Kissé háttérbe szorult a képnyomtatás, amióta a felhőszolgáltatók jóvoltából akár több ezer fotót is tárolhatunk (virtuálisan) a mobileszközünkön, s a képeket bárkinek mutogathatjuk. Az viszont tagadhatatlan, hogy azért a kézbe vehető, fizikai fotónak mégis csak van egyfajta varázsa. A most bejelentett Polaroid-újdonság, a Polaroid Lab nevű eszköz segítségével instant filmre nyomtathatjuk a kiválasztott okostelefonos fotókat, így a legjobbakat azonnal kézbe is vehetjük.

© Polaroid Originals

Az újdonságot bemutató videó nem árul el túl sok részletet, de annyi azért kiderül, hogy az eszközre kell helyezni a telefont, amelynek kijelzője szolgál projektorként, és az itt látható képet egy lencse vetíti a filmre. Mindehhez azonban szükség van a Polaroid Originals alkalmazásra is, ugyanis csak ennek a segítségével van lehetőség a fotók nyomtatására. Az alkalmazással egyébként akár még javíthatunk is a képen.

Lehetőség van egyetlen fotót is nyomtatni, vagy akár kilencet elhelyezni egy képen, kollázsként. A Polaroid Originals alkalmazáson belül akár videó is rendelhető egy képhez, így amikor a fotót az appban nézzük, szórakoztató élményben lehet részünk. A Polarid Lab iPhone 6-tól felfelé kompatibilis az iPhone-okkal, és a legtöbb androidos modellel együttműködik. Pontosan még nem tudni, mikor jelenik meg (a kapcsolódó oldal ígérete szerint októberben), azt viszont már igen, hogy az ára 130 dollár (azaz nagyjából 40 ezer forint) körüli lesz.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.