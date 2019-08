Rövid időn belül másodjára jelentkezik saját alkalmazással a Google, amely most a keresést igyekszik gyorsabbá tenni egy új szolgáltatással.

Bizonyos webes szolgáltatások rendelkeznek könnyített, azaz lite verzióval is, hogy azok is problébamentesen tudják használni ezeket, akiknek régebbi készülékük van. A Facebooktól már láthattunk ilyet, ez a Messenger Lite, most pedig a Google jelentkezett sajáttal.

Az androidos Google Go egy áramvonalasított kereső, amely mindössze 5-7 megabájtot foglal a telefon/táblagép háttértárából. Ennek megfelelően gyorsabb, és a használata is egyszerűbb, hiszen nem a mai csúcsmobilokhoz fejlesztették. Az ide kattintva tölthető és telepíthető app ugyanúgy működik, mint a rendes kereső, de fontos jellemzője, hogy az adatkereten is segít spórolni, ha a beállítások közt aktiváljuk az Egyszerűsített mód használatát.

© Google

Az alkalmazás megnyitásakor több parancsikon is felsorakozik a képernyőn, és mivel magyarul is tud, lehetetlen nem eligazodni rajta. Nagy előny, hogy a Google a Lens nevű fejlesztését is belepakolta, így a telefon kamerájával is rákereshetünk bizonyos szavakra, kifejezésekre. A Discover fül alatt a napi híreket, fontosabb történéseket tekinthetjük át, az app tehát hírolvasónak sem utolsó.

A keresések hanggal is végezhetők, az alkalmazás főoldalán pedig saját háttérképet állíthatunk be, ha kicsit személyesebbé tennénk a használatát.

Arról nem szól a Google közleménye, hogy alkalmazását esetleg iOS-rendszerű készülékekre is elhozza-e, de meg lennénk lepve, ha erre végül nem kerülne sor. Az androidosok viszont már most is használhatják, a futtatásához legalább 5.0-ás rendszerverzióra van szükség.

A Google nem egészen egy hónapja jelentkezett másik alkalmazással, amelyet a fotózás szerelmeseinek készítettek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.