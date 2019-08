Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök a minapi tömeggyilkosságokkal kapcsolatban újságíróknak nyilatkozva kijelentette vasárnap, hogy az Egyesült Államokban \"nincs helye a gyűlöletnek\". ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök a minapi tömeggyilkosságokkal kapcsolatban újságíróknak nyilatkozva kijelentette vasárnap...","id":"20190805_Trump_Nincs_helye_a_gyuloletnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5a130e-3ffe-4f44-9760-44e53b2b7278","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Trump_Nincs_helye_a_gyuloletnek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:14","title":"Trump: Nincs helye a gyűlöletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kispesti szurkolói rigmusok miatt vizsgálódik a szövetség. ","shortLead":"A kispesti szurkolói rigmusok miatt vizsgálódik a szövetség. ","id":"20190806_budapest_honved_craiova_uefa_ovas_fegyelmi_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5009405b-41c0-470b-8b59-d076274ca291","keywords":null,"link":"/sport/20190806_budapest_honved_craiova_uefa_ovas_fegyelmi_bizottsag","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:35","title":"Fordulat a Honvéd ügyében: ellenük is eljárást indított az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt, de lassan a nyárnak is vége, kopogtat az ősz, a munka pedig el sem kezdődött. Pedig nem ártana, még a rendőrség is táblákkal figyelmeztetett, hogy veszélyes kanyar van itt. A Magyar Közút közleményben reagált.","shortLead":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt, de lassan a nyárnak is vége, kopogtat az ősz, a munka...","id":"20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76f2ce0-6676-4854-b939-0e3e272926c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:01","title":"Egymás után csúsznak az árokba az autók egy veszélyes szakaszon Komárom-Esztergom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadállatok rendszeresen megfordulnak a belterületi részeken, volt, amelyik kerítésen keresztül döfött meg egy kutyát.","shortLead":"A vadállatok rendszeresen megfordulnak a belterületi részeken, volt, amelyik kerítésen keresztül döfött meg egy kutyát.","id":"20190805_vaddiszno_vadasztarsasag_balatonfelvidek_vadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5975b09a-97c3-44ac-a3bd-49be41167104","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_vaddiszno_vadasztarsasag_balatonfelvidek_vadaszat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 21:11","title":"Vaddisznóktól félnek a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff784679-0d7c-403d-8fd1-02c68ca07cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 15-tel megszűnt az '56-os Intézet, azóta a a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os Intézetet és a hozzá tartozó Oral History Archívumot. Rainer M. János nem ment a Veritasba dolgozni, az intézet utolsó igazgatója a Mozgó Világnak adott interjújában beszélt a rendszerváltásról és a közeljövőről.","shortLead":"Június 15-tel megszűnt az '56-os Intézet, azóta a a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os...","id":"20190805_Rainer_M_Janos_Formalodik_a_Valodi_1956os_Intezet_terve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff784679-0d7c-403d-8fd1-02c68ca07cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdde504-e1da-49c9-86b0-ad662b98ed09","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Rainer_M_Janos_Formalodik_a_Valodi_1956os_Intezet_terve","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:54","title":"Rainer M. János: Formálódik a Valódi 1956-os Intézet terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA sokkal több adatot kapott az egy évvel ezelőtt felbocsátott Parker Solar Porbe-tól, mint amire előzetesen számítottak.","shortLead":"A NASA sokkal több adatot kapott az egy évvel ezelőtt felbocsátott Parker Solar Porbe-tól, mint amire előzetesen...","id":"20190805_nap_napszonda_parker_solar_probe_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf50199d-b2d8-4282-84b9-e09510d37e3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_nap_napszonda_parker_solar_probe_nasa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:33","title":"Megjött az első 22 GB adat az űrszondától, ami minden eddiginél közelebb repült a Naphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vizes sportokat tömörítő szövetség vezetői a bírósági döntésig kitartanak a gyilkosságra való felbujtással megvádolt sportvezető mellett.","shortLead":"A két vizes sportokat tömörítő szövetség vezetői a bírósági döntésig kitartanak a gyilkosságra való felbujtással...","id":"20190806_gyarfas_tamas_fina_cornel_marculescu_len_paolo_barelli_vademeles_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93e995a-d417-4f9f-a240-9f2ddb92231f","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_gyarfas_tamas_fina_cornel_marculescu_len_paolo_barelli_vademeles_lemondas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 07:26","title":"Nem fogadták el Gyárfás lemondását a FINA-ban és a LEN-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete eltűnt, a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves Alexandra ügyével állnak összefüggésben – tudta meg a Mediafax hírügynökség.","shortLead":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete...","id":"20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca69cd-3909-4ad5-a8ea-18a28547cc7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:27","title":"Megtalálhatták a caracali stopposgyilkos másik áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]