[{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig maradnak, amíg meg nem találják az utolsó holttestet.","shortLead":"Addig maradnak, amíg meg nem találják az utolsó holttestet.","id":"20190718_Dunai_hajobaleset_meg_mindig_Budapesten_van_az_utolso_koreai_aldozat_csaladja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b401e-3b4a-44ad-8e63-0de292ad2a89","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Dunai_hajobaleset_meg_mindig_Budapesten_van_az_utolso_koreai_aldozat_csaladja","timestamp":"2019. július. 18. 08:15","title":"Dunai hajóbaleset: még mindig Budapesten van az utolsó koreai áldozat családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák főváros főpolgármestere és az ember jogi ombudsman is támogatja a hétvégi szivárványos menetet – írta az ujszo.com.","shortLead":"A szlovák főváros főpolgármestere és az ember jogi ombudsman is támogatja a hétvégi szivárványos menetet – írta...","id":"20190717_Tarlos_pozsonyi_kollegaja_beszedet_mond_a_szlovak_prideon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc52f37f-50bc-462b-84bb-2893c7a442c1","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Tarlos_pozsonyi_kollegaja_beszedet_mond_a_szlovak_prideon","timestamp":"2019. július. 17. 11:05","title":"Tarlós pozsonyi kollégája beszédet mond a szlovák pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055037ed-4855-4c55-8202-03a2f8b1a82a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Együtt akarnak fellépni az európai Magyarország és a magyar polgárok érdekében.","shortLead":"Együtt akarnak fellépni az európai Magyarország és a magyar polgárok érdekében.","id":"20190717_Ellenzeki_kerekasztalt_alapitottak_Strasbourgban_a_magyar_EPkepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055037ed-4855-4c55-8202-03a2f8b1a82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240bacc7-d169-4d1c-ac57-01c4500e7f88","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Ellenzeki_kerekasztalt_alapitottak_Strasbourgban_a_magyar_EPkepviselok","timestamp":"2019. július. 17. 15:23","title":"Ellenzéki kerekasztalt alapítottak Strasbourgban a magyar EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban sok szó érte a Microsoftot amiatt, hogy tolakodó figyelmeztetéseket tesz közzé, most épp az ellenkezője történik, sokan észre sem veszik, hogy lejáró Windows 10 verziójukra figyelmezteti őket a fejlesztő.","shortLead":"Bár korábban sok szó érte a Microsoftot amiatt, hogy tolakodó figyelmeztetéseket tesz közzé, most épp az ellenkezője...","id":"20190718_microsoft_windows_10_2018_aprilisi_frissites_tamogatasa_lejar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf4ee75-eb1b-46d8-8153-4ef87d8a036e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_microsoft_windows_10_2018_aprilisi_frissites_tamogatasa_lejar","timestamp":"2019. július. 18. 09:03","title":"Lehet, hogy nem tud róla, de le fog járni a Windows 10-es rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"Ősszel érkezik. A címe: Mindig Homérosznak.","shortLead":"Ősszel érkezik. A címe: Mindig Homérosznak.","id":"20190718_Igazi_kulonlegesseg_lesz_Krasznahorkai_Laszlo_uj_konyve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0344a671-6769-46fc-af7d-b8dc55688dac","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Igazi_kulonlegesseg_lesz_Krasznahorkai_Laszlo_uj_konyve","timestamp":"2019. július. 18. 13:18","title":"Igazi különlegesség lesz Krasznahorkai László új könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8541b1-acea-49c4-9b6d-f717473551db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Craig Fallon két nappal korábban tűnt el.","shortLead":"Craig Fallon két nappal korábban tűnt el.","id":"20190717_craig_fallon_dzsudo_cselgancs_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b8541b1-acea-49c4-9b6d-f717473551db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790930be-129b-441c-90cd-78c49921e2bf","keywords":null,"link":"/sport/20190717_craig_fallon_dzsudo_cselgancs_holttest","timestamp":"2019. július. 17. 10:37","title":"Holtan találták a világbajnok brit dzsúdóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c112c66-165c-467d-acbb-bf586d9a7c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a júniusi E3-on jelentette be a Ubisoft, hogy olyan előfizetéses szolgáltatást indít, amelyen a legújabb játékok is mennek majd. Végre azt is tudni, mi minden lesz még a kínálatban.","shortLead":"Még a júniusi E3-on jelentette be a Ubisoft, hogy olyan előfizetéses szolgáltatást indít, amelyen a legújabb játékok is...","id":"20190718_uplay_plus_ubisoft_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c112c66-165c-467d-acbb-bf586d9a7c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f930454e-bc89-42f1-a75b-98700df6b6fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_uplay_plus_ubisoft_jatekok","timestamp":"2019. július. 18. 16:03","title":"100+ videojátékkal indul a Ubisoft Netflix-szerű szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e0c9ca-1b9b-4199-a553-729558a11c7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem annak örült ennyire, hogy távozik a védelmi miniszteri poszttól, a német kancellár születésnapjáról emlékezett meg. ","shortLead":"Nem annak örült ennyire, hogy távozik a védelmi miniszteri poszttól, a német kancellár születésnapjáról emlékezett meg. ","id":"20190717_Erzekeny_bucsu_viragcsokorral_koszontotte_Merkelt_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08e0c9ca-1b9b-4199-a553-729558a11c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7582e1cb-c66b-4f1b-b3a5-0085d0e061e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Erzekeny_bucsu_viragcsokorral_koszontotte_Merkelt_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2019. július. 17. 11:31","title":"Érzékeny búcsú: virágcsokorral köszöntötte Merkelt Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]