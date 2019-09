Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b89ea85-8dff-4308-bf2c-82e0b0de6cca","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénysértő a Kúria szerint a bírói függetlenségről kérdezni az EU bíróságát, az ugyanis nem tartozik az ügyhöz – így döntött a legfőbb bírói fórum a Handó Tünde bírálója, Vasvári Csaba által előterjesztett kérdések ügyében. ","shortLead":"Törvénysértő a Kúria szerint a bírói függetlenségről kérdezni az EU bíróságát, az ugyanis nem tartozik az ügyhöz –...","id":"20190910_kuria_vasvari_csaba_biro_hando_tunde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b89ea85-8dff-4308-bf2c-82e0b0de6cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e4786-b5e8-4896-ba6b-c957c2e5cf3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kuria_vasvari_csaba_biro_hando_tunde","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:20","title":"A Kúria szerint Handó ellenlábasa nem is kérdezhetett volna olyanokat, amilyeneket kérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e00c42b-9780-426e-8b72-169f6bd92ab6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabolcs megyei város alpolgármesterének elege lett, hogy öt év alatt semmilyen beleszólást nem kapott a település irányításába, ezért már tavasszal fejébe vette, hogy elindul a polgármesteri székért. Először úgy tűnt, ő lesz a Fidesz hivatalos jelöltje, de a pártvezetés mégis az \"állandóság\" mellett tette le a garast. ","shortLead":"A Szabolcs megyei város alpolgármesterének elege lett, hogy öt év alatt semmilyen beleszólást nem kapott a település...","id":"20190911_Nagykallon_is_fideszes_jelolt_szall_szembe_a_fideszes_polgarmesterrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e00c42b-9780-426e-8b72-169f6bd92ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ef50fa-6e5a-4e58-b186-eef908a150f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Nagykallon_is_fideszes_jelolt_szall_szembe_a_fideszes_polgarmesterrel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:53","title":"Nagykállóban is fideszes jelölt száll szembe a fideszes polgármesterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e5b7ed-2c58-4588-bde3-7b6fae23109b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte az Egyesült Államoknak példát kellene mutatnia a környezetvédelemben, de az ország egy más irányt választott. ","shortLead":"Szerinte az Egyesült Államoknak példát kellene mutatnia a környezetvédelemben, de az ország egy más irányt választott. ","id":"20190910_Mick_Jagger_Trump_klimavedelem_filmfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e5b7ed-2c58-4588-bde3-7b6fae23109b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08411e4a-b4b5-4c88-b5d0-2c68027a22ee","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Mick_Jagger_Trump_klimavedelem_filmfesztival","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:15","title":"Mick Jaggernek volt egy-két keresetlen szava Trumphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bcc32a-ab16-48ac-b456-6ef0b3343877","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2017-es városligeti ügyhöz van köze a dolognak. ","shortLead":"Egy 2017-es városligeti ügyhöz van köze a dolognak. ","id":"20190911_Elfogatoparancsot_adtak_ki_a_ligetvedo_G_Ras_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4bcc32a-ab16-48ac-b456-6ef0b3343877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10c463a-d410-404d-a308-33e28e512553","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Elfogatoparancsot_adtak_ki_a_ligetvedo_G_Ras_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:15","title":"Elfogatóparancsot adtak ki a Liget-védő G Ras ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nemcsak az jogsértés, amelynek folytán okvetlenül börtönbe kerül a delikvens. Vélemény.","shortLead":"Nemcsak az jogsértés, amelynek folytán okvetlenül börtönbe kerül a delikvens. Vélemény.","id":"20190910_TGM_A_miniszterelnok_nem_maganember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18b32c3-64a0-4478-9d39-d1648ca8859f","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_TGM_A_miniszterelnok_nem_maganember","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:45","title":"TGM: A miniszterelnök nem magánember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d9f5fa-3b7b-4356-ab0b-aa75c650837a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ok egyszerű, hamarosan életbe lépnek azok a maiaknál sokkal szigorúbb károsanyag-kibocsátási normák, amelyeknek a jelenlegi autók már nem felelnek meg. ","shortLead":"Az ok egyszerű, hamarosan életbe lépnek azok a maiaknál sokkal szigorúbb károsanyag-kibocsátási normák, amelyeknek...","id":"20190910_Tomegesen_kenytelenek_lecserelni_modelljeiket_az_autogyarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d9f5fa-3b7b-4356-ab0b-aa75c650837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60309bf-8db0-435c-8d11-6d09acdab067","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Tomegesen_kenytelenek_lecserelni_modelljeiket_az_autogyarak","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:16","title":"Tömegesen kénytelenek lecserélni modellkínálatukat az autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863d7433-6fcc-444f-9a85-f61ab93e2e40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple titánból készítette el hitelkártyáját, aminek van egy \"nem várt funkciója\" is.","shortLead":"Az Apple titánból készítette el hitelkártyáját, aminek van egy \"nem várt funkciója\" is.","id":"20190909_apple_card_hitelkartya_kes_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=863d7433-6fcc-444f-9a85-f61ab93e2e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1338cab9-8386-41c6-9d69-b81f9510955e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_apple_card_hitelkartya_kes_video","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:03","title":"Egy kis reszeléssel éles késsé alakítható az Apple hitelkártyája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bejelentették, hogy leépítés kezdődik.","shortLead":"Bejelentették, hogy leépítés kezdődik.","id":"20190910_electorlux_leepites_jaszbereny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0244d6e0-a62b-446f-ad3d-43985f166410","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_electorlux_leepites_jaszbereny","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:21","title":"Nyolcszáz dolgozó munkája válik feleslegessé Jászberényben, az Electroluxnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]