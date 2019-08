Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisnyugdíjasoknak szerintük minden forint jól jön, de a kormány gálánsabb is lehetett volna velük.","shortLead":"A kisnyugdíjasoknak szerintük minden forint jól jön, de a kormány gálánsabb is lehetett volna velük.","id":"20190827_Apropenz_az_erdekkepviseletek_szerint_a_nyugdijasoknak_adott_9000_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c7648f-6956-45f1-9acb-cb867102e38a","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Apropenz_az_erdekkepviseletek_szerint_a_nyugdijasoknak_adott_9000_forint","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:56","title":"Aprópénz az érdekképviseletek szerint a nyugdíjasoknak adott 9000 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plusz egyhavi bér arra elég, hogy az egyik hónap kicsit könnyebb legyen – véli Vécsi István, a Közmunkás Szakszervezet elnöke.","shortLead":"A plusz egyhavi bér arra elég, hogy az egyik hónap kicsit könnyebb legyen – véli Vécsi István, a Közmunkás...","id":"20190828_A_szakszervezet_szerint_nem_huzza_ki_a_nyomorbol_a_kozmunkasokat_a_kormany_tamogatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b43b36-5221-42d5-8039-d2be6d81f0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_A_szakszervezet_szerint_nem_huzza_ki_a_nyomorbol_a_kozmunkasokat_a_kormany_tamogatasa","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:30","title":"A szakszervezet szerint nem húzza ki a nyomorból a közmunkásokat a kormány támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Először esett be a GDP 7 százaléka alá az egészségügyre fordított kiadás. A Válasz Online szerint \"ideje bekapcsolni a szirénát\".","shortLead":"Először esett be a GDP 7 százaléka alá az egészségügyre fordított kiadás. A Válasz Online szerint \"ideje bekapcsolni...","id":"20190826_Uj_negativ_csucsot_dontott_a_magyar_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b96caf-83e4-40aa-b597-17ca65ef0d22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Uj_negativ_csucsot_dontott_a_magyar_egeszsegugy","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:48","title":"Ilyen keveset még nem költöttek a magyar egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén eddig közel 8 százalékkal nőtt a természetes fogyás. Sokkal több pár kötött házasságot, mint korábban, de a gyerekvállalási szám még nem nőtt.","shortLead":"Idén eddig közel 8 százalékkal nőtt a természetes fogyás. Sokkal több pár kötött házasságot, mint korábban, de...","id":"20190827_Egyre_kevesebb_gyereket_vallalnak_a_magyar_parok_nagyot_nott_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3131ed-bb6a-4b15-9169-2cfad4883973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Egyre_kevesebb_gyereket_vallalnak_a_magyar_parok_nagyot_nott_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:29","title":"Egyre kevesebb gyereket vállalnak a magyar párok, nagyot nőtt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ef0e4-ddba-4a30-8287-9691d70ffbb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jó évük van a fürdőknek. Igaz, Nyugat-Magyarországon idén kevesebb a látogató, de annyit nőttek az árak, hogy még így is jön a bevétel, keleten pedig vendégből és bevételből is egyre több van.","shortLead":"Jó évük van a fürdőknek. Igaz, Nyugat-Magyarországon idén kevesebb a látogató, de annyit nőttek az árak, hogy még...","id":"20190826_Megerte_arat_emelni_a_furdokben_nagyot_nott_a_bevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=626ef0e4-ddba-4a30-8287-9691d70ffbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c41b41-346e-4af7-bcac-f7f0643e90a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Megerte_arat_emelni_a_furdokben_nagyot_nott_a_bevetel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:13","title":"Megérte árat emelni a fürdőkben, nagyot nőtt a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6237cc52-d3ed-4651-aa1d-8fb976b95943","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Európa szinte minden országában, így Magyarországon is deklaráltan ingyenes a közoktatás, ám a szülőknek a legtöbb helyen mégis évről évre egy vagyonba kerül. Magyarországon is.","shortLead":"Európa szinte minden országában, így Magyarországon is deklaráltan ingyenes a közoktatás, ám a szülőknek a legtöbb...","id":"20190827_Nincs_olyan_hogy_ingyenes_kozoktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6237cc52-d3ed-4651-aa1d-8fb976b95943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eca3d37-5708-4f54-996e-b4e4fb61a209","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Nincs_olyan_hogy_ingyenes_kozoktatas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:15","title":"Ingyenes közoktatás? A szülők ezt nem nagyon érzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ebf66b-e88c-4852-9ea3-815c9572a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint az orosz fővárost hamarosan ilyen kompakt elektromos taxik áraszthatják el.","shortLead":"A tervek szerint az orosz fővárost hamarosan ilyen kompakt elektromos taxik áraszthatják el.","id":"20190827_itt_a_legujabb_kalasnyikov_nem_fegyver_hanem_egy_varosi_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3ebf66b-e88c-4852-9ea3-815c9572a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e355ee06-bd48-4905-a759-78dc8254d3f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_itt_a_legujabb_kalasnyikov_nem_fegyver_hanem_egy_varosi_villanyauto","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:41","title":"Itt a legújabb Kalasnyikov: nem fegyver, hanem egy városi villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötödik misszióján van túl az X-37B űrrepülő, amelynek rakománya és küldetése továbbra is titkos. A távolról vezérelhető szerkezetről most is csak annyi tudható, hogy sokáig volt fenn.","shortLead":"Ötödik misszióján van túl az X-37B űrrepülő, amelynek rakománya és küldetése továbbra is titkos. A távolról vezérelhető...","id":"20190827_boeing_x37b_otv_urrepulo_amerikai_legiero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e19462-6844-4690-a5f6-04a4a67589c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_boeing_x37b_otv_urrepulo_amerikai_legiero","timestamp":"2019. augusztus. 27. 19:03","title":"719 levegőben töltött nap után leszállt a kémrepülő, amiről senki nem tudja, miért indul útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]