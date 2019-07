Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő, mint Budapesten.","shortLead":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő...","id":"20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee51693-5207-4365-bad4-2baceebdab03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","timestamp":"2019. július. 30. 10:10","title":"Másfél hónapot kell várni, amíg egy lakásnak vevőt találnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","shortLead":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","id":"20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951eb945-7894-410c-bd79-b0a099d7dc79","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","timestamp":"2019. július. 30. 17:04","title":"Példás életet élt Svájcban a Frankfurtban embereket a vonat alá lökő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047040f7-ae45-4135-a2e2-d4d51cf7fbbd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szentendreiek évek óta lejárnak a Postás strandra, amit nemrégiben közel 100 millió forintból újítottak fel. A fürdőhelytől nem messze azonban fekáliás szennyvíz szokott ömleni a Dunába.","shortLead":"A szentendreiek évek óta lejárnak a Postás strandra, amit nemrégiben közel 100 millió forintból újítottak fel...","id":"20190729_duna_szennyviz_szentendre_postas_strand_fekalia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=047040f7-ae45-4135-a2e2-d4d51cf7fbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e460-838b-4664-be14-747ca9cd152a","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_duna_szennyviz_szentendre_postas_strand_fekalia","timestamp":"2019. július. 29. 16:03","title":"Ismét videón örökítették meg, ahogy szennyvíz ömlik a Dunába a szentendrei strand felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkérdőjelezhető húzás, ha egy viszonylag telített piac egyik szereplője árat emel. Úgy tűnik, a Netflix magabiztos ez ügyben, viszont jó pár amerikai felhasználó nem tolerálja, ha mélyebben kell a pénztárcájába nyúlnia.","shortLead":"Megkérdőjelezhető húzás, ha egy viszonylag telített piac egyik szereplője árat emel. Úgy tűnik, a Netflix magabiztos...","id":"20190729_netflix_aremeles_amerikai_felhasznalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db495a2-3b01-48c4-b80f-74b37ba523f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_netflix_aremeles_amerikai_felhasznalok","timestamp":"2019. július. 29. 13:33","title":"Sokan lemondták a Netflixet az áremelés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","shortLead":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","id":"20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1909937e-8e5d-4352-8b7a-13c0cde42902","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","timestamp":"2019. július. 30. 08:03","title":"Ilyen kellene itthon is: Rómában műanyaghulladékkal is lehet fizetni a metrójegyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa taktikával igyekszik pótolni az áremelés miatt lemorzsolódott előfizetőit, és közben új felhasználókra szert tenni a Netflix. ","shortLead":"Furcsa taktikával igyekszik pótolni az áremelés miatt lemorzsolódott előfizetőit, és közben új felhasználókra szert...","id":"20190729_olcso_netflix_dijcsomag_india_online_videozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4284e384-4905-4922-b1c4-2dd75a32e15f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_olcso_netflix_dijcsomag_india_online_videozas","timestamp":"2019. július. 29. 10:33","title":"900 forintos csomagot vezetett be a Netflix Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy indiai startup 1,6 millió dolláros befektetést kapott azért, hogy üzemanyaggal feltöltött tartálykocsival tudja kiszolgálni az ügyfeleit. ","shortLead":"Egy indiai startup 1,6 millió dolláros befektetést kapott azért, hogy üzemanyaggal feltöltött tartálykocsival tudja...","id":"20190730_Ujragondoltak_a_tankolast_es_veget_vetnenek_a_benzinkutak_uralmanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708e8361-d5b1-495a-8771-150508696b79","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Ujragondoltak_a_tankolast_es_veget_vetnenek_a_benzinkutak_uralmanak","timestamp":"2019. július. 30. 11:55","title":"Újragondolták a tankolást, és véget vetnének a benzinkutak uralmának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hiába rangos az MTV életműdíja, attól félnek, nem lesz, aki átadja, sem olyan, aki át akarná venni.","shortLead":"Hiába rangos az MTV életműdíja, attól félnek, nem lesz, aki átadja, sem olyan, aki át akarná venni.","id":"20190729_Az_MTV_eltavolitana_Michael_Jackson_nevet_az_egyik_legfontosabb_dijarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184f4030-78fa-4ca2-b72e-2c5aea1360d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_Az_MTV_eltavolitana_Michael_Jackson_nevet_az_egyik_legfontosabb_dijarol","timestamp":"2019. július. 29. 12:38","title":"Az MTV eltávolítaná Michael Jackson nevét az egyik legfontosabb díjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]