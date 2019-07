Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"elet","description":"\"Mi van, talán egyszerre vannak szervizben a magángépek?\" – értetlenkedett a Wizz Air hétfői Milánó–Budapest-járatának egyik utasa, mikor Orbán Viktor tűnt fel a fapadosra várók sorában, majd puritán turistaként hazautazott. Még fotókat is készített a magyar kormányfőről, akit az elmúlt években többször is támadtak baráti üzletemberektől elfogadott repülőutak vagy a honvédség gépeinek használata miatt. Ehhez képest a miniszterelnök ezúttal felhajtás nélkül utazott, ugyanúgy szuszakolta a kézipoggyászát a csomagtárolóba, mint bármely más utastársa. Forrásunk kommentje szerint mindez akár még szimpatikus is lett volna, de ismerve Orbán és körének vagyoni hátterét, vajon mennyire őszinte a \"nép egyszerű gyermeke\" szerep.","shortLead":"\"Mi van, talán egyszerre vannak szervizben a magángépek?\" – értetlenkedett a Wizz Air hétfői Milánó–Budapest-járatának...","id":"20190718_Fapadoson_utazott_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db8c02f-3493-43f4-9c01-186019cd2799","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Fapadoson_utazott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. július. 18. 06:00","title":"Fapadoson utazott, gurulós poggyásszal vegyült Orbán Viktor – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fefd8df-ef95-46c5-af70-525d1efc7c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány lazított az uniós támogatások előlegei folyósításának szabályain, amiket az Európai Bizottsággal fennálló elszámolási viták miatt szigorított korábban.","shortLead":"A magyar kormány lazított az uniós támogatások előlegei folyósításának szabályain, amiket az Európai Bizottsággal...","id":"20190718_A_kormany_kiengedi_a_feket_az_unios_tamogatasok_megelolegezesenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fefd8df-ef95-46c5-af70-525d1efc7c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f35ff35-39ad-489b-92c0-81228057b666","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_kormany_kiengedi_a_feket_az_unios_tamogatasok_megelolegezesenel","timestamp":"2019. július. 18. 16:03","title":"A kormány kiengedi a féket az uniós támogatások megelőlegezésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Véletlenül eltalálta golflabdájával hatéves lányát egy amerikai férfi Utah államban - a gyermek belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Véletlenül eltalálta golflabdájával hatéves lányát egy amerikai férfi Utah államban - a gyermek belehalt sérüléseibe.","id":"20190717_Apja_elhibazott_golfutesetol_halt_meg_egy_hateves_amerikai_kislany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95af2608-828d-4bff-bd76-a4163318bcfa","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Apja_elhibazott_golfutesetol_halt_meg_egy_hateves_amerikai_kislany","timestamp":"2019. július. 17. 20:38","title":"Apja elhibázott golfütésétől halt meg egy hatéves amerikai kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lopás miatt folyik eljárás ellene a rendőrségen. ","shortLead":"Lopás miatt folyik eljárás ellene a rendőrségen. ","id":"20190719_futar_lopas_mobiltelefon_szorakoztatoelektronika_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bccb9d5-2079-4e82-9874-8cae4d1f34d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_futar_lopas_mobiltelefon_szorakoztatoelektronika_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2019. július. 19. 10:58","title":"Megdézsmálta a küldeményeket a futár, főleg mobilokra utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2016 és 2020 között a keresetek előreláthatólag bő 60 százalékkal nőnek, ezzel szemben a nyugdíjak csak 14-15 százalékkal.\r

","shortLead":"2016 és 2020 között a keresetek előreláthatólag bő 60 százalékkal nőnek, ezzel szemben a nyugdíjak csak 14-15...","id":"20190718_Brutalisan_leszakadnak_a_berektol_a_nyugdijak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449be2a5-b3db-4e6f-8c2c-3d5d022551eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Brutalisan_leszakadnak_a_berektol_a_nyugdijak","timestamp":"2019. július. 18. 15:09","title":"Brutálisan leszakadnak a bérektől a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember elejére halasztották az Európai Parlament alkotmányos ügyekkel foglalkozó testületének (AFCO) ülését. ","shortLead":"Szeptember elejére halasztották az Európai Parlament alkotmányos ügyekkel foglalkozó testületének (AFCO) ülését. ","id":"20190718_trocsanyi_laszlo_europai_bizottsag_alkotmanyugyi_bizottsag_alelnokjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d34e2e-b784-4720-b70d-f68bbe04cb99","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_trocsanyi_laszlo_europai_bizottsag_alkotmanyugyi_bizottsag_alelnokjelolt","timestamp":"2019. július. 18. 13:46","title":"Trócsányinak szeptemberig várnia kell, hogy alelnök lehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ccb10b-9859-4d44-91d5-09fd6c8a0296","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei iPhone-pletykák egyik visszatérő eleme a kamerák kialakításával kapcsolatos. Ha igazak a hírek, az új modellek hátán egy külön \"szigeten\" sorakoznak majd a szenzorok.","shortLead":"Az idei iPhone-pletykák egyik visszatérő eleme a kamerák kialakításával kapcsolatos. Ha igazak a hírek, az új modellek...","id":"20190718_apple_iphone_11_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ccb10b-9859-4d44-91d5-09fd6c8a0296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e686b91-9096-4aab-9d84-004d722c24c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_apple_iphone_11_kamera","timestamp":"2019. július. 18. 20:10","title":"Ha tényleg ilyen lesz az új iPhone, nem mindenki örül majd neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff226464-4025-4701-b602-32bc47d52df8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban feltárt több ezer éves lelet, egy ceremoniális ruha előkerült bronz tartozékai azt bizonyítják, hogy a Baradla-barlang újkőkori kultuszhely lehetett.","shortLead":"A napokban feltárt több ezer éves lelet, egy ceremoniális ruha előkerült bronz tartozékai azt bizonyítják...","id":"20190717_Mar_kulfoldon_is_hire_ment_az_aggteleki_cseppkobarlangban_felfedezett_kincseknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff226464-4025-4701-b602-32bc47d52df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77d3b68-93ae-4c16-8aec-8ec9e7c7dc2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Mar_kulfoldon_is_hire_ment_az_aggteleki_cseppkobarlangban_felfedezett_kincseknek","timestamp":"2019. július. 17. 16:22","title":"Már külföldön is híre ment az Aggteleki-cseppkőbarlangban felfedezett kincseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]