[{"available":true,"c_guid":"6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint több ország államilag támogatott hackercsoportjai próbáltak hozzáférni a felhasználói fiókokhoz.","shortLead":"A Microsoft szerint több ország államilag támogatott hackercsoportjai próbáltak hozzáférni a felhasználói fiókokhoz.","id":"20190718_microsoft_hacker_felhasznaloi_fiok_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cf775f0-78d6-4758-a405-1845f2788078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c58930-84c4-4e88-914d-fcf26481fcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_microsoft_hacker_felhasznaloi_fiok_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. július. 18. 12:35","title":"Közel 10 000 Microsoft-fiókot akartak feltörni a hackerek, az öné is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt hat hónap megpróbáltatásairól beszélt egy interjúban az ismert diáktüntető. Azt mondta, volt olyan tanára, aki kijelentette, nem hajlandó egy tablón szerepelni Nagy Blankával.","shortLead":"Az elmúlt hat hónap megpróbáltatásairól beszélt egy interjúban az ismert diáktüntető. Azt mondta, volt olyan tanára...","id":"20190718_Nagy_Blanka_Pokoli_volt_ez_a_fel_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f19f52-e778-4d3b-a87b-47f9b8dee707","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Nagy_Blanka_Pokoli_volt_ez_a_fel_ev","timestamp":"2019. július. 18. 10:47","title":"Nagy Blanka: Pokoli volt ez a fél év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kislányok soron következő műtétjében a Honvédkórház több orvosából és egészségügyi szakdolgozójából álló csapat is rész vesz július végén Bangladesben. A műtét a dakkai Központi Katonai Kórházban lesz. ","shortLead":"A kislányok soron következő műtétjében a Honvédkórház több orvosából és egészségügyi szakdolgozójából álló csapat is...","id":"20190719_banglades_osszenott_ikrek_cselekves_a_kiszolgaltatottakert_alapitvany_csokay_andras_honvedkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e12d24-bf73-4fd3-ae3b-4c82043d310a","keywords":null,"link":"/elet/20190719_banglades_osszenott_ikrek_cselekves_a_kiszolgaltatottakert_alapitvany_csokay_andras_honvedkorhaz","timestamp":"2019. július. 19. 11:42","title":"A hónap végén választják szét a bangladesi összenőtt ikreket – magyar segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f6e474-b1ea-4516-9c1d-856b431399d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA is nagyban készül a holdra szállás 50. évfordulójára. Most például öt évtizeddel korábban készült fotókat újítottak fel, s tettek közzé panorámaképként.","shortLead":"A NASA is nagyban készül a holdra szállás 50. évfordulójára. Most például öt évtizeddel korábban készült fotókat...","id":"20190719_nasa_holdra_szallas_foto_panoramakep_apollo_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f6e474-b1ea-4516-9c1d-856b431399d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38744adf-0894-4f35-b308-5746a3c0d2fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_nasa_holdra_szallas_foto_panoramakep_apollo_11","timestamp":"2019. július. 19. 13:03","title":"Csodás képeket osztott meg a NASA a Hold felszínéről, több új is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Más dolgokban már nincs ekkora egyetértés.","shortLead":"Más dolgokban már nincs ekkora egyetértés.","id":"20190718_Le_a_Libraval__a_G7_penzugyminiszterei_egysegesen_elutasitjak_a_Facebook_penzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e1e41e-fcf3-452f-a59c-58b85c73129c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Le_a_Libraval__a_G7_penzugyminiszterei_egysegesen_elutasitjak_a_Facebook_penzet","timestamp":"2019. július. 18. 17:58","title":"Le a Librával! – a G7 pénzügyminiszterei egységesen elutasítják a Facebook pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint harminc embert kórházban ápolnak, többük állapota válságos.","shortLead":"Több mint harminc embert kórházban ápolnak, többük állapota válságos.","id":"20190718_gyujtogatas_kyoto_animation_studio_tuz_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d58ee2-8bff-4f4c-a6c3-0066de92b4ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_gyujtogatas_kyoto_animation_studio_tuz_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 18. 08:23","title":"Tizenhárman meghaltak, amikor felgyújtottak egy kiotói filmstúdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7fc76c-a3ee-4db5-a714-a55ad6953e00","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy halastó mellett történt a baleset.","shortLead":"Egy halastó mellett történt a baleset.","id":"20190719_Traktorral_felborult_es_meghalt_egy_ferfi_Alsopelpusztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e7fc76c-a3ee-4db5-a714-a55ad6953e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b8671d-33d3-4f77-9855-168d40b4b470","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Traktorral_felborult_es_meghalt_egy_ferfi_Alsopelpusztan","timestamp":"2019. július. 19. 17:14","title":"Traktorral felborult és meghalt egy férfi Alsópélpusztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Véletlenül eltalálta golflabdájával hatéves lányát egy amerikai férfi Utah államban - a gyermek belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Véletlenül eltalálta golflabdájával hatéves lányát egy amerikai férfi Utah államban - a gyermek belehalt sérüléseibe.","id":"20190717_Apja_elhibazott_golfutesetol_halt_meg_egy_hateves_amerikai_kislany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95af2608-828d-4bff-bd76-a4163318bcfa","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Apja_elhibazott_golfutesetol_halt_meg_egy_hateves_amerikai_kislany","timestamp":"2019. július. 17. 20:38","title":"Apja elhibázott golfütésétől halt meg egy hatéves amerikai kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]