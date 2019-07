Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","shortLead":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","id":"20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a965d76-6103-4dea-b991-34f6fd93fcb0","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. július. 30. 16:15","title":"Hiába a Huawei elleni hadjárat, még mindig úgy viszik a telefonjaikat, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadik születésnapjához érkezett a No More Ransom projekt. A zsarolóprogramok írói biztos nem lesznek az ünneplők között, miután jelentős bevételtől estek el a program miatt.","shortLead":"Harmadik születésnapjához érkezett a No More Ransom projekt. A zsarolóprogramok írói biztos nem lesznek az ünneplők...","id":"20190729_no_more_ransom_projekt_harom_eves_europol_statisztikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de8d67-b618-461d-bf35-5dd5ca0cd60e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_no_more_ransom_projekt_harom_eves_europol_statisztikak","timestamp":"2019. július. 29. 12:03","title":"3 éves lett a weboldal, ami önt is kihúzhatja a komoly bajból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sokfelé annyi eső hullott vasárnap, mint a júliusi havi átlag, de nem volt olyan mérőállomás, ahonnan ne jelentettek volna csapadékot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint tovább tart a zivataros időjárás.","shortLead":"Sokfelé annyi eső hullott vasárnap, mint a júliusi havi átlag, de nem volt olyan mérőállomás, ahonnan ne jelentettek...","id":"20190729_szelrekord_eso_felhoszakadas_meteorologiai_szolgalat_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0884c946-ad6f-40f5-b781-73547afde557","keywords":null,"link":"/elet/20190729_szelrekord_eso_felhoszakadas_meteorologiai_szolgalat_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. július. 29. 17:39","title":"Szélrekord dőlt, mindenhol esett, és még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7835253a-7475-49ac-bb31-b4b3423832b0","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon jól hangzanak a július 1-jével elérhető babaváró hitel feltételei, amelyek jelentős pénzügyi előnyt kínálnak a jogosultaknak. Egyre többen szembesülnek azonban azzal, hogy valamilyen feltételnek nem felelnek meg, ezért elutasították az igénylésüket. Min csúsznak el legtöbben és milyen megoldás jöhet szóba az esetükben?","shortLead":"Nagyon jól hangzanak a július 1-jével elérhető babaváró hitel feltételei, amelyek jelentős pénzügyi előnyt kínálnak...","id":"20190730_bavavaro_bankmonitor_szemelyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7835253a-7475-49ac-bb31-b4b3423832b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613adae9-b697-41e3-8c69-39d374a97592","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_bavavaro_bankmonitor_szemelyi","timestamp":"2019. július. 30. 11:55","title":"Elutasították a babaváró kérelmét? Mutatjuk, mit tehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy a következő években az Apple is rágyúr majd az 5G-s technológiára, amivel a jelek szerint nemcsak a csúcsváltozatnak szánt iPhone-okat szerelnék fel.","shortLead":"Az biztos, hogy a következő években az Apple is rágyúr majd az 5G-s technológiára, amivel a jelek szerint nemcsak...","id":"20190729_apple_iphone_2020_iphone_xii_iphone_12_ming_chi_kuo_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32aac11-c52b-4f1a-bcd5-3963669c1b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_apple_iphone_2020_iphone_xii_iphone_12_ming_chi_kuo_5g","timestamp":"2019. július. 29. 08:33","title":"Már a 2020-as iPhone-okról is pletykálnak, és nem is akármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Beer Miklós váci megyés püspök utódját augusztus 24-én szentelik fel, ő nyugdíjas püspök lesz. A hvg.hu-nak adott interjúban elmondta, hogyan látja a kereszténység és az egyház állapotát, és azt is, hogy szociális projekteken gondolkodik, és szeretné javítani a párbeszéd és a közéleti javulás esélyeit. Arról is beszélt nekünk, mit bánt meg leginkább, és hogy a 2018-as választás előtt a felsőbb körökből hogy szóltak rá, hogy maradjon csendben.","shortLead":"Beer Miklós váci megyés püspök utódját augusztus 24-én szentelik fel, ő nyugdíjas püspök lesz. A hvg.hu-nak adott...","id":"20190729_Beer_Miklos_Megmondtak_hogy_fogjam_be_a_szamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447837cf-fa56-4f70-bb2a-7256e3c2eb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c922a9-a305-4856-b756-34b64b35017c","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Beer_Miklos_Megmondtak_hogy_fogjam_be_a_szamat","timestamp":"2019. július. 29. 06:30","title":"Beer Miklós: \"Megmondták, hogy fogjam be a számat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60a7acb-5a27-4e25-baac-28fbe3ad6cda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat éve jelent meg először a piacon a Nokia 105. Az azóta több tízmilliós darabszámban értékesített készüléknek a negyedik generációjával állt elő a finn márka mögött lévő HMD Global.","shortLead":"Hat éve jelent meg először a piacon a Nokia 105. Az azóta több tízmilliós darabszámban értékesített készüléknek...","id":"20190730_nokia_105_27_napos_keszenleti_ido_hagyomanyos_mobiltelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60a7acb-5a27-4e25-baac-28fbe3ad6cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31656fe7-3095-4486-b6f7-b8903d657714","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_nokia_105_27_napos_keszenleti_ido_hagyomanyos_mobiltelefon","timestamp":"2019. július. 30. 09:03","title":"8 ezerért adják a Nokiát, ami állítólag 27 napig is elmegy egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b31ac7-f99d-46a7-8f54-53f658a87d52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Farkasdandár megalakította a Rohamdandárt a germán szokásjogért, aztán jött a csősz.","shortLead":"A Farkasdandár megalakította a Rohamdandárt a germán szokásjogért, aztán jött a csősz.","id":"20190730_Fegyveres_naciknal_razziaztak_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b31ac7-f99d-46a7-8f54-53f658a87d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6604e160-188a-4e19-acc6-aa1b1fc3216a","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Fegyveres_naciknal_razziaztak_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 30. 12:50","title":"Fegyveres náciknál razziáztak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]