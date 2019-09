Könnyen lehet, hogy az Európai Unióban nem vezethetik be Zuckerbergék a Facebook saját pénzét, a Librát. A francia pénzügyminiszter szerint kifejezetten kockázatos a kriptovaluta.

Jó ideig csupán pletyka tárgya volt, június közepén azonban valósággá vált: a Facebook bemutatta a saját pénzét, a Librát. A tervek szerint 2020-ban vezetnék be, és a Libra Association alapítói között pedig olyan pénzügyi és technológiai óriásokat találunk, mint az eBay, a MasterCard, a PayPal, a Spotify, az Uber, a Visa és a Vodafone.

Mindez azt is mutatja, valóban erős háttérrel rendelkezik a Facebook ötlete (és kriptopénze), ettől függetlenül azonban úgy tűnik, nem valami fényes a fogadtatása. Nem sokkal a bemutató után kiderült, az amerikai politikusok elhalasztanák a bevezetését, majd július végén az is kiderült, a világ befolyásos pénzügyi vezetői szintén roppant bizalmatlanok. És a jelek szerint a "névsornak" itt még nincs vége.

© AFP

A Facebook Librát Európában sem fogadta örömujjongás, a Reuters értesülései szerint pedig most a francia pénzügyminiszter, Bruno Le Maire beszélt arról, hogy nem akarják, hogy az Európai Unióban is megjelenjen, mert nem egyértelmű, hogy a valuta kapcsán mire is számíthatnak.

Le Maire szerint a libra rendszerszintű pénzügyi kockázatokat rejt magában, veszélyezteti a szuverenitást, és adott esetben a piaci erőfölényével is visszaélhet a Facebook (a felhasználók adatainak kezelését illetően). A szakember ugyanakkor hagyott egy kiskaput Zuckerbergék számára, ugyanis arról beszélt, hogy "ilyen körülmények között" nem akarják látni a kriptopénzt, ám ezek szerint ha a Facebooknak sikerülne meggyőznie a döntéshozókat, még beléphet az EU-ba a Libra.

Az Európai Unió augusztusban kezdte el megvizsgálni a Librát, júliusban pedig Yves Mersc, az Európai Központi Bank ügyvezető testületének tagja beszélt róla úgy, hogy azzal valójában épp az ellenkezőjét akarja elérni a Facebook, mint amit a kriptovaluta jelent: decentralizáció helyett centralizálást – központi kibocsátást és központi ellenőrzést.

