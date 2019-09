Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs megállás, tovább esik a forint.","shortLead":"Nincs megállás, tovább esik a forint.","id":"20190920_forint_arfolyam_melypont_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f04f0d-4276-4c16-b6b6-54184b8e1dc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_forint_arfolyam_melypont_euro","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:38","title":"Újabb történelmi mélypont, már 334 forintnál is többe kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Uniós összehasonlításban az alacsony végzettségű magyarok munkanélkülisége csak a középmezőnyre elég. A felsőfokú végzettségűek munkanélkülisége viszont majdnem a legalacsonyabb az egész EU-ban.","shortLead":"Uniós összehasonlításban az alacsony végzettségű magyarok munkanélkülisége csak a középmezőnyre elég. A felsőfokú...","id":"20190920_Hiaba_mostoha_gyerek_a_Fidesznel_a_felsooktatas_a_diplomasok_miatt_fest_olyan_jol_a_magyar_munkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95913adf-2fdb-4b4e-bd27-49f76285d40a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_Hiaba_mostoha_gyerek_a_Fidesznel_a_felsooktatas_a_diplomasok_miatt_fest_olyan_jol_a_magyar_munkanelkuliseg","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:15","title":"Hiába mostoha gyerek a Fidesznél a felsőoktatás, a diplomások nyomják le a munkanélküliséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között interjúvolták meg egymást, a háttérben egy gyermekkel.\r

","shortLead":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között...","id":"20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c39078-534a-4b4f-9934-9e2c2f1a4060","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:44","title":"Egy fideszes képviselőjelölt játszóházában kampányolt Klausmann Viktor és Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd94517-d8fb-4feb-b773-21023a30f60f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiatalok, képzettek, hűségük pedig megkérdőjelezhetetlen: az Orbán-kormány fiatal államtitkárai sokszor főnökeiknél is vehemensebben védik a magyar érdekeket. Pár éve ez a pozíció még szakmai hozzáértést követelt, ma sokkal inkább politikai ugródeszka a magasra törő harmincas generációnak. A havi bruttó 1 millió 300 ezres fizetésért azonban sokat kell bizonyítani a párt felé. ","shortLead":"Fiatalok, képzettek, hűségük pedig megkérdőjelezhetetlen: az Orbán-kormány fiatal államtitkárai sokszor főnökeiknél is...","id":"20190920_allamtitkarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd94517-d8fb-4feb-b773-21023a30f60f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b17a38f-2d58-4c6b-9a51-19d37685304c","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_allamtitkarok","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:20","title":"Párthűség havi egymillióért: kiből lesz ma államtitkár Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","shortLead":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","id":"20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52357e0-556d-44d8-9adb-e1129bb9dbc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:47","title":"Hárommilliárd észak-amerikai madár tűnt el 1970 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e094b4ae-b478-4a92-9553-ab99885db32c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Scientific Reports tudományos folyóirat kijavíttatta a szerzőkkel azt a cikket, amelyben a kutatók állították, a mobilozás elváltozást okozhat az ember koponyáján.","shortLead":"A Scientific Reports tudományos folyóirat kijavíttatta a szerzőkkel azt a cikket, amelyben a kutatók állították...","id":"20190920_fej_koponya_csontkinoves_szarv_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e094b4ae-b478-4a92-9553-ab99885db32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a45d20-366c-4e81-9d72-4b41693eb98a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_fej_koponya_csontkinoves_szarv_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:03","title":"Rászóltak a tudósokra, hogy javítsák ki a tanulmányt, amely szerint szarvunk nőhet a sok mobilozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca1d273-1205-4bdd-8248-f5a299190688","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid 3-0-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek nyitófordulójában, szerdán.\r

","shortLead":"A Real Madrid 3-0-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek...","id":"20190919_real_madrid_psg_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ca1d273-1205-4bdd-8248-f5a299190688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71596a76-da3d-442e-bff0-f1e254eccbea","keywords":null,"link":"/sport/20190919_real_madrid_psg_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:21","title":"Real-vereség Párizsban, Juventus-döntetlen Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michels Antal, a \"hajléktalanok papja\" nem először áll be Sára Botond mögé. ","shortLead":"Michels Antal, a \"hajléktalanok papja\" nem először áll be Sára Botond mögé. ","id":"20190919_A_jozsefvarosi_fideszes_polgarmester_mellett_kampanyol_a_helyi_plebanos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f6609f-f195-4077-9295-102519e1a977","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_jozsefvarosi_fideszes_polgarmester_mellett_kampanyol_a_helyi_plebanos","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:57","title":"Nyíltan kampányol a józsefvárosi fideszes polgármester mellett a helyi plébános","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]