[{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Balázs államtitkár nemrég lesre futott egy parlamenti válaszban, amikor a Budapestet beterítő trágyaszagról kérdezték. Most a CEU-ról kapott kérdéseket, válaszában a személyeskedést sem mellőzte.","shortLead":"Orbán Balázs államtitkár nemrég lesre futott egy parlamenti válaszban, amikor a Budapestet beterítő trágyaszagról...","id":"20190916_ungar_peter_orban_balazs_allamtitkar_ceu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e53f0af-871f-45cf-9904-7ac83c08a091","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_ungar_peter_orban_balazs_allamtitkar_ceu","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:35","title":"Hiába végzett Ungár Péter a CEU-n, az egyetem nem kaphat felmentést a szabályok alól – üzente az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy jogi kiskaput használt ki, így sokkal kevesebb adót fizetett a tevékenységei után, mint kellett volna.","shortLead":"A Google egy jogi kiskaput használt ki, így sokkal kevesebb adót fizetett a tevékenységei után, mint kellett volna.","id":"20190913_google_adoelkerules_buntetes_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44983d5-731a-46f2-bfe7-e8c3bba54d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_google_adoelkerules_buntetes_franciaorszag","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:03","title":"1 milliárd eurót fizet a Google, mert nem akart adót fizetni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf5446-6186-4bbf-bcd2-ef74b32008d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő állítólag annyira népszerű az országban, hogy egy „szervusz” is elég lenne neki, ha elindulna az ottani választáson, és rögtön bejutna a szófiai parlamentbe.","shortLead":"A kormányfő állítólag annyira népszerű az országban, hogy egy „szervusz” is elég lenne neki, ha elindulna az ottani...","id":"20190916_Orban_egy_geniusz__konyvet_irtak_a_magyar_miniszterelnokrol_Bulgariaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8acf5446-6186-4bbf-bcd2-ef74b32008d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bb7352-baf9-4795-8764-33fa6a7dd51f","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Orban_egy_geniusz__konyvet_irtak_a_magyar_miniszterelnokrol_Bulgariaban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:16","title":"„Orbán egy géniusz” – könyvet írtak a magyar miniszterelnökről Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841ecdb7-f32c-45a4-bb8d-6c530b0dc6ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a napokban mutatta be az idei évre szánt iPhone-jait. Az egyik szívesen hangoztatott újdonságuk viszont már elég korosnak számít ezen a piacon.","shortLead":"Az Apple a napokban mutatta be az idei évre szánt iPhone-jait. Az egyik szívesen hangoztatott újdonságuk viszont már...","id":"20190916_apple_iphone11_pro_max_18w_tolto_2015_nokia_lumia_950_gyorstoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=841ecdb7-f32c-45a4-bb8d-6c530b0dc6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771b2d9b-3659-4d60-8594-42bbd6ea2d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_apple_iphone11_pro_max_18w_tolto_2015_nokia_lumia_950_gyorstoltes","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:03","title":"Már 2015-ben bemutatták az iPhone 11 Pro \"nagy” újítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc6720b-40a9-492d-bbac-f5f9530754e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy melléképület bontásakor találtak rá a munkások. ","shortLead":"Egy melléképület bontásakor találtak rá a munkások. ","id":"20190916_mumifikalodott_holttest_kaposvar_fogado_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bc6720b-40a9-492d-bbac-f5f9530754e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20a2746-3bc9-46fc-8f4d-fce6e42719dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_mumifikalodott_holttest_kaposvar_fogado_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:58","title":"Mumifikálódott holttestet találtak egy kaposvári fogadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","shortLead":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","id":"20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9b5d7e-476f-4c6c-996e-bb2fa01e4ef0","keywords":null,"link":"/sport/20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:36","title":"Bronzérmet nyert a birkózóvébén Korpási Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt egészségügyi miniszterét, akit szombaton őrizetbe is vettek a hatóságok.","shortLead":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt...","id":"20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2622e6-f34d-4087-b35f-a582f65f84f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:04","title":"Ebolajárvány: hűtlen kezeléssel gyanúsítanak egy kongói exminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae5f3ec-5b6a-40ef-b24d-f0235413ab74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a madár miatt felborult, súlyos fejsérülést szenvedett. ","shortLead":"A férfi a madár miatt felborult, súlyos fejsérülést szenvedett. ","id":"20190916_szarka_tamadas_biciklis_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae5f3ec-5b6a-40ef-b24d-f0235413ab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65e84-dff3-4b73-982c-d02f8925b84a","keywords":null,"link":"/elet/20190916_szarka_tamadas_biciklis_ausztralia","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:16","title":"Szarkatámadásba halt bele egy biciklis Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]