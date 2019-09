Öt napig kapcsolódhat ki ingyenesen 2000 méteres magasságban az a 10 ember, akit egy nemzetközi pályázaton választottak ki az észak-olaszországi Agordo városka közelében zajló kísérletre. Az ingyenes alpesi üdülésre 19 ezer ember jelentkezett szerte a világból, négyezren Európán kívülről.

A program pénteken indult, ma hétfő van, így a résztvevőlnek még egy egész napot túl kell élniük a modern élethez tartozó berendezések nélkül. A Recharge in Nature in the Heart of the Dolomites (töltsd fel magad a természetben a Dolomitok szívében) címet viselő projektben részt vesz egy pszichológus is, aki azt vizsgálja, miként hat a résztvevők egészségi állapotára a modern technológia és a közösségi médiához való hozzáférés hiánya a vakáció alatt.

© Comune di Rocca Pietore

Amerikai kutatók néhány hónapja kísérlettel bizonyították: ha egy hónapig mellőzi valaki a Facebookot, nem csak jobban érzi majd magát tőle, egy esetleges visszatérés után sokkal kevésbé fogják érdekelni a közösségi oldal eseményei.

A mostani, olasz projektben érintett települések – Agordo és a környékén fekvő falvak – súlyos viharkárokat szenvedtek el tavaly októberben. Emma Taveri projektfelelős szerint "a természetben töltött felejthetetlen napok" mellett lehetőséget kínálnak a résztvevőknek arra, hogy segítsék a községeket az újrakezdésben.

