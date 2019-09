Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden a felsőházban szavaznak.","shortLead":"Kedden a felsőházban szavaznak.","id":"20190909_Bizalmat_szavazott_az_olasz_parlament_alsohaza_az_uj_olasz_kormanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbe4856-b5d6-42a8-ba0f-b74c2687ceb5","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Bizalmat_szavazott_az_olasz_parlament_alsohaza_az_uj_olasz_kormanynak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 22:38","title":"Bizalmat szavazott az olasz parlament alsóháza az új olasz kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55fbf47-934d-45c8-bcec-2dc4c15f2e73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy ünneplés fogadta a szarv nélküli szarvasmarha – szarvatlanmarha – bemutatását. A neotehén génmódosítással jött létre, azzal a céllal, hogy a tej- és húsiparnak ne kelljen a csak gondot jelentő szarvakkal küzdeni.","shortLead":"Nagy ünneplés fogadta a szarv nélküli szarvasmarha – szarvatlanmarha – bemutatását. A neotehén génmódosítással jött...","id":"20190908_Kicsit_elszurtak_a_szarvatlan_marha_genjeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55fbf47-934d-45c8-bcec-2dc4c15f2e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97afa251-b3bf-421a-9d37-29c7f342f31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Kicsit_elszurtak_a_szarvatlan_marha_genjeit","timestamp":"2019. szeptember. 08. 13:32","title":"Kicsit elszúrták a szarvatlan marha génjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért cinikus a köznevelési államtitkár kijelentése a tanárhiányról? Mely tantárgyaknál a legégetőbbek a problémák? Miért várható, hogy tovább romlik majd a helyzet? A válaszokat Gergely Márton és Balla István oktatási szakújságíró adja meg. Videós elemzés a hvg.hu szerkesztőségéből. ","shortLead":"Miért cinikus a köznevelési államtitkár kijelentése a tanárhiányról? Mely tantárgyaknál a legégetőbbek a problémák...","id":"20190909_60_ezer_tanar_keszul_nyugdijba_oket_nem_potoljak_a_felsooktatasbol_erkezok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe6f743-e091-466b-955f-8335c54954f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_60_ezer_tanar_keszul_nyugdijba_oket_nem_potoljak_a_felsooktatasbol_erkezok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:30","title":"60 ezer tanár készül nyugdíjba, őket nem pótolják a felsőoktatásból érkezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a1ae47-b907-4f89-8525-18eec636104b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"„Aki nem törekszik stallumra, azt nem lehet megtörni, talán ez a titka” – jellemezte Gombár Csabát Spiró György abban a kis példányszámban kinyomtatott emlékkönyvben, amelyben 80. születésnapja előtt egy nappal Gombár Csaba politológust, a Magyar Rádió korábbi elnökét köszöntötték a Pénzügykutató Zrt. munkatársai és egykori rádiós kollégái. ","shortLead":"„Aki nem törekszik stallumra, azt nem lehet megtörni, talán ez a titka” – jellemezte Gombár Csabát Spiró György abban...","id":"20190910_Gombar_Csaba_nyolcvan_eves_am_nem_szereti_ha_unneplik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a1ae47-b907-4f89-8525-18eec636104b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5352b0e1-7f65-4fb4-a2e7-04e090ffae50","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Gombar_Csaba_nyolcvan_eves_am_nem_szereti_ha_unneplik","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:41","title":"Gombár Csaba nyolcvanéves, ám nem szereti, ha ünneplik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0786c5-f569-4c34-8a11-de46bbd8b836","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Hivatalosan is közzétették azt a 15 felvételt, amely elnyerte a 2019-es évben az Év Természetfotója díjat. Van köztük csalóka, lenyűgöző és megható, de a természetkárosítást sem hagyták szó nélkül a fotósok.","shortLead":"Hivatalosan is közzétették azt a 15 felvételt, amely elnyerte a 2019-es évben az Év Természetfotója díjat. Van köztük...","id":"20190909_Az_elet_arad_az_idei_ev_termeszetfotoibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c0786c5-f569-4c34-8a11-de46bbd8b836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41304e66-b0b1-419f-828e-17b701386cea","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190909_Az_elet_arad_az_idei_ev_termeszetfotoibol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:31","title":"Élet és halál az év legjobb természetfotóin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","shortLead":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","id":"20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b581e1a-4c10-41cf-8a3d-394ff3c42bce","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:18","title":"A vadászok segítségével cserkésznék be az önkéntes tartalékos katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a54f30f-eade-4a75-a570-64e105795980","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A mobilos szolgáltatások a meglepően távoli generációk közötti szakadékok áthidalására is alkalmasak lehetnek. Erre mutatunk most pár példát!","shortLead":"A mobilos szolgáltatások a meglepően távoli generációk közötti szakadékok áthidalására is alkalmasak lehetnek. Erre...","id":"20190908_Appajanlo_ime_nehany_alkalmazas_amely_segit_osszekapcsolni_a_generaciokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a54f30f-eade-4a75-a570-64e105795980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024b4cc-9c95-4ea1-a9a8-acb8ba4127b4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190908_Appajanlo_ime_nehany_alkalmazas_amely_segit_osszekapcsolni_a_generaciokat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 19:08","title":"Appajánló: íme néhány alkalmazás, amely segít összekapcsolni a generációkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak szombaton hatan vesztették életüket közlekedési balesetben.","shortLead":"Csak szombaton hatan vesztették életüket közlekedési balesetben.","id":"20190909_17en_haltak_meg_most_hetvegen_az_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b5aead-203a-4b36-9de7-695a9a871e5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_17en_haltak_meg_most_hetvegen_az_utakon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:25","title":"Tizenheten haltak meg most hétvégén az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]