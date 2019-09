Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15edcf4e-f3c7-4ac8-9df4-09abbba68aa0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A polgári és katonai drónvédelem közös pontja, hogy a repülő eszközök ellen jelenleg alkalmazott technológiák legjobb esetben is lezuhantatják vagy megsemmisítik a drónt. Egy új izraeli fejlesztéssel átvehető az irányítás a drónok felett. Az így megszerzett eszközök irányított leszállásra kényszeríthetők, vagy akár a drónt bombával küldő támadók ellen fordíthatók.","shortLead":"A polgári és katonai drónvédelem közös pontja, hogy a repülő eszközök ellen jelenleg alkalmazott technológiák legjobb...","id":"20190909_dron_dronvedelem_skylock_izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15edcf4e-f3c7-4ac8-9df4-09abbba68aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3980bb5-1a15-4972-b80a-f3cc8f40c225","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_dron_dronvedelem_skylock_izrael","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:03","title":"Vissza a feladónak: retteghetnek a terroristák az új izraeli drónelhárító rendszertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626cd7fb-83f0-46d9-8bad-9ee172bdd233","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő 33-3-ra nyert a vendég Pittsburgh ellen az NFL századik idényének első fordulójában.","shortLead":"A címvédő 33-3-ra nyert a vendég Pittsburgh ellen az NFL századik idényének első fordulójában.","id":"20190909_nfl_patriots_steelers_antonio_brown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=626cd7fb-83f0-46d9-8bad-9ee172bdd233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129cb4f0-3fed-4ae3-8f53-863c33e9a5b0","keywords":null,"link":"/sport/20190909_nfl_patriots_steelers_antonio_brown","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:11","title":"Súlyos csapást mért a Patriots a Steelersre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d5cc27-ea3d-4174-9bba-62887acf62d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nemi erőszakot apja nyaralójában követhette el egy olasz–svéd lányon Ciro Grillo és három barátja.","shortLead":"A nemi erőszakot apja nyaralójában követhette el egy olasz–svéd lányon Ciro Grillo és három barátja.","id":"20190909_Csoportos_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_az_Ot_Csillag_Mozgalmat_alapito_Beppe_Grillo_fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d5cc27-ea3d-4174-9bba-62887acf62d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d2a019-9e1e-439c-a037-61b7db1f52c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Csoportos_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_az_Ot_Csillag_Mozgalmat_alapito_Beppe_Grillo_fiat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:28","title":"Csoportos nemi erőszakkal gyanúsítják az Öt Csillag Mozgalmat alapító Beppe Grillo fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea nagyot lépett előre: húsz helyet javított a két héttel ezelőtti pozíciójához képest, így a 92.","shortLead":"Babos Tímea nagyot lépett előre: húsz helyet javított a két héttel ezelőtti pozíciójához képest, így a 92.","id":"20190909_tenisz_vilagranglista_babos_timea_fucsovics_marton_us_open","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12bb20a-eafe-4667-9703-68a64482cced","keywords":null,"link":"/sport/20190909_tenisz_vilagranglista_babos_timea_fucsovics_marton_us_open","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:30","title":"Babos javított, Fucsovics rontott a világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tolna megyében több helyszínen felbukkanhatnak az adóhatóság munkatársai.","shortLead":"Tolna megyében több helyszínen felbukkanhatnak az adóhatóság munkatársai.","id":"20190909_Szureti_fesztivalokat_ellenoriz_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5531c08d-8701-4ebb-adf0-5fafc23c8ab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Szureti_fesztivalokat_ellenoriz_a_NAV","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:22","title":"Szüreti fesztiválokat ellenőriz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da77c8a-b776-4235-80b3-7985b858b635","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Méregdrága élményparkjával Szepesi Richárd a legeredményesebb a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain, már 9 milliárd mennyei mannához jutott.","shortLead":"Méregdrága élményparkjával Szepesi Richárd a legeredményesebb a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain, már 9...","id":"201936__elmenyparkok__oligarchak_egymas_kozt__aranytevesztes__falra_lehet_masznitole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6da77c8a-b776-4235-80b3-7985b858b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ef4d86-7d6c-4c79-b519-e43cb6a4f5d0","keywords":null,"link":"/kkv/201936__elmenyparkok__oligarchak_egymas_kozt__aranytevesztes__falra_lehet_masznitole","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:00","title":"Már 9 milliárdos támogatásnál jár a vállalkozó, aki összehozta Mészáros első luxusszállodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b38a5c7-cd1e-4702-8ed0-cdd7df79bea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német vállalat legfrissebb tervei arról szólnak, hogy a következő évtized végére legalább 70 különféle elektromos autójuk legyen. Ehhez egy hatalmas akkumulátorgyár építésébe is kezdenek.","shortLead":"A német vállalat legfrissebb tervei arról szólnak, hogy a következő évtized végére legalább 70 különféle elektromos...","id":"20190909_Orult_offenzivba_kezd_a_Volkswagen_70_elektromos_modellel_jonnek_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b38a5c7-cd1e-4702-8ed0-cdd7df79bea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71ffdef-4062-4839-bbd6-78c08c7aa65a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_Orult_offenzivba_kezd_a_Volkswagen_70_elektromos_modellel_jonnek_ki","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:25","title":"Őrült offenzívába kezd a Volkswagen: 70 elektromos modellel jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea944652-5d54-4afa-9c3a-6d354de96d19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 585 lovas gyári AMG verzió, illetve a korábbi 800 lóerős Brabus tuning után most itt egy még potensebb kocka terepjáró. ","shortLead":"Az 585 lovas gyári AMG verzió, illetve a korábbi 800 lóerős Brabus tuning után most itt egy még potensebb kocka...","id":"20190910_mint_egy_falat_kenyer_itt_a_900_loeros_brabus_gosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea944652-5d54-4afa-9c3a-6d354de96d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31b7336-2c26-4d19-a226-1f2a03bb7002","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_mint_egy_falat_kenyer_itt_a_900_loeros_brabus_gosztaly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:59","title":"Mint egy falat kenyér: itt a 900 lóerős V12-es Brabus G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]