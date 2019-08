Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész logikus oka van a DNB Bank Polska elsőre meglepő lépésének.","shortLead":"Egész logikus oka van a DNB Bank Polska elsőre meglepő lépésének.","id":"20190803_Fizet_egy_lengyel_bank_csak_mondjak_le_az_ugyfeleik_a_szamlajukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac955cd-abc2-404f-a442-dfc3496b0044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Fizet_egy_lengyel_bank_csak_mondjak_le_az_ugyfeleik_a_szamlajukat","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:03","title":"Fizet egy lengyel bank, csak mondják le az ügyfeleik a számlájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","shortLead":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","id":"20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef22457-3ee2-4686-9139-315df173f14c","keywords":null,"link":"/sport/20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","timestamp":"2019. augusztus. 04. 23:45","title":"Bevált a Mercedes szuper taktikája - a 34. Magyar Nagydíj képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Függetlenként indul a nemrég az MSZP-ből kilépett politikus.","shortLead":"Függetlenként indul a nemrég az MSZP-ből kilépett politikus.","id":"20190805_Hunvald_Gyorgy_polgarmesternek_indul_Erzsebetvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa4957-444e-4010-b787-0e6d04d64c90","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hunvald_Gyorgy_polgarmesternek_indul_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:47","title":"Hunvald György polgármesternek indul Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átlagosan 14,6 millió forintból hoztak létre egy új munkahelyet a kormány által is támogatott programokban.","shortLead":"Átlagosan 14,6 millió forintból hoztak létre egy új munkahelyet a kormány által is támogatott programokban.","id":"20190803_A_Mol_es_Meszaros_Lorinc_cegei_kaptak_a_legtobb_penzt_a_kormanytol_munkahelyteremtesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56be2d1-f3b7-4adf-afc9-a9c267c99fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_A_Mol_es_Meszaros_Lorinc_cegei_kaptak_a_legtobb_penzt_a_kormanytol_munkahelyteremtesre","timestamp":"2019. augusztus. 03. 10:16","title":"A magyarok közül a Mol és Mészáros Lőrinc cégei kapták a legtöbb pénzt a kormánytól munkahelyteremtésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e12c9e-fc92-44a9-a7e0-fbc6aba31fca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az abortusz legalizálását tervezi az új-zélandi kormány egy átfogó jogi reform keretében, a művi vetélést egészségügyi kérdésként akarja kezelni hétfői bejelentése szerint.","shortLead":"Az abortusz legalizálását tervezi az új-zélandi kormány egy átfogó jogi reform keretében, a művi vetélést egészségügyi...","id":"20190805_Az_abortusz_legalizalasat_tervezi_az_ujzelandi_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07e12c9e-fc92-44a9-a7e0-fbc6aba31fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e20652-be99-4745-9722-172fcdf20b40","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Az_abortusz_legalizalasat_tervezi_az_ujzelandi_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:59","title":"Az abortusz legalizálását tervezi az új-zélandi kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8d7ef1-f57f-4704-b2c2-4c5571c5f8fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher, a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher fia győzött a Hungaroringen a Forma-2-es verseny úgynevezett sprintfutamában. ","shortLead":"Mick Schumacher, a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher fia győzött a Hungaroringen a Forma-2-es verseny...","id":"20190804_Ismet_egy_Schumacher_unnepeltek_a_Hungaroringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf8d7ef1-f57f-4704-b2c2-4c5571c5f8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821853a9-d6da-4aef-94b1-891dedf9513f","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Ismet_egy_Schumacher_unnepeltek_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:53","title":"Ismét egy Schumachert ünnepeltek a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt egy kis pénz az előző akcióból, és most ismét tenne valamit. ","shortLead":"Maradt egy kis pénz az előző akcióból, és most ismét tenne valamit. ","id":"20190804_Most_klimat_vinne_a_korhazakba_a_kempingagyakat_adomanyozo_apuka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920ebb61-5527-4d0e-835f-a9139a733e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Most_klimat_vinne_a_korhazakba_a_kempingagyakat_adomanyozo_apuka","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:35","title":"Most klímát vinne a kórházakba a kempingágyakat adományozó apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit tekinti át.","shortLead":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit...","id":"20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7971e51-68cc-4cb9-bdab-c32834a3a00a","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:20","title":"Mészáros Lőrinc lánya a piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]