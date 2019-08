Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról mintáztak. Most úgy tűnik, ez annyira nem volt jó ötlet.","shortLead":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról...","id":"20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1e48f-d927-4304-acff-7dd35fc5b332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:03","title":"Tilos repülőre vinni a Coca-Cola új, Star Wars-os üdítőit, mert úgy néznek ki, mint a gránátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő márciusra állhatnak forgalomba az új buszok.","shortLead":"Jövő márciusra állhatnak forgalomba az új buszok.","id":"20190828_Negyven_uj_buszt_vasarolt_a_BKV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468ffcfd-8ace-4499-9584-c5ebb4ab6813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Negyven_uj_buszt_vasarolt_a_BKV","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:24","title":"Negyven új buszt vásárolt a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6265ec29-1788-469a-8443-5ac2c920752f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Csele-patak csak legenda, a király valójában a Duna mellékágában lelte halálát.","shortLead":"A Csele-patak csak legenda, a király valójában a Duna mellékágában lelte halálát.","id":"20190828_A_kutatok_biztosak_benne_hogy_II_Lajos_kiraly_nem_a_Cselepatakba_fulladt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6265ec29-1788-469a-8443-5ac2c920752f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2de078-79e0-4cfa-957c-5b871e0f600c","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_A_kutatok_biztosak_benne_hogy_II_Lajos_kiraly_nem_a_Cselepatakba_fulladt","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:47","title":"A kutatók biztosak benne, hogy II. Lajos király nem a Csele-patakba fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","shortLead":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","id":"20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c203be-8283-464d-9e18-6df41543ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:20","title":"Száznál is több embert kellett kimenekíteni egy lángoló kompról a Fülöp-szigeteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c64ee5-2ebf-45d5-99f2-baa250ef6df7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyurcsó Ádám visszatér Felcsútra.","shortLead":"Gyurcsó Ádám visszatér Felcsútra.","id":"20190829_Magyar_valogatott_jatekost_igazolt_a_Puskas_Akademia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c64ee5-2ebf-45d5-99f2-baa250ef6df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7171a237-c622-414a-b1b9-59c77e55c602","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Magyar_valogatott_jatekost_igazolt_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:47","title":"Magyar válogatott játékost igazolt a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c50a3d5-c98a-4dd4-9e2c-7727c7dcff16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Filmfinanszírozási fordulatot ígér Káel Csaba kinevezése a filmes kormánybiztosi pozícióba, írja a friss HVG, főleg azután, hogy úgy tűnt, utód nélkül működik tovább Andy Vajna halála után a Filmalap.\r

\r

","shortLead":"Filmfinanszírozási fordulatot ígér Káel Csaba kinevezése a filmes kormánybiztosi pozícióba, írja a friss HVG, főleg...","id":"20190829_Egri_csillagok_haboruja__jon_a_tortenelmi_filmek_dompingje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c50a3d5-c98a-4dd4-9e2c-7727c7dcff16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc92db2-edaa-42ac-be9a-6f6fb11f1c46","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Egri_csillagok_haboruja__jon_a_tortenelmi_filmek_dompingje","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:33","title":"Egri csillagok háborúja - jön a történelmi filmek dömpingje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Demokrata Párt is támogatja a jelölését. Nagyon úgy tűnik, hogy Matteo Salvini tényleg elszámolta magát a kormánybuktatással. ","shortLead":"A Demokrata Párt is támogatja a jelölését. Nagyon úgy tűnik, hogy Matteo Salvini tényleg elszámolta magát...","id":"20190828_Mindent_adott_hogy_Giuseppe_Conte_legyen_a_regiuj_olasz_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa26fd0-ef33-47a3-b4d9-10a9d61d98a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Mindent_adott_hogy_Giuseppe_Conte_legyen_a_regiuj_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:48","title":"Mindent adott, hogy Giuseppe Conte legyen a régi-új olasz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajszálra vagyunk a 330-as eurótól, és a történelmi mélypont sincs messze.","shortLead":"Hajszálra vagyunk a 330-as eurótól, és a történelmi mélypont sincs messze.","id":"20190828_Idei_melypontjara_ert_a_forintarfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3726257-6fdb-486f-913e-931e2159f431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Idei_melypontjara_ert_a_forintarfolyam","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:00","title":"Idei mélypontjára ért a forintárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]