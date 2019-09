Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d206327a-d5bb-422d-8ee1-775d8e06b155","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elvennék a könyve után kapott pénzt, mert Washington szerint a kötettel Snowden ismét megszegte a korábban aláírt titoktartási megállapodását.","shortLead":"Elvennék a könyve után kapott pénzt, mert Washington szerint a kötettel Snowden ismét megszegte a korábban aláírt...","id":"20190918_edward_snowden_konyv_amerikai_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d206327a-d5bb-422d-8ee1-775d8e06b155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6afa32a-ecfb-4bc2-a5e5-2d08412018a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_edward_snowden_konyv_amerikai_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:21","title":"Furmányos trükkel büntetné Snowdent az amerikai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La Manche csatornát. ","shortLead":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La...","id":"20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a06431-d0c4-4ad0-a337-beacbe212a2e","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:28","title":"Legyőzte a mellrákot, majd átúszta a La Manche csatornát – négyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Viszont néhányan a milliós nyugdíjuk mellé egy fizetésnyi kiegészítést kapnak majd. ","shortLead":"Viszont néhányan a milliós nyugdíjuk mellé egy fizetésnyi kiegészítést kapnak majd. ","id":"20190918_Tobb_tizezer_nyugdijas_otezer_forintot_sem_kap_majd_a_novemberi_korrekcioval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f25808d-d1a2-4f27-a3a9-ba82924051bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Tobb_tizezer_nyugdijas_otezer_forintot_sem_kap_majd_a_novemberi_korrekcioval","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:53","title":"Több tízezer nyugdíjas ötezer forintot sem kap majd a novemberi korrekcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Környezetvédelmi megfontolásból megszünteti a műanyag, PET-palackos vizek és üdítők beszerzését a Pécsi Tudományegyetem.","shortLead":"Környezetvédelmi megfontolásból megszünteti a műanyag, PET-palackos vizek és üdítők beszerzését a Pécsi Tudományegyetem.","id":"20190917_pte_pet_palackok_pecsi_tudomanyegyetem_muanyag_zold_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39d7c95-7f71-4489-8fa2-9b76585af60b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_pte_pet_palackok_pecsi_tudomanyegyetem_muanyag_zold_egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:03","title":"Likvidálja a PET-et a PTE: nem vesz többé műanyag palackos vizet a pécsi egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szerdai rendkívüli parlamenti ülést az LMP kezdeményezte, támogatta az ellenzék is, de a Fidesz nem ment el. Így a képviselők nem vitáztak az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó feladatokról.","shortLead":"A szerdai rendkívüli parlamenti ülést az LMP kezdeményezte, támogatta az ellenzék is, de a Fidesz nem ment el...","id":"20190918_A_Fidesz_el_sem_ment_igy_hatarozatkeptelen_lett_a_parlamenti_ules_ahol_a_klimavalsagrol_vitaztak_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c61a9f3-0fe7-4275-957b-d36751acfc94","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_A_Fidesz_el_sem_ment_igy_hatarozatkeptelen_lett_a_parlamenti_ules_ahol_a_klimavalsagrol_vitaztak_volna","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:35","title":"A Fidesz el sem ment, így határozatképtelen lett a parlamenti ülés, ahol a klímaválságról vitáztak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df14965d-d1d4-41b0-945d-81cbb5dbca9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokáig csak az ügynökség emberei láthatták ezt a felvételt, ami most már bárki számára könnyen hozzáférhető.","shortLead":"Sokáig csak az ügynökség emberei láthatták ezt a felvételt, ami most már bárki számára könnyen hozzáférhető.","id":"20190917_belso_hasznalatra_szant_ciavideo_az_autos_kovetesrol_es_megfigyelesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df14965d-d1d4-41b0-945d-81cbb5dbca9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b419ba03-fe4a-4fd4-ae99-3e4f798cc57c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_belso_hasznalatra_szant_ciavideo_az_autos_kovetesrol_es_megfigyelesrol","timestamp":"2019. szeptember. 17. 07:59","title":"Belső használatra szánt CIA-videó az autós követésről és megfigyelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5505d-c732-4f84-8659-2dc9a63dbac0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros Európa-bajnok magyar rekorder lett a nur-szultani első helyével.","shortLead":"A háromszoros Európa-bajnok magyar rekorder lett a nur-szultani első helyével.","id":"20190917_lorincz_tamas_aranyerem_gyozelem_birkozas_vilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5505d-c732-4f84-8659-2dc9a63dbac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a80d91-9fd4-4811-bfc8-e7b1f5c03063","keywords":null,"link":"/sport/20190917_lorincz_tamas_aranyerem_gyozelem_birkozas_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:28","title":"Aranyérmes Lőrincz Tamás a birkózó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75feb8fe-d56d-4cc4-8fbe-ed0dbf31df3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserkeszőlő szinte összes kisgyereke végignézhette az 56 férőhelyes parkoló avatóját.","shortLead":"Cserkeszőlő szinte összes kisgyereke végignézhette az 56 férőhelyes parkoló avatóját.","id":"20190917_Boldog_Istvan_atadott_egy_parkolot_egy_kisfiu_meg_trombitalt_is_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75feb8fe-d56d-4cc4-8fbe-ed0dbf31df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31f9241-ff85-4c11-a9ec-16b367223188","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Boldog_Istvan_atadott_egy_parkolot_egy_kisfiu_meg_trombitalt_is_neki","timestamp":"2019. szeptember. 17. 19:49","title":"Boldog István átadott egy parkolót, egy kisfiú még trombitált is neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]