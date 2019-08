Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ada82a-1592-49db-9cb5-f8eae81f954d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A birtokhoz helikopter-leszállópálya és magánstrand is tartozik. ","shortLead":"A birtokhoz helikopter-leszállópálya és magánstrand is tartozik. ","id":"20190826_Nadal_Spanyolorszag_legdragabb_berelheto_birtokan_tartja_eskuvojet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ada82a-1592-49db-9cb5-f8eae81f954d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83d7405-9b16-4f5e-867f-08e7d855d1a4","keywords":null,"link":"/elet/20190826_Nadal_Spanyolorszag_legdragabb_berelheto_birtokan_tartja_eskuvojet__video","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:43","title":"Nadal Spanyolország legdrágább bérelhető birtokán tartja esküvőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az, hogy mibe nem szabad belerakni.","shortLead":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az...","id":"20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb76cfc8-f5cc-40fd-873b-b30112e5f136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:33","title":"Van egy kis gond az Apple hitelkártyájával: nem szabad zsebben vagy pénztárcában tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem irvine-i kampuszának biológusai laboratóriumi körülmények között felfedezték, hogyan lehet megelőzni az Alzheimer-kórt, eredményeik a jövőben segíthetnek új gyógyszerek kifejlesztésében.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem irvine-i kampuszának biológusai laboratóriumi körülmények között felfedezték, hogyan lehet...","id":"20190826_alzheimer_kor_megelozese_agyi_immunsejtek_osszefugges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97399219-d5d0-48b7-805c-462ee9338af7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_alzheimer_kor_megelozese_agyi_immunsejtek_osszefugges","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:33","title":"Áttörés lehet, hogy megtalálták összefüggést az Alzheimer-kór és az agyi immunsejtek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebb3a88-3083-4d77-996a-217c3c285f8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába írja elő törvény az idei évtől, hogy előre le kell leszerződni az almára: a feldolgozók olyan árképlettel álltak elő, amelyeket a lengyel árakhoz igazítottak, magyarul, nem függetlenek továbbra sem a magyar árak az európai, sőt a világpiaci áraktól sem. A tüntetések mégis elmaradnak, mert az idei hiány miatt, a tavalyi duplájáért veszik most az ipari almát. De mi lesz jövőre, vagy azután, ha megint sok lesz az alma?","shortLead":"Hiába írja elő törvény az idei évtől, hogy előre le kell leszerződni az almára: a feldolgozók olyan árképlettel álltak...","id":"20190826_Elmarad_iden_a_lealma_haboru_de_azert_nincs_minden_rendben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bebb3a88-3083-4d77-996a-217c3c285f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2691cb1e-8287-48c1-88f6-fe94ff7657b3","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Elmarad_iden_a_lealma_haboru_de_azert_nincs_minden_rendben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 06:15","title":"Elmarad idén az almaháború, de attól még semmi nincs rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltás sikere ugyanakkor erősen kétséges - derül ki a helyi beszámolókból. ","shortLead":"Az oltás sikere ugyanakkor erősen kétséges - derül ki a helyi beszámolókból. ","id":"20190825_A_hadsereg_is_beszall_az_amazoniai_erdotuzek_elleni_kuzdelembe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5064618-0eeb-47bb-a912-8b9feed71ec5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_A_hadsereg_is_beszall_az_amazoniai_erdotuzek_elleni_kuzdelembe","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:20","title":"A hadsereg is beszáll az amazóniai erdőtüzek elleni küzdelembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae12550-180a-42ac-b22e-2a6f7a61a743","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az amerikai elnök szerint minden a legnagyobb rendben, Boris Johnson fenntartásokkal kezeli a washingtoni irányvonalat.","shortLead":"Bár az amerikai elnök szerint minden a legnagyobb rendben, Boris Johnson fenntartásokkal kezeli a washingtoni...","id":"20190825_Donald_Trump_igert_egy_nagyot_a_brit_kormanyfonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae12550-180a-42ac-b22e-2a6f7a61a743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1537dc41-cd7e-4998-9ae3-77e8ae60c476","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Donald_Trump_igert_egy_nagyot_a_brit_kormanyfonek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 11:08","title":"Donald Trump ígért egy nagyot a brit kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","shortLead":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","id":"20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a18e9-2960-4668-b2b3-8971b20dbcbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:12","title":"Több rendőr is fegyvert rántott a hétvégi hongkongi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Észak-Korea nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőt tesztelt.","shortLead":"Észak-Korea nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőt tesztelt.","id":"20190825_Kim_Dzsong_Un_raketakat_lovoldozott_a_Japantengerbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9497ce6-81d6-46e3-9d05-8627f9a90499","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_Kim_Dzsong_Un_raketakat_lovoldozott_a_Japantengerbe","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:47","title":"Kim Dzsong Un rakétákat lövöldözött a Japán-tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]