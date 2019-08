Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

1,3 milliárdért vizsgálja Századvég, hogy látják a világot a határon túli magyarok
A Századvég nyerte az innovációs minisztérium 1,3 milliárdos megbízását, aminek keretében a határon túli magyarok magyarországi helyzethez való viszonyulásait is vizsgálni fogják.
2019. augusztus. 08. 15:32

Index: A jegybanknak új alelnöke lesz
Windisch László állítólag nem újrázik.
2019. augusztus. 08. 17:43

Bűzlik egész Budapest
Állítólag, nedvestrágyáznak Zsámbékon, és a szél a főváros felé hozza a kellemetlen szagot. Update: Zsámbék tagad, a polgármester szerint máshonnan jön a szag.
2019. augusztus. 08. 17:48

Önhibáján kívül került nagy bajba a Ryanair
Kilencszáz pilótát és légiutas-kísérőt bocsát el az ír Ryanair, mert a súlyos szoftverhibák miatt nem érkeznek meg a megrendelt Boeing–737 Max gépek.
2019. augusztus. 08. 12:17

Ferenc pápa az egyházi szexuális visszaélésekről: Most a tisztulás ideje van
Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de szükséges az egyházi szexuális visszaélésekkel való szembenézés, ez egy tisztulási folyamat része.
2019. augusztus. 08. 21:57

Kisokost tett közzé a Szigetre utazóknak a BKK
Azt is elmagyarázzák, mivel és hogy a legkönnyebb eljutni a fesztivál helyszínére.
2019. augusztus. 07. 14:45

A Microsoft lapátra tette a T-Systems Magyarországot
Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább az együttműködést a 4iG által felvásárolt telekommunikációs céggel - tudtuk meg. A Microsoft kérdésünkre megerősítette a szerződés felbontását. A T-Systems szerint indoklás nélkül történt a szakítás, holott eddig eredményes volt a partnerségük. A 4iG pedig úgy látja, ez nincs semmilyen kihatással arra, hogy átveszik a céget.
2019. augusztus. 07. 14:20

Úgy akar trendi lenni az IBM, hogy megszabadul az idősebb munkavállalóktól?
Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább fiatalabb munkaerőt alkalmazna – áll egy bírósági dokumentumban.
2019. augusztus. 08. 10:33

\r

","shortLead":"Állítólag, nedvestrágyáznak Zsámbékon, és a szél a főváros felé hozza a kellemetlen szagot. Update: Zsámbék tagad...","id":"20190808_Zsambek_miatt_buzlik_egesz_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c074ce5b-6f6a-4a0e-b895-0dbb45261e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e64de53-e62f-4e48-a2d0-fca6961430e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Zsambek_miatt_buzlik_egesz_Budapest","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:48","title":"Bűzlik egész Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kilencszáz pilótát és légiutas-kísérőt bocsát el az ír Ryanair, mert a súlyos szoftverhibák miatt nem érkeznek meg a megrendelt Boeing–737 Max gépek.","shortLead":"Kilencszáz pilótát és légiutas-kísérőt bocsát el az ír Ryanair, mert a súlyos szoftverhibák miatt nem érkeznek meg...","id":"20190808_Onhibajan_kivul_kerult_nagy_bajba_a_Ryanair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b06ceff-de88-4b50-bd08-8e5569b9e2be","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Onhibajan_kivul_kerult_nagy_bajba_a_Ryanair","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:17","title":"Önhibáján kívül került nagy bajba a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de szükséges az egyházi szexuális visszaélésekkel való szembenézés, ez egy tisztulási folyamat része.\r

\r

","shortLead":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de...","id":"20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2eb735-ae57-4eae-99f4-dce25c146c14","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","timestamp":"2019. augusztus. 08. 21:57","title":"Ferenc pápa az egyházi szexuális visszaélésekről: Most a tisztulás ideje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt is elmagyarázzák, mivel és hogy a legkönnyebb eljutni a fesztivál helyszínére.","shortLead":"Azt is elmagyarázzák, mivel és hogy a legkönnyebb eljutni a fesztivál helyszínére.","id":"20190807_Kisokost_tett_kozze_a_Szigetre_utazoknak_a_BKK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993c7a6c-e729-4aa2-9524-6a43e59e68dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Kisokost_tett_kozze_a_Szigetre_utazoknak_a_BKK","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:45","title":"Kisokost tett közzé a Szigetre utazóknak a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább az együttműködést a 4iG által felvásárolt telekommunikációs céggel - tudtuk meg. A Microsoft kérdésünkre megerősítette a szerződés felbontását. A T-Systems szerint indoklás nélkül történt a szakítás, holott eddig eredményes volt a partnerségük. A 4iG pedig úgy látja, ez nincs semmilyen kihatással arra, hogy átveszik a céget.","shortLead":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább...","id":"20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2740a9a3-f28e-43ca-a828-4916286f8aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:20","title":"A Microsoft lapátra tette a T-Systems Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább fiatalabb munkaerőt alkalmazna – áll egy bírósági dokumentumban.","shortLead":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább...","id":"20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0190b306-7968-4fa7-834e-9b44140914fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:33","title":"Úgy akar trendi lenni az IBM, hogy megszabadul az idősebb munkavállalóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]