[{"available":true,"c_guid":"6c727ccf-80f2-416d-94fd-accf2020207b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nem tömegtermékekkel, hanem minőségi árukkal tudna betörni a magyar élelmiszeripar a világpiacra – mondta el a hvg.hu-nak a Coop Rallyn Bognár Lajos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára. A főállatorvost arról is kérdeztük, kiheverte-e már a magyar ipar a tavalyi listeriafertőzést.","shortLead":"Nem tömegtermékekkel, hanem minőségi árukkal tudna betörni a magyar élelmiszeripar a világpiacra – mondta el...","id":"20190911_elelmiszer_biztonsag_bognar_lajos_coop_rally","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c727ccf-80f2-416d-94fd-accf2020207b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326bb5ac-6c05-4cc9-938b-9b736f1b81f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_elelmiszer_biztonsag_bognar_lajos_coop_rally","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:45","title":"Változás jön: a jövőben nem lehet mindent eladni trappistaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lánc újrahasználható csomagolásban kínálja a zöldségeket és gyümölcsöket.

","shortLead":"A lánc újrahasználható csomagolásban kínálja a zöldségeket és gyümölcsöket.

","id":"20190910_Kornyezetbarat_tasakokat_vezet_be_a_SPAR","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693b27e5-e651-40d4-9282-eac39e2fa3a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Kornyezetbarat_tasakokat_vezet_be_a_SPAR","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:48","title":"Minden üzletében bevezeti a környezetbarát tasakokat a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BuzzFeed News szerint aki egy kicsit is ért a böngészők működéséhez, kinyerheti az Instagramról és a Facebookról egy privát fiókkal rendelkező ismerőse fotóit. A Facebook szerint ugyanakkor nincs mi miatt aggódni.","shortLead":"A BuzzFeed News szerint aki egy kicsit is ért a böngészők működéséhez, kinyerheti az Instagramról és a Facebookról...","id":"20190910_instagram_hackeles_privat_fiok_kepek_letoltese_instagramrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7871e014-7c19-4b53-a6cf-2a5ba740dc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_instagram_hackeles_privat_fiok_kepek_letoltese_instagramrol","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:03","title":"Biztonsági rést találtak az Instagramnál és a Facebooknál, bárki fotója lementhető vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió több tagállamánál is kiverte a biztosítékot a magyar kormány terve.","shortLead":"Az Európai Unió több tagállamánál is kiverte a biztosítékot a magyar kormány terve.","id":"20190911_Orbanek_ujranyitnak_a_sziriai_nagykovetseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aca8639-546b-4d3a-bcd8-2e45a732829f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c8f28e-9dd8-47a6-8d37-630bd3a28bba","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Orbanek_ujranyitnak_a_sziriai_nagykovetseget","timestamp":"2019. szeptember. 11. 08:34","title":"Orbánék újranyitnák a szíriai nagykövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a harmadikat fogyasztotta el.","shortLead":"Már a harmadikat fogyasztotta el.","id":"20190910_Trump_kirugta_a_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c9b304-6fe6-429b-901f-984efe05017e","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_Trump_kirugta_a_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:33","title":"Trump kirúgta a nemzetbiztonsági tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f101ccb-eee6-4e0b-b0ef-96bc20be81e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marcelinóval három forduló alatt négy pontot szerzett a csapat eddig.","shortLead":"Marcelinóval három forduló alatt négy pontot szerzett a csapat eddig.","id":"20190911_Kirugtak_a_Valencia_vezetoedzojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f101ccb-eee6-4e0b-b0ef-96bc20be81e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee96c678-2151-421e-9621-d74fc76c76ca","keywords":null,"link":"/sport/20190911_Kirugtak_a_Valencia_vezetoedzojet","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:42","title":"Kirúgták a Valencia edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása megmutatja, mire is voltak igazán kíváncsian a felhasználók – nagy meglepetésre ne számítson. Aki lemaradt, most a cikkben megnézheti a teljes adást vagy a bemutató legjobb pillanatait.","shortLead":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása...","id":"20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c240f-5276-4f13-bd46-40ed293dadd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:03","title":"Tim Cook sem rossz, de legtöbben az iPhone 11 felvillanásakor kapcsoltak a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom állat”-nak és „nyomorult, rohadt, kis proli”-nak nevezte az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált diáklányt. De még ha tőle meglepő módon mea culpázna is a lovagkereszttel kitüntetett kormányoldali publicista, Nagy Blanka döntheti el, elfogadja-e a bocsánatkérést. Ha a békítés sikertelen, folytatódik a becsületsértés miatti eljárás.","shortLead":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom...","id":"20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2538234d-4c2f-4eca-9d69-139cc26bf884","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:14","title":"Indul a per: a kretén prolinak nevezett Nagy Blankát békítik Bayer Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]