-591c-4780-9b29-d6941c082a21","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190716_Hogyan_mukodik_a_csordaszellem_Es_mikent_hasznosithatjuk_ezt","timestamp":"2019. július. 16. 14:15","title":"Hogyan működik a csordaszellem? És miként hasznosíthatjuk ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94401f7f-fb0f-445b-9c83-50de87197ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"16 millió forintra van szükségük, abban bíznak, sikerül összegyűjteni.","shortLead":"16 millió forintra van szükségük, abban bíznak, sikerül összegyűjteni.","id":"20190716_A_Facebookon_gyujtenek_uj_mentohajora_a_vizimentok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94401f7f-fb0f-445b-9c83-50de87197ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08db08f-7af3-40dc-ae9c-1a8251cef303","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_A_Facebookon_gyujtenek_uj_mentohajora_a_vizimentok","timestamp":"2019. július. 16. 20:12","title":"A Facebookon gyűjtenek új mentőhajóra a vízimentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága hétfőn zárt ülésén tárgyalta a debreceni honvédiskolában történt erőszak ügyét, amit a hvg.hu tárt fel. Utána ennek valóságát megerősítették, de az iskolaigazgató meghallgatását és a többi részletet 10 évre titkosították. Kósa Lajos próbálta magyarázni az iskola fenntartója, a Honvédelmi Minisztérium számára érzékeny ügyet, és nem mondta meg, miért csak akkor tett feljelentést a tárca, amikor lapunk kiderítette, mi történt a kollégiumban. Abban érthetően teljes volt az egyetértés a kormánypárti és ellenzéki tagok között, hogy minden hasonló erőszak elítélendő.","shortLead":"Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága hétfőn zárt ülésén tárgyalta a debreceni honvédiskolában történt erőszak ügyét...","id":"20190715_Titkositottak_a_katonai_iskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_bizottsagi_kivizsgalasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c527ad75-ce33-4c3e-bc1e-7b858b6ddb0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Titkositottak_a_katonai_iskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_bizottsagi_kivizsgalasat","timestamp":"2019. július. 15. 14:38","title":"Titkosították a katonai iskolában történt szexuális fajtalanság bizottsági kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","shortLead":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","id":"20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7480851c-e23e-4c1e-88d3-344c21976dd7","keywords":null,"link":"/sport/20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","timestamp":"2019. július. 15. 11:56","title":"Műteni kell Pars Krisztián térdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27af8-a83d-49d1-8ce3-e74ab58146e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszereztük a Természettudományi Múzeum augusztus 1-jétől hivatalba lépő, új főigazgatójának pályázatát. A még az MTM dolgozói előtt sem ismert dokumentumból kiderül, hogyan próbált az erős politikai hátszéllel érkező Bernert Zsolt számos ponton már pályázóként a kormány kedvében járni, hogyan emelné ki saját területét a többi közül, és nem utolsósorban: hogyan becsmérli már szinte komplexusosan az intézmény jelenlegi vezetőit. ","shortLead":"Megszereztük a Természettudományi Múzeum augusztus 1-jétől hivatalba lépő, új főigazgatójának pályázatát. A még az MTM...","id":"20190715_Termeszettudomanyi_Muzeum_Bernert_Zsolt_foigazgatoi_palyazata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef27af8-a83d-49d1-8ce3-e74ab58146e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba50813b-2350-4507-b5e6-19a276234e81","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Termeszettudomanyi_Muzeum_Bernert_Zsolt_foigazgatoi_palyazata","timestamp":"2019. július. 15. 06:30","title":"\"A jelenlegi vezetés alkalmatlan\" – győztes pályázatában elődeit ekézi a Természettudományi Múzeum új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","shortLead":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","id":"20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573ba90-e6a9-405c-8083-1a9901844d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","timestamp":"2019. július. 15. 10:24","title":"Portikot is megvádolnák a Fenyő-gyilkossággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]