Néhány hónappal ezelőtt jelentette be az Intel, hogy feladja okostelefonos 5G modem üzletágát. Ezt a bejelentést persze nem lehetett függetleníteni az Apple és a Qualcomm váratlan összeborulásától, hiszen míg korábban úgy volt, hogy az Intel szállítja majd az 5G modemeket az iPhone-ok számára, később már a Qualcomm és a Samsung került képbe. Bár az Apple saját chipek készítésén is gondolkodott, senkit sem ért váratlanul a hír ezek után, hogy valójában már tárgyalásokat is folytat az Intellel, hogy megvásárolja annak modemchip üzletágát.

© Apple/hvg.hu

Most pedig arról számolt be a Wall Street Journal, hogy végső szakaszba érkeztek az említett tárgyalások, és a kiszivárogtatók már azt is tudni vélik, hogy a szabadalmi portfóliót és a személyzet átvételét egyaránt magába foglaló megállapodás szerint legkevesebb egymilliárd dollárt fog fizetni az Apple az Intelnek. Az üzletkötés egyúttal az Intel okostelefonos-piacról történő kilépését is jelzi, ami jól jöhet neki, ugyanis állítólag évi egymilliárd dolláros veszteséget hozott számára ez a jelenlét. Azért nem tűnik el végleg az Intel az 5G technológia világából, állítólag más internetre kapcsolt eszközök számára készítr majd áramköröket.

Az Intel modemüzletágának felvásárlása döntő fontosságú lehet az Apple számára, mivel felgyorsíthatná modemfejlesztési terveit. Képes lenne ugyanis házon belül modemchipeket fejleszteni és felhasználni ezeket a jövőbeni iPhone-okban. A megállapodásról az elkövetkező hetekben várható a hivatalos közlemény.

