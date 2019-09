Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a5497cb-af42-47a3-8d74-67d2a2569ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti keresztény újságíróknak tartott konferencia után találkozott Orbán Viktorral Rod Dreher, és erről cikket írt The American Conservative című lapba. Dreher Trump-ellenes, és a katolikus egyház pedofil botrányai mögött a meleg papok hálózatát látja.","shortLead":"A budapesti keresztény újságíróknak tartott konferencia után találkozott Orbán Viktorral Rod Dreher, és erről cikket...","id":"20190911_Orban_intelligens_humoros_onkritikus__igy_latta_egy_amerikai_kereszteny_ujsagiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a5497cb-af42-47a3-8d74-67d2a2569ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cddee1-6b36-48f1-83c7-c7bb6620fda7","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Orban_intelligens_humoros_onkritikus__igy_latta_egy_amerikai_kereszteny_ujsagiro","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:13","title":"Orbán \"intelligens, humoros, önkritikus\" – így látta egy amerikai keresztény újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"A szentendrei HÉV 5-ös metróra való átnevezése a legtökéletesebben mutatta meg, mi zajlik a színfalak mögött: több száz milliárd forint elköltésén megy a vita, nem mindegy ugyanis, melyik HÉV-et fejlesztenék, és mivé. Az infrastruktúra felfejlesztésére még, úgy tűnik, lesz is pénz, annál nagyobb kérdés, hogy miből cserélnék le a 98 HÉV-szerelvényt.","shortLead":"A szentendrei HÉV 5-ös metróra való átnevezése a legtökéletesebben mutatta meg, mi zajlik a színfalak mögött: több száz...","id":"20190911_5os_metro_elovarosi_vasut_hev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ff9b3e-d728-4c82-a089-ce2d8e014ed9","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_5os_metro_elovarosi_vasut_hev","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:10","title":"5-ös metró vagy elővárosi vasút? – Most dől el, mi lesz a HÉV-ekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ef28c0-7fa4-478d-b731-34efe7d17e86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadója nagy Putyin-rajongó.","shortLead":"Az előadója nagy Putyin-rajongó.","id":"20190911_Moszkvat_dicsoito_rapszam_lett_a_legjobban_utalt_orosz_video_a_YouTubeon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ef28c0-7fa4-478d-b731-34efe7d17e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea4a4aa-a048-421a-96c0-1a7a8cdd50ad","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Moszkvat_dicsoito_rapszam_lett_a_legjobban_utalt_orosz_video_a_YouTubeon","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:24","title":"Moszkvát dicsőítő rapszám lett a legjobban utált orosz videó a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdc83aa-7df2-404e-87d2-e4f21ca78052","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók két éven át vizsgálták a 2015-ben felfedezett K2-18b jelű exobolygó légkörét, és nem várt felfedezésre jutottak.","shortLead":"A kutatók két éven át vizsgálták a 2015-ben felfedezett K2-18b jelű exobolygó légkörét, és nem várt felfedezésre...","id":"20190911_hubble_urteleszkop_k2_18b_viz_csillagaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fdc83aa-7df2-404e-87d2-e4f21ca78052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40919ccf-3e58-4678-b5cb-27209c6a3970","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_hubble_urteleszkop_k2_18b_viz_csillagaszat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 19:03","title":"Víz van a légkörben és az eső is eshet egy Földhöz hasonló bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz helyhatósági választások után egyből akcióba léptek a hatóságok, és 39 városban kezdtek házkutatásokba ellenzékieknél.","shortLead":"Az orosz helyhatósági választások után egyből akcióba léptek a hatóságok, és 39 városban kezdtek házkutatásokba...","id":"20190912_Tomeges_hazkutatasokkal_vegzaljak_az_ellenzekieket_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5749312-eaae-4088-b4d7-73ca22c383b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Tomeges_hazkutatasokkal_vegzaljak_az_ellenzekieket_Oroszorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:49","title":"Tömeges házkutatásokkal vegzálják az ellenzékieket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214f873b-439f-44f6-ad9b-1cf2ddb19955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fogadható el semmilyen beruházás, amely a Pilis és térsége kiemelt természeti és kulturális értékeit veszélyeztetné – válaszolta Tordai Bence írásbeli kérdésére Nagy István agrárminiszter.","shortLead":"Nem fogadható el semmilyen beruházás, amely a Pilis és térsége kiemelt természeti és kulturális értékeit veszélyeztetné...","id":"20190910_pilis_banya_agrarminiszter_nagy_istvan_tordai_bence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=214f873b-439f-44f6-ad9b-1cf2ddb19955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b908ba-71cc-4875-8662-f3a203786fd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_pilis_banya_agrarminiszter_nagy_istvan_tordai_bence","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:55","title":"Megszólalt az agrárminiszter a Pilisben újranyitni tervezett bányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb538e89-e54b-45c3-a86c-354e2d513d4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adatszivárgás nem volt, de valóban kibertámadás ért egy magyar állami intézményt, valószínűleg Észak-Koreából. Már nem Németország a legnagyobb beruházó Magyarországon, hanem Dél-Korea, köszönhetően az elektromosautó-iparhoz kapcsolódó fejlesztéseknek.\r

","shortLead":"Adatszivárgás nem volt, de valóban kibertámadás ért egy magyar állami intézményt, valószínűleg Észak-Koreából. Már nem...","id":"20190912_Szijjarto_EszakKoreabol_kibertamadas_DelKoreabol_beruhazasok_erkeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb538e89-e54b-45c3-a86c-354e2d513d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0904872-d92c-4c20-a168-352820865818","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_Szijjarto_EszakKoreabol_kibertamadas_DelKoreabol_beruhazasok_erkeztek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:36","title":"Szijjártó: Észak-Koreából kibertámadás jött, Dél-Koreából beruházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e21cee4-a88e-4017-9bb0-66ffa36b87ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országjárásra indult Kövér László, az egyházi főiskolán ekézte az ellenzéket, amiért az önkormányzati választást a kormányellenes kampányra fűzi. A Fidesz prominense, mindeközben végig a kormány országos gazdasági sikereiről szóló, és ellenzékellenes propagandáját tolta. Szegedről alig esett szó, pedig a politikus, öt évvel ezelőtt a kampányban 200 milliárd forintot beígért a városnak.","shortLead":"Országjárásra indult Kövér László, az egyházi főiskolán ekézte az ellenzéket, amiért az önkormányzati választást...","id":"20190912_Kover_Laszlo_elso_utja_Szegedre_vezetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e21cee4-a88e-4017-9bb0-66ffa36b87ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9063d05-adeb-4962-8491-9934435ec3c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190912_Kover_Laszlo_elso_utja_Szegedre_vezetett","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:10","title":"„Sem nem utálom, sem nem imádom őket” – Kövér László első útja Szegedre vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]