Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára Vácott felavatta a keresztény hit és a nemzeti büszkeség szimbólumának, Klebelsberg Kunó államtitkárának, Kornis Gyulának a szobrát.\r

\r

","shortLead":"Az Emmi államtitkára Vácott felavatta a keresztény hit és a nemzeti büszkeség szimbólumának, Klebelsberg Kunó...","id":"20190902_Retvari_Bence_Ugy_lesznek_buszke_magyarok_a_diakok_ha_megmutatjuk_nekik_az_orszag_tortenetenek_dicso_fejezeteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f24d5e-ad98-4cfc-a81b-cf83fa44c016","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Retvari_Bence_Ugy_lesznek_buszke_magyarok_a_diakok_ha_megmutatjuk_nekik_az_orszag_tortenetenek_dicso_fejezeteit","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:35","title":"Rétvári Bence: Úgy lesznek büszke magyarok a diákok, ha megmutatjuk nekik az ország történetének dicső fejezeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","shortLead":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","id":"20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7ff20-2151-41be-bb7d-b3c3790c406a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:45","title":"Döntős Zsóri Dániel a legszebb gólok FIFA-versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0117ab49-0b19-45c3-a0c3-0f8a4bbddbe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köznevelési törvény módosítása ellen a Kossuth Lajos térre szervezett tüntetésen jelentették be. ","shortLead":"A köznevelési törvény módosítása ellen a Kossuth Lajos térre szervezett tüntetésen jelentették be. ","id":"20190831_orszagos_diaksztrajk_bejelentes_kossuth_ter_koznevelesi_torveny_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0117ab49-0b19-45c3-a0c3-0f8a4bbddbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9205c4e-af56-4526-a0b6-379b7fb7cc8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_orszagos_diaksztrajk_bejelentes_kossuth_ter_koznevelesi_torveny_tuntetes","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:57","title":"Országos diáksztrájk készül szeptember közepén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e8d854-ecd2-48fe-8076-6ec771082d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszázhetven olyan település lesz az idei önkormányzati választáson, ahol a kormánypártok saját polgármesterjelölt indítása helyett egy másik mögé állnak be. A taktika széles skálán mozog a sikeres, településük éléről kirobbanthatatlan független polgármesterek „kisajátításától”, a Fidesztől látszólag független jelölteken át a helyi vagy országos celebritások indításáig. A lényeg, hogy ahol nem menő a Fidesz-logó, ott nem azt kell erőltetni.","shortLead":"Háromszázhetven olyan település lesz az idei önkormányzati választáson, ahol a kormánypártok saját polgármesterjelölt...","id":"20190902_fuggetlen_valasztas_kepviselo_fidesz_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e8d854-ecd2-48fe-8076-6ec771082d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e44cd4-3948-4cf4-9e65-7fa979fde443","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_fuggetlen_valasztas_kepviselo_fidesz_onkormanyzat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:00","title":"Rárepültek az ex-MSZP-sekre és a függetlenekre: káderhiány vagy stratégia áll a Fidesz jelöltválasztási taktikája mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625ee300-fe0b-4368-9beb-2d006f33d308","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legkeményebb terepen is bevethetőek a páncélozott gépek.","shortLead":"A legkeményebb terepen is bevethetőek a páncélozott gépek.","id":"20190902_torokorszag_harci_jarmu_magyar_kormany_nurol_markina_ejder_yalcin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=625ee300-fe0b-4368-9beb-2d006f33d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02b88f6-c026-4297-9169-78cfbb97b766","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_torokorszag_harci_jarmu_magyar_kormany_nurol_markina_ejder_yalcin","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:21","title":"Törökországtól vehet harci terepjárókat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad031e9-da4a-4e48-8101-28b990b836a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyári szünet legutolsó, kánikulai napján megtartott nemzeti tanévnyitót, amelyen a miniszter a bejelentést tette, sok sárvári kisgyerek ülte végig. \r

","shortLead":"A nyári szünet legutolsó, kánikulai napján megtartott nemzeti tanévnyitót, amelyen a miniszter a bejelentést tette, sok...","id":"20190901_nemzeti_alaptanterv_kasler_miklos_emmi_tanevnyito_sarvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad031e9-da4a-4e48-8101-28b990b836a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ed3156-a798-4f32-ba6f-c040042f3309","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_nemzeti_alaptanterv_kasler_miklos_emmi_tanevnyito_sarvar","timestamp":"2019. szeptember. 01. 13:14","title":"Kásler: Jövőre vezetik be a klasszikus értékekre támaszkodó nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fagyos a viszony Orbán Viktor és a finnek között, mióta kiderült, hogy az északiak továbbvinnék a jogállamiságot érintő eljárást.","shortLead":"Fagyos a viszony Orbán Viktor és a finnek között, mióta kiderült, hogy az északiak továbbvinnék a jogállamiságot érintő...","id":"20190902_Budapestre_jon_a_finn_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5dfb99-ade7-45c6-8b24-c8ab632a7bab","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Budapestre_jon_a_finn_miniszterelnok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:20","title":"Budapestre jön a finn miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Július végén Romániában 1189 lej (83 230 forint) volt az átlagnyugdíj.","shortLead":"Július végén Romániában 1189 lej (83 230 forint) volt az átlagnyugdíj.","id":"20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2d5a8d-4031-4f15-bd18-e6b7d59ea1aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:50","title":"Romániában mostantól 15 százalékkal magasabbak a nyugdíjak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]