Kilencvennégy évvel ezelőtt ezen a napon született az amerikai Riley B. King, aki B. B. King néven minden idők egyik legismertebb bluesgitárosaként, a blues királyaként vonult be a zenetörténelembe.

Az 1925. szeptember 16-án, a Mississippi állambéli Berclair gyapotültetvényein született Riley B. King mellől hamar eltűnt édesanyja, aki egy másik férfiért hagyta el családját. Riley négyéves volt, amikor apja mellett anyai nagyanyja vette gondozásban.

King gyerekkorában egyházi kórusban énekelt, majd gitározni tanult, 12 éves korában került hozzá első hangszere. Első közönségét a járókelők jelentették, majd Memphisbe költözése után a helyi WDIA rádiónál kapott munkát: énekelt és dj-ként működött az állomásnál. Itt ragadt rá – a város zenei körökben ikonikus utcájára utaló – "Beale Street Blues Boy" becenév, melyből hamarosan "Blues Boy" lett, végül ez alakult át B. B. Kingre.

Ahogy mondani szokás: ami ezután következett, az már történelem. Az 1949-es Three O'clock Blues című első slágerét sorba követték a blues klasszikusává váló dalok, megannyi koncert és még több rajongó, fellépés a Fehér Házban, nem mellesleg 15 Grammy-díj.

© Arakawa Hiroyuki / Universal Music

B. B. King néhány éve, 2015. május 14-én halt meg. Emléke előtt tiszteleg ma a Google, a kereső főoldalán, a különleges logóra kattintva megnyíló animációval, amely kifejezetten erre az alkalomra, a The Thrill Is Gone című dalhoz készült.

A Google animált zenei klip készítésének kulisszái mögé is betekintést enged az alábbi werkfilmecskében.

