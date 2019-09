Egy új mobil megjelenése után nem csak az tud érdekes lenni, mennyire kapkodnak majd utána a vevők. Általában még ez előtt jelennek meg a You Tuberek által készített sebességtesztek, amik a telefon fürgeségét vizsgálják egy már piacon lévő, konkurens modellel szemben. A PhoneBuff most a Samsung Note10 Plus mobilját hasonlította össze, az ellenfél pedig az iPhone tavaly szeptemberben kijött XS Max készüléke volt.

Mielőtt rátérnénk a számokra és konkrét eredményekre, érdemes megemlékezni, milyen hardver teljesít az eszközökben. A Samsungét ugyebár a Snapdragon 855-ös lapkája hajtja, míg az Apple saját gyártású A12 Bionic chipet szerelt készülékébe. A RAM-ok tekintetében is akad különbség: a PhoneBuff a 12 GB-al hajtott Samsungot küldte csatába, míg az Apple-ében ennél jóval kevesebb, 4 GB-t dolgozik. (A sima Note10-ben 8 GB van.)

A PhoneBuff nem vesződött azzal, hogy csak egy-egy alkalmazással kínozza a készülékeket. Többet is választott, majd sorrendben mindegyiket megnyitotta, be azonban nem zárta egyiket sem. Mindkét körben a Note10 Plus bizonyult gyorsabbnak. Az elsőt 1 perc 55 másodperc alatt teljesítette a dél-koraiak készüléke, az iPhone-nak ehhez kicsi többre, 2 perc 9 másodpercre volt szüksége. Még nagyobb különbség alakult ki akkor, amikor a már megnyitott alkalmazásokkal a háttérben lépkedett egyik appból a másikba a PhoneBuff.

A Samsung eszköze ezt 33,95 másodperc alatt, az Xs Max 50,31 másodperc alatt teljesítette.

Persze ez sem vall horrorisztikus lassúságra, főleg, ha azt nézzük, a tesztelő egy alig néhány hete megjelent mobilt hasonlít egy majdnem egy éve piacon lévőhöz. Érdemes lesz megnézni majd a Note 10 eredményeit a szeptember 10-én leleplezendő új iPhone-okkal összehasonlítva is.

