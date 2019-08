Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészet kimentette a férfit.","shortLead":"A vízirendészet kimentette a férfit.","id":"20190825_A_Petofi_hidrol_esett_a_Dunaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e739f5-7331-4ddf-8ca5-30a929be4ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_Petofi_hidrol_esett_a_Dunaba","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:15","title":"A Petőfi hídról esett a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0aa8167-3754-440d-8ac6-9dd53c9a05d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Kopasz ezzel begyűjtötte az első tokiói kvótát is Magyarországnak.","shortLead":"Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs...","id":"20190824_Kopasz_es_Csipes_aranyermes_megvan_az_elso_olimpiai_kvota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0aa8167-3754-440d-8ac6-9dd53c9a05d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d47d2bd-23af-40ea-8050-9fa6e91ab15b","keywords":null,"link":"/sport/20190824_Kopasz_es_Csipes_aranyermes_megvan_az_elso_olimpiai_kvota","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:53","title":"Kopasz és Csipes is aranyérmes, megvan az első olimpiai kvóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint az Egyesült Királyságban készült előkészített, félkész és késztermékek tartalmazzák a legkevesebb cukrot, telített zsírt és sót.","shortLead":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint...","id":"20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6661c6c-b6af-4480-af96-08eb48cba03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:03","title":"Egészségesek-e a kényelmi élelmiszerek? Egy új kutatás szerint attól is függ, honnan valók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De minek.","shortLead":"De minek.","id":"20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757d012-4c75-45e6-9f26-c7859defd2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:18","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőn 28-34 fok várható.","shortLead":"Hétfőn 28-34 fok várható.","id":"20190825_Marad_a_jo_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b1bfbf-d276-478c-804b-7a3465a0092b","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Marad_a_jo_ido","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:43","title":"Marad a jó idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százan tiltakoztak békésen vasárnap - két nap alatt a harmadik alkalommal - a G7-es országcsoportnak a délnyugat-franciaországi Biarritzban rendezett csúcsértekezlete ellen a szomszédos Bayonne-ban.

","shortLead":"Több százan tiltakoztak békésen vasárnap - két nap alatt a harmadik alkalommal - a G7-es országcsoportnak...","id":"20190825_Macron_fejjel_lefele_forditott_portrejaval_tuntettek_kornyezetvedok_es_antikapitalistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758cac69-e04d-4803-8d86-2dd8303b894a","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Macron_fejjel_lefele_forditott_portrejaval_tuntettek_kornyezetvedok_es_antikapitalistak","timestamp":"2019. augusztus. 25. 19:30","title":"Macron fejjel lefelé fordított portréjával tüntettek környezetvédők és antikapitalisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fideszes rádióadó beindítására adott pénzt Amerikában Soros.","shortLead":"Egy fideszes rádióadó beindítására adott pénzt Amerikában Soros.","id":"20190826_30_eve_tortent_a_Belso_Elharitas_jelentette_hogy_Szajer_Jozsef_megszerezte_Soros_tamogatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71af4622-9cb2-4f6e-8687-1fd68dd26daa","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_30_eve_tortent_a_Belso_Elharitas_jelentette_hogy_Szajer_Jozsef_megszerezte_Soros_tamogatasat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:49","title":"30 éve történt: a belső elhárítás jelentette, hogy Szájer József megszerezte Soros támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190825_lite_telefonok_velemeny_windows_10_hiba_frissites_gronland_jegtakaro_nasa_facebook_adatvedelem_legnepszerubb_telefongyartok_europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab59ede-7141-4da9-be7f-6bf5ba3b2d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_lite_telefonok_velemeny_windows_10_hiba_frissites_gronland_jegtakaro_nasa_facebook_adatvedelem_legnepszerubb_telefongyartok_europaban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:03","title":"Ez történt: két igen \"kellemetlen\" hibát találtak a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]