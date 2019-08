Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvonultak csütörtök hajnalban a kirgiz rohamrendőrök a volt kirgiz elnök, Almazbek Atambajev erőddé alakított otthonától, miután tűzharcba torkollott a korrupcióval vádolt politikus letartóztatását célzó kísérlet. A tűzharcban egy ember meghalt, és 52-en szenvedtek kórházi ápolást követelő sebesüléseket. Az ostromról videó is készült.","shortLead":"Elvonultak csütörtök hajnalban a kirgiz rohamrendőrök a volt kirgiz elnök, Almazbek Atambajev erőddé alakított...","id":"20190808_Veres_tuzharcba_torkollott_a_volt_kirgiz_elnok_tervezett_orizetbe_vetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bbbe4-07e0-4ef7-a362-5d1cd7dae665","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Veres_tuzharcba_torkollott_a_volt_kirgiz_elnok_tervezett_orizetbe_vetele","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:28","title":"Véres tűzharcba torkollott a volt kirgiz elnök tervezett őrizetbe vétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Létezik a nyaralásnak egy olyan filozófiai megközelítése, miszerint nem lehet nyár tenger nélkül. Hajlunk arra, hogy egyetértsünk vele. Kánikulában pedig fokozottan. Ebből a világnézetből inspirálódva összegyűjtöttünk néhány filmet, amelyben a tenger központi szerepet kap. Csobbanjon velünk!","shortLead":"Létezik a nyaralásnak egy olyan filozófiai megközelítése, miszerint nem lehet nyár tenger nélkül. Hajlunk arra...","id":"20190807_Filmek_es_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a94dd4f-1889-42d7-b5dd-05232a504c5e","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Filmek_es_tenger","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:00","title":"Segítünk élvezni a kánikulát, tartson velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael Kiwanuka, hogy lenyűgözzön a koraesti, fülledten párás naplementében.","shortLead":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael...","id":"20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f4802-e8a4-4e4b-a0a6-63dc872e331f","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:50","title":"Sehol egy félrecsúszott, bizonytalan, hamis hang: Michael Kiwanuka a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bekövetkezett Olaszországban az, amire egyre többen számítottak: Matteo Salvini a bevándorlásellenes Liga vezetője, az ország miniszterelnök-helyettese és belügyminisztere bejelentette, előrehozott választást akar, mert működésképtelen a populista Öt Csillag Mozgalommal kötött koalíciója. Bár a hivatalos indok az, hogy Salvini megépítené az ötcsillagosok által vehemensen ellenzett olasz–francia gyorsvasutat, inkább az lehet a háttérben, hogy Salvini pártja jóval népszerűbb, mint koalíciós partnere. Salvini új koalíciós partnere Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) nevű párt vezére lehet. Ő kijelentette, az előrehozott választások olyan kormányt eredményezhetnek, amely eltökélt végrehajtani \"az Olaszország számára szükséges, politikailag inkorrekt reformokat\".","shortLead":"Bekövetkezett Olaszországban az, amire egyre többen számítottak: Matteo Salvini a bevándorlásellenes Liga vezetője...","id":"20190809_Salvini_olaszorszag_politika_valasztas_conte_liga_ot_csillag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e110ec35-a815-4989-a88b-d1df95d408d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Salvini_olaszorszag_politika_valasztas_conte_liga_ot_csillag","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:25","title":"Belekezdett a nagy játszmájába Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c65201-d503-4e70-857a-c3a6d8608363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pininfarina Battista nem más, mint egy elképesztően gyors, zöld rendszámos villanyautó.","shortLead":"A Pininfarina Battista nem más, mint egy elképesztően gyors, zöld rendszámos villanyautó.","id":"20190808_1900_loeros_hangtalan_hipersportkocsi_egyenesen_olaszorszagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c65201-d503-4e70-857a-c3a6d8608363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b622716-7297-41ae-b69d-b832142044d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_1900_loeros_hangtalan_hipersportkocsi_egyenesen_olaszorszagbol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:21","title":"1900 lóerős hangtalan hipersportkocsi egyenesen Olaszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c074ce5b-6f6a-4a0e-b895-0dbb45261e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag, nedvestrágyáznak Zsámbékon, és a szél a főváros felé hozza a kellemetlen szagot. Update: Zsámbék tagad, a polgármester szerint máshonnan jön a szag.\r

\r

","shortLead":"Állítólag, nedvestrágyáznak Zsámbékon, és a szél a főváros felé hozza a kellemetlen szagot. Update: Zsámbék tagad...","id":"20190808_Zsambek_miatt_buzlik_egesz_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c074ce5b-6f6a-4a0e-b895-0dbb45261e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e64de53-e62f-4e48-a2d0-fca6961430e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Zsambek_miatt_buzlik_egesz_Budapest","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:48","title":"Bűzlik egész Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az a pont is eljött, amikor egy 85 éves nő a Sziget programjának egyik csúcselőadója – de azért várhatóak jó bulik is, és még ékszert is készíthetünk. Ez is lesz a Szigeten csütörtökön. ","shortLead":"Az a pont is eljött, amikor egy 85 éves nő a Sziget programjának egyik csúcselőadója – de azért várhatóak jó bulik is...","id":"20190808_Szupersztarok_a_csutortoki_Szigeten_Jane_Goodall_es_a_Franz_Ferdinand__napi_programajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19817e1c-08b9-41fa-917f-7e6bfa614c49","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Szupersztarok_a_csutortoki_Szigeten_Jane_Goodall_es_a_Franz_Ferdinand__napi_programajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:20","title":"Jane Goodall és a Franz Ferdinand a csütörtöki Sziget szupersztárjai – napi programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5819fa57-d49c-4ea9-b2d0-58a17865f778","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190808_Marabu_FekNyuz_Klimapanik_a_Karmelita_kolostorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5819fa57-d49c-4ea9-b2d0-58a17865f778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722db0f1-256f-4367-8312-5a3f7fce8fe5","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Marabu_FekNyuz_Klimapanik_a_Karmelita_kolostorban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:08","title":"Marabu FékNyúz: Klímapánik a Karmelita kolostorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]