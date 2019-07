Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy nő a munkaerőhiány, egyre gyorsabban kell valahol elhelyezni a vendégmunkásokat.","shortLead":"Ahogy nő a munkaerőhiány, egyre gyorsabban kell valahol elhelyezni a vendégmunkásokat.","id":"20190723_Nepszava_Onkormanyzati_irodaba_koltoztettek_be_vendegmunkasokat_Erzsebetvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea06008-db28-4bd1-89e7-2d4e1feea380","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Nepszava_Onkormanyzati_irodaba_koltoztettek_be_vendegmunkasokat_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 23. 05:27","title":"Népszava: Önkormányzati irodába költöztettek be vendégmunkásokat Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 8 éves Milán már most tudja, hogy mentőorvos akar lenni, ennek megfelelő tortát kapott születésnapjára.","shortLead":"A 8 éves Milán már most tudja, hogy mentőorvos akar lenni, ennek megfelelő tortát kapott születésnapjára.","id":"20190723_Ilyen_mentos_szulinapi_tortat_is_ritkan_latni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f976ba7-df08-4645-9356-359095391f31","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Ilyen_mentos_szulinapi_tortat_is_ritkan_latni","timestamp":"2019. július. 23. 10:11","title":"Ilyen mentős szülinapi tortát is ritkán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168bfcb5-2265-494b-b86c-119cf1140712","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A várakozásoknak megfelelően Boris Johnsont választották a brit konzervatív párt új vezetőjének, ezzel a politikus lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke. A jövő azonban minden korábbinál bizonytalanabb egy olyan politikussal, akinél a karizma többet számít, mint a következetesség.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően Boris Johnsont választották a brit konzervatív párt új vezetőjének, ezzel a politikus lesz...","id":"20190723_brit_miniszterelnok_johnson_hunt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=168bfcb5-2265-494b-b86c-119cf1140712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c702edf1-f14e-4fa4-8440-dc9c0622a37c","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_brit_miniszterelnok_johnson_hunt","timestamp":"2019. július. 23. 13:07","title":"Boris Johnson lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","shortLead":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","id":"20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862e2a84-e309-4ce5-9551-daaf2df4b067","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","timestamp":"2019. július. 24. 15:00","title":"Nem jutott döntőbe Cseh László 200 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány területen vannak már konkrét javaslatok az új szakstruktúráról.","shortLead":"Néhány területen vannak már konkrét javaslatok az új szakstruktúráról.","id":"20190723_Kiszivarogtak_az_elso_reszletek_mire_cserelhetik_le_az_OKJt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8386b9b0-ee5d-4bd4-bd0d-0c6bba9bffa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Kiszivarogtak_az_elso_reszletek_mire_cserelhetik_le_az_OKJt","timestamp":"2019. július. 23. 09:34","title":"Kiszivárogtak az első részletek, mire cserélhetik le az OKJ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Eddig sorra nyerte a pereket Nagy Blanka az őt lejáratni próbáló kormánylapok ellen, de az ítélőtábla ezúttal felemás ítéletet hozott: rábólintottak a Ripost.hu fellebbezésére. A pernyertesség szempontjából így döntetlenre végződött ez a jogi csata, amit a diáklány ügyvédje több mint furcsának tart. Viszont ez nem változtat azon, hogy elindítják a pereket sérelemdíjért mindegyik, a karaktergyilkosságban részt vevő lap ellen.\r

","shortLead":"Eddig sorra nyerte a pereket Nagy Blanka az őt lejáratni próbáló kormánylapok ellen, de az ítélőtábla ezúttal felemás...","id":"20190723_Dontetlen_a_Nagy_Blankat_mocskolo_kormanylap_melle_allt_a_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533ac718-f739-4fe5-a12d-55922021de4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Dontetlen_a_Nagy_Blankat_mocskolo_kormanylap_melle_allt_a_birosag","timestamp":"2019. július. 23. 10:27","title":"Döntetlen: a Nagy Blankát mocskoló kormánylap mellé állt a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül mindenkihez megérkezik az új Chrome-verzió, melyben egy fontos beállítást változtatott meg a Google.","shortLead":"Napokon belül mindenkihez megérkezik az új Chrome-verzió, melyben egy fontos beállítást változtatott meg a Google.","id":"20190723_google_chrome_76_bongeszo_frissites_inkognito_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3004d-4891-4e5b-a3e4-0e6ac557e9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_google_chrome_76_bongeszo_frissites_inkognito_mod","timestamp":"2019. július. 23. 08:03","title":"A Chrome böngésző most már tényleg betesz a leskelődő weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","shortLead":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","id":"20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca4f5b4-b599-4b52-8b01-7008e43d79da","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","timestamp":"2019. július. 24. 11:17","title":"Érden is megvalósult az ellenzéki egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]