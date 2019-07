Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04304125-0820-4343-8279-699765ac7199","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Macron francia elnök szerint már 14 ország egyet is értett elvi alapon a dokumentummal.","shortLead":"Macron francia elnök szerint már 14 ország egyet is értett elvi alapon a dokumentummal.","id":"20190723_Orban_remalma_gyors_es_automatikus_megoldast_kinal_a_migraciora_egy_nemetfrancia_elkepzeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04304125-0820-4343-8279-699765ac7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee883f5-6db9-4509-a964-c7589060f93b","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Orban_remalma_gyors_es_automatikus_megoldast_kinal_a_migraciora_egy_nemetfrancia_elkepzeles","timestamp":"2019. július. 23. 07:18","title":"Orbán rémálma: gyors és automatikus megoldást kínál a migrációra egy német–francia elképzelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul reagálnak a betegség kezelésére német kutatók szerint.","shortLead":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul...","id":"20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224315b9-8991-4bb0-9a2f-66d67c31f605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","timestamp":"2019. július. 22. 19:03","title":"Nem is gondolná, mekkora veszélynek teszi ki gyerekét, aki hagyja elhízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatal 5 nap alatt lezavarta a teljes vizsgálatot. ","shortLead":"A versenyhivatal 5 nap alatt lezavarta a teljes vizsgálatot. ","id":"20190724_A_GVH_aldasat_adta_ra_Szijj_Laszloe_a_Kozgep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4792c20a-70b9-4504-9faa-126b3cab0fcb","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_A_GVH_aldasat_adta_ra_Szijj_Laszloe_a_Kozgep","timestamp":"2019. július. 24. 09:14","title":"A GVH áldását adta rá, Szíjj Lászlóé a Közgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf993af5-c1f1-4703-a6f2-3f14688ab47e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez persze csak trükk a nevekkel, ugyanolyan szendvicseket fog a jövőben is kapni bármely gyorsétteremben.","shortLead":"Ez persze csak trükk a nevekkel, ugyanolyan szendvicseket fog a jövőben is kapni bármely gyorsétteremben.","id":"20190724_mcdonalds_progress_scheer_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf993af5-c1f1-4703-a6f2-3f14688ab47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1fe28e-3d54-468e-9852-368acc8c0f96","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_mcdonalds_progress_scheer_sandor","timestamp":"2019. július. 24. 09:24","title":"Már nem a McDonald’s készíti a hamburgereket a boltlánc üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b45b48-b40c-474e-929f-1994465333a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vegán ételek piacán eddig viszonylag kevés felhozatal volt a hal ízű, de halat nem tartalmazó ételekből, a jövőben azonban ez változhat.","shortLead":"A vegán ételek piacán eddig viszonylag kevés felhozatal volt a hal ízű, de halat nem tartalmazó ételekből, a jövőben...","id":"20190723_impossible_foods_leghemoglobin_hal_izu_etelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b45b48-b40c-474e-929f-1994465333a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb723c5-69b4-43bc-9a6e-50bf66cd15e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_impossible_foods_leghemoglobin_hal_izu_etelek","timestamp":"2019. július. 23. 12:03","title":"Jó hír a vegánoknak: végre sikerült hal ízű műhalat készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aztán elosztották egymás között.","shortLead":"Aztán elosztották egymás között.","id":"20190723_Visszaadtak_a_biztonsagi_orok_a_talalt_taskat_csak_elobb_kivettek_belole_900_ezer_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd1dbd0-fdf7-430f-bea4-7ea23d06cadf","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Visszaadtak_a_biztonsagi_orok_a_talalt_taskat_csak_elobb_kivettek_belole_900_ezer_forintot","timestamp":"2019. július. 23. 15:26","title":"Visszaadták a biztonsági őrök a talált táskát, csak előbb kivettek belőle 900 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","shortLead":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","id":"20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7baefb6-c552-48c7-903e-f75da8eac21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"32 millió forintért vásárolt be Trócsányi László az új szuperkötvényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dc8ead-6834-4ea6-be4f-394fb4f59181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan gyógypedagógus, aki hat év egyetem és négy év gyakorlat után 144 ezer forintot visz haza. ","shortLead":"Van olyan gyógypedagógus, aki hat év egyetem és négy év gyakorlat után 144 ezer forintot visz haza. ","id":"20190722_Elkeseredett_posztokban_mutatjak_meg_a_pedagogusok_mennyit_keresnek_valojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37dc8ead-6834-4ea6-be4f-394fb4f59181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a7313d-32a2-49bb-9974-5921a2c81e12","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Elkeseredett_posztokban_mutatjak_meg_a_pedagogusok_mennyit_keresnek_valojaban","timestamp":"2019. július. 22. 15:15","title":"Elkeseredett posztokban mutatják meg a pedagógusok, mennyit keresnek valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]