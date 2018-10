Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62c63ed8-8516-4ead-94df-cb73094e095f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Féléves börtönbüntetést kapott egy francia nő, aki nyereségvágyból a 2015-ös párizsi terrorakciók egyik áldozatának adta ki magát. ","shortLead":"Féléves börtönbüntetést kapott egy francia nő, aki nyereségvágyból a 2015-ös párizsi terrorakciók egyik áldozatának...","id":"20181016_Bortont_kapott_a_parizsi_terrortamadasok_alaldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62c63ed8-8516-4ead-94df-cb73094e095f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a1d11e-11f9-4a5c-8da8-d6a6c70c7e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Bortont_kapott_a_parizsi_terrortamadasok_alaldozata","timestamp":"2018. október. 16. 16:17","title":"Börtönt kapott a párizsi terrortámadások „ál-áldozata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után végre visszatért a 2000-es ével legendás mobilos márkája, a Palm, és rögtön be is mutatta első készülékét, a The Palmot. A mobillal az életünket akarja visszaadni a cég, miközben csökkenti a technológiai függőségünket.","shortLead":"Hosszas várakozás után végre visszatért a 2000-es ével legendás mobilos márkája, a Palm, és rögtön be is mutatta első...","id":"20181016_palm_markaju_okostelefon_androidos_mobil_tcl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbf54ce-5e4a-42ae-8cc2-56e05dbe7af5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_palm_markaju_okostelefon_androidos_mobil_tcl","timestamp":"2018. október. 16. 10:03","title":"Visszatért a legendás mobilmárka: itt a Palm új okostelefonja, ami igen különlegesre sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas táblán keres munkatársakat a budapesti Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet, tíz pozícióra is keresnek embereket.","shortLead":"Hatalmas táblán keres munkatársakat a budapesti Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet, tíz...","id":"20181015_A_korhaz_bejarata_melletti_oriastablan_keres_mutos_segedet_szakapolot_es_kazanfutot_a_Peterfy_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd6991-9eba-49b9-b49c-79980c429830","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_korhaz_bejarata_melletti_oriastablan_keres_mutos_segedet_szakapolot_es_kazanfutot_a_Peterfy_korhaz","timestamp":"2018. október. 15. 17:07","title":"A kórház bejárata melletti óriástáblán keres műtőssegédet, szakápolót és kazánfűtőt a Péterfy kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddda5b0-9bb7-445e-bc8b-a07bed15f40b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új Panamera azoknak, akik a típus alapmodelljét gyengének, a csúcsmodellt pedig már túl erősnek találják.","shortLead":"Egy új Panamera azoknak, akik a típus alapmodelljét gyengének, a csúcsmodellt pedig már túl erősnek találják.","id":"20181016_Porsche_Panamera_GTS","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cddda5b0-9bb7-445e-bc8b-a07bed15f40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f6f05f-b045-42c0-9489-f6db80d8ae52","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_Porsche_Panamera_GTS","timestamp":"2018. október. 16. 08:26","title":"Kombiként is kapható a 460 lóerős új Porsche Panamera GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítógépekbe telepíthető RAM mennyisége ma sem kevés, de egy határ azért van. Ezt tornázta most fel az Intel, egészen 128 gigabájtig.","shortLead":"A számítógépekbe telepíthető RAM mennyisége ma sem kevés, de egy határ azért van. Ezt tornázta most fel az Intel...","id":"20181016_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor_128_gigabajt_ram_ddr4_es_memoria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1fb685-d363-495e-846d-94028684b298","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor_128_gigabajt_ram_ddr4_es_memoria","timestamp":"2018. október. 16. 12:03","title":"Akár 128 GB RAM is lehet a számítógépében, az Intel új processzora megbirkózik vele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","shortLead":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","id":"20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d05831-232d-47bb-b28d-ec120e454975","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","timestamp":"2018. október. 16. 10:40","title":"Megemelik az MMA-tagok életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2d4591-c776-48fe-8b40-3a56ec54bc4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Baptista Szeretetszolgálat meghívására érkezik, a Budapest Arénában megszervezett Cipősdoboz adománygyűjtő akció sztárvendége lesz.","shortLead":"A Baptista Szeretetszolgálat meghívására érkezik, a Budapest Arénában megszervezett Cipősdoboz adománygyűjtő akció...","id":"20181016_Magyarorszagra_jon_Chuck_Norris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2d4591-c776-48fe-8b40-3a56ec54bc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8b0e1f-649b-4bc9-be89-911ef1bb677c","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Magyarorszagra_jon_Chuck_Norris","timestamp":"2018. október. 16. 17:13","title":"Magyarországra jön Chuck Norris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakás-takarékpénztári kedvezmény megszüntetése a piac legnagyobb szereplőjét, a Fundamentát érintheti rosszul. És persze az ügyfeleket, akik annak ellenére szeretik ezt a megtakarítási formát, hogy nem ez kínálja a legnagyobb állami támogatást.","shortLead":"A lakás-takarékpénztári kedvezmény megszüntetése a piac legnagyobb szereplőjét, a Fundamentát érintheti rosszul. És...","id":"20181016_lakastakarek_fundamenta_tamogatas_zavarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24759ce-abdb-45e6-8fba-bf3695bcf1b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_lakastakarek_fundamenta_tamogatas_zavarok","timestamp":"2018. október. 16. 14:40","title":"Lakástakarékok: az állami támogatások megszüntetése a Fundamentát találta telibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]