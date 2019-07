Podcast: Mivel készül egy magyar asztrofotós a holdra szállás évfordulójára?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13c37df-c16a-436f-abac-5e7fb6cd3e65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai a rendelkezésre álló információk alapján készítettek egy videót, ami Neil Armstrong szemszögéből mutatja az ötven éve történt eseményeket.","shortLead":"A NASA tudósai a rendelkezésre álló információk alapján készítettek egy videót, ami Neil Armstrong szemszögéből mutatja...","id":"20190720_neil_armstrong_apollo_11_holdra_szallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13c37df-c16a-436f-abac-5e7fb6cd3e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd163f3-146a-42d0-9049-2b5f1f85ce6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_neil_armstrong_apollo_11_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 20. 12:03","title":"Ezt látta a holdra szállás közben Neil Armstrong – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy marylandi vidámpark látogatói átélhették.","shortLead":"Egy marylandi vidámpark látogatói átélhették.","id":"20190720_A_hullamvasut_alapbol_ijeszto_de_milyen_lehet_ott_ragadni_ha_elromlik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b4bf7-8eb9-4d5d-8123-887c6e3ad914","keywords":null,"link":"/elet/20190720_A_hullamvasut_alapbol_ijeszto_de_milyen_lehet_ott_ragadni_ha_elromlik","timestamp":"2019. július. 20. 09:10","title":"A hullámvasút alapból ijesztő, de milyen lehet ott ragadni, ha elromlik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86cc706-9f86-4115-8750-08cdb9cb4a7a","c_author":"D. Bányász Gergő - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnöke szerint digitális diktatúra az, amit Orbán Viktor felépített Magyarországon. Vona Gábor volt a hvg.hu podcastjának, a Fülkének a vendége.","shortLead":"A Jobbik volt elnöke szerint digitális diktatúra az, amit Orbán Viktor felépített Magyarországon. Vona Gábor volt...","id":"20190720_Vona_a_Fulkeben_Orban_es_Gyurcsany_kez_a_kezben_jar_egyutt_kell_levaltani_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c86cc706-9f86-4115-8750-08cdb9cb4a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9731f95-a5b3-4fc0-9fe8-d4da9df8371c","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Vona_a_Fulkeben_Orban_es_Gyurcsany_kez_a_kezben_jar_egyutt_kell_levaltani_oket","timestamp":"2019. július. 20. 12:30","title":"Vona a Fülkében: Orbán és Gyurcsány kéz a kézben jár, együtt kell leváltani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ef988f-8dbf-4f35-bfb6-8b3b1f76b996","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint nehezen tudta feldolgozni a szakítást, a bíróságon kell érte felelnie. ","shortLead":"A jelek szerint nehezen tudta feldolgozni a szakítást, a bíróságon kell érte felelnie. ","id":"20190721_Feltorte_volt_baratnoje_Facebookfiokjat_es_onnan_kuldott_fenyegeto_uzeneteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ef988f-8dbf-4f35-bfb6-8b3b1f76b996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d36757d-3679-4ad5-8461-33e120b3ec4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Feltorte_volt_baratnoje_Facebookfiokjat_es_onnan_kuldott_fenyegeto_uzeneteket","timestamp":"2019. július. 21. 12:43","title":"Feltörte volt barátnője Facebook-fiókját és onnan küldött fenyegető üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, a Volt egyszer egy Hollywoodról van szó, amit még be sem mutatott - Cannes most nem számít.","shortLead":"Igen, a Volt egyszer egy Hollywoodról van szó, amit még be sem mutatott - Cannes most nem számít.","id":"20190721_Tarantino_nem_bir_magaval_sorozatot_tervez_az_uj_filmjehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c3aa28-bb7b-4408-abc9-cb109b7330ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Tarantino_nem_bir_magaval_sorozatot_tervez_az_uj_filmjehez","timestamp":"2019. július. 21. 14:52","title":"Tarantino nem bír magával, sorozatot tervez az új filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegszik az idő, sok lesz a napsütés és csak helyenként lehetnek csak záporok. ","shortLead":"Melegszik az idő, sok lesz a napsütés és csak helyenként lehetnek csak záporok. ","id":"20190721_Jovo_heten_menjen_nyaralni_ha_szereti_a_kanikulat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4209bb2-15f0-4240-a516-ce9298c8ad93","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Jovo_heten_menjen_nyaralni_ha_szereti_a_kanikulat","timestamp":"2019. július. 21. 15:23","title":"Élvezni fogja a jövő hetet, ha szereti a kánikulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brutális hőség a bezárt autókat konkrétan kemencévé változtatja, ezúttal Nebraskában bizonyosodott be.\r

\r

","shortLead":"A brutális hőség a bezárt autókat konkrétan kemencévé változtatja, ezúttal Nebraskában bizonyosodott be.\r

\r

","id":"20190720_Akkora_a_hoseg_Amerikaban_hogy_egy_napon_allo_autoban_kisultek_a_kekszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edfb5f1-7863-4d98-9346-5fa841b12554","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Akkora_a_hoseg_Amerikaban_hogy_egy_napon_allo_autoban_kisultek_a_kekszek","timestamp":"2019. július. 20. 15:23","title":"Akkora a hőség Amerikában, hogy egy napon álló autóban kisültek a kekszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d59842-4ead-43f5-93e7-539cc76be642","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A holdra szállás 50. évfordulója mutatja csak igazán, mekkora kihívás volt embert juttatni a szomszédos égitestre. Más kérdés, hogy a nehézségek bizonyos része csupán hajmeresztő teóriákon alapult, melyek aztán nem mutatkoztak jogos félelemnek.","shortLead":"A holdra szállás 50. évfordulója mutatja csak igazán, mekkora kihívás volt embert juttatni a szomszédos égitestre. Más...","id":"20190720_holdra_szallas_50_evfordulo_apollo_11_nasa_neil_armstrong_bakterium_homok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d59842-4ead-43f5-93e7-539cc76be642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8bdb1f-f32f-45ff-99ca-551f7b7e5a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_holdra_szallas_50_evfordulo_apollo_11_nasa_neil_armstrong_bakterium_homok","timestamp":"2019. július. 20. 08:03","title":"Ami miatt rettegtek a holdra szállástól: embernyelő homok, űrbéli kórságok, fullasztó holdpor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]