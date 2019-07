Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","shortLead":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","id":"20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75db83f-7892-43e4-b1e3-c0515d8595bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","timestamp":"2019. július. 22. 12:03","title":"Sikerült: Elindult a Holdra India, a déli pólushoz visznek egy kutatójárművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A terrorfenyegetettséghez lehet köze a döntésnek.","shortLead":"A terrorfenyegetettséghez lehet köze a döntésnek.","id":"20190720_Rejtelyes_okokbol_fuggeszti_fel_a_brit_legitarsasag_a_kairoi_jaratat_egy_hetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f80a79e-8b54-4b3b-b43d-f3feba8ea1bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Rejtelyes_okokbol_fuggeszti_fel_a_brit_legitarsasag_a_kairoi_jaratat_egy_hetre","timestamp":"2019. július. 20. 21:19","title":"Rejtélyes okokból függeszti fel a brit légitársaság a kairói járatát egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus küszöbön álló gamer telefonja kaphatja meg először a Qualcomm új, eddigi legerősebb lapkakészletét. A teljesítményről Geekbench-adatok árulkodnak.

","shortLead":"Az Asus küszöbön álló gamer telefonja kaphatja meg először a Qualcomm új, eddigi legerősebb lapkakészletét...","id":"20190721_asus_rog_phone_2_geekbench_benchmark_snapdragon_855_plusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d37cb8-28df-4c43-acc8-6d152feb9293","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_asus_rog_phone_2_geekbench_benchmark_snapdragon_855_plusz","timestamp":"2019. július. 21. 16:03","title":"Hogy mennyire erős? Így teljesít az új Qualcomm-lapkakészlet az Asus telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f5fe12-80b9-4103-bf86-3df3f0158e54","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Hemingway mítosza már életében felépült: megjárt háborúkat, vadászott Afrikában, bikavidalokra járt, verekedett és ivott. Életművét viszont kezdetektől átitatta a mély humanizmus. Sorsát végül nem kerülhette el, depressziósan öngyilkos lett.","shortLead":"Hemingway mítosza már életében felépült: megjárt háborúkat, vadászott Afrikában, bikavidalokra járt, verekedett és...","id":"20190721_Az_ember_nem_arra_szuletett_hogy_legyozzek__120_eve_szuletett_Ernest_Hemingway","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f5fe12-80b9-4103-bf86-3df3f0158e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e673f917-7858-4278-9a98-98e93b3f1745","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Az_ember_nem_arra_szuletett_hogy_legyozzek__120_eve_szuletett_Ernest_Hemingway","timestamp":"2019. július. 21. 19:51","title":"“Az ember nem arra született, hogy legyőzzék” - 120 éve született Ernest Hemingway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6055867c-488c-49b4-b92e-f5f60cce73b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","shortLead":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","id":"20190721_Az_egyiptomi_elnok_harom_honappal_meghosszabbitotta_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6055867c-488c-49b4-b92e-f5f60cce73b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d31b71-c2ab-4b94-bfc2-8e674dc64b60","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Az_egyiptomi_elnok_harom_honappal_meghosszabbitotta_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. július. 21. 22:01","title":"Az egyiptomi elnök három hónappal meghosszabbította a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91002a25-f33b-48f8-9a7e-eb2242cb8688","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Ügyvéd, író és mindenekelőtt gondolkodó ember. Légrádi Gergely nagy visszhangot keltő fordított fejlődésregénye, a Nélkülem után újabb novelláskötettel jelentkezett. A Napfénytető idősíkokat, párhuzamos valóságokat váltakoztató mikrovilágok sűrítménye. Tömör nyelvi köntösbe bújtatott feszítő kérdéseket, határhelyzeteket vizsgál egyedi nézőpontból, szembesítve az olvasót a maga belső kételyeivel, dilemmáival.","shortLead":"Ügyvéd, író és mindenekelőtt gondolkodó ember. Légrádi Gergely nagy visszhangot keltő fordított fejlődésregénye...","id":"20190722_Legradi_Gergely_A_ma_emberenek_emlekek_helyett_mobiltelefonja_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91002a25-f33b-48f8-9a7e-eb2242cb8688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ae78-b891-434b-a3c0-474ce7078e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Legradi_Gergely_A_ma_emberenek_emlekek_helyett_mobiltelefonja_van","timestamp":"2019. július. 22. 17:15","title":"Légrádi Gergely: A ma emberének emlékek helyett mobiltelefonja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c906b8-a3af-40c9-8e67-671b4e6bc33e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezzel a magyar főváros a hatodik olyan város lesz, amely két vb-nek is otthon ad.\r

","shortLead":"Ezzel a magyar főváros a hatodik olyan város lesz, amely két vb-nek is otthon ad.\r

","id":"20190721_Budapest_rendezheti_a_2027es_vizes_vilagbajnoksagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c906b8-a3af-40c9-8e67-671b4e6bc33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e118ac-4a7e-4b7f-844a-df2335e0972d","keywords":null,"link":"/sport/20190721_Budapest_rendezheti_a_2027es_vizes_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. július. 21. 12:29","title":"Budapest rendezheti a 2027-es vizes világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344e8805-453f-49b7-82e5-21d923b0212a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hómapok óta romlanak az üzleti várakozások, és a lakosság is egyre rosszabbnak látja a pénzügyi helyzetét. ","shortLead":"Hómapok óta romlanak az üzleti várakozások, és a lakosság is egyre rosszabbnak látja a pénzügyi helyzetét. ","id":"20190722_Evek_ota_nem_latott_melyponton_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=344e8805-453f-49b7-82e5-21d923b0212a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943f66b4-bcbd-4a60-aa16-d61f415201c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Evek_ota_nem_latott_melyponton_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. július. 22. 06:57","title":"Évek óta nem látott mélyponton a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]