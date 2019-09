Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez annak is köszönhető, hogy akkor esett az eső, amikor kellett. ","shortLead":"Ez annak is köszönhető, hogy akkor esett az eső, amikor kellett. ","id":"20190921_Sokkal_olcsobb_lett_a_sargarepa_es_a_petrezselyem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbbbc88-9eb3-4941-82a4-a8954713cb66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Sokkal_olcsobb_lett_a_sargarepa_es_a_petrezselyem","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:29","title":"Sokkal olcsóbb lett a sárgarépa és a petrezselyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már 310 ezer család kapott támogatást.","shortLead":"Már 310 ezer család kapott támogatást.","id":"20190920_otthon_melege_program_tavfutes_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f6a8f1-ca94-43ab-8bb4-e029afdc69ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_otthon_melege_program_tavfutes_palyazat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:54","title":"Otthon melege: jövő héttől lehet pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb és legösszetettebb északi-sarkvidéki kutatóexpedícióra indul a Polarstern német jégtörő hajó a norvégiai Tromsőből péntek este.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb és legösszetettebb északi-sarkvidéki kutatóexpedícióra indul a Polarstern német jégtörő hajó...","id":"20190920_A_valaha_volt_legnagyobb_eszakisarkvideki_expedicio_indul_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0851dc-1c08-4be3-a88e-f53ee6c15898","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_A_valaha_volt_legnagyobb_eszakisarkvideki_expedicio_indul_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:52","title":"A valaha volt legnagyobb északi-sarkvidéki expedíció indul pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A neandervölgyiek fülkürtje olyan volt, mint a mai gyerekeké, ami könnyen begyullad, és ez közrejátszhatott a kihalásukban is. ","shortLead":"A neandervölgyiek fülkürtje olyan volt, mint a mai gyerekeké, ami könnyen begyullad, és ez közrejátszhatott...","id":"20190919_A_neandervolgyi_ember_fule_allandoan_be_volt_gyulladva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63245eec-6a9d-4c5a-b4db-69a5ba490501","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_A_neandervolgyi_ember_fule_allandoan_be_volt_gyulladva","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:21","title":"A neandervölgyi ember füle állandóan be volt gyulladva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2da533-a3c3-4714-9e86-7af8dee0bf63","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Mindent bevetett az elmúlt másfél évben a kormánypárt hódmezővásárhelyi szervezete Márki-Zay Péter ellen, övön felül és övön alul is, hogy aztán a békeidőket idéző csapattal induljon az ellenzéki összefogás kissé megroggyant szimbóluma ellen. Márki-Zay vajon pirruszi győzelmet aratott tavaly februárban, vagy megtörte a fideszes varázst? Helyszíni riport Hódmezővásárhelyről, a 10 kiemelt körzetünk egyikéből. ","shortLead":"Mindent bevetett az elmúlt másfél évben a kormánypárt hódmezővásárhelyi szervezete Márki-Zay Péter ellen, övön felül és...","id":"20190920_hodmezovasarhely_marki_zay_grezsa_fidesz_mindenki_magyarorszaga_mozgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2da533-a3c3-4714-9e86-7af8dee0bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e677f3f-4fef-4ede-b4a4-2f5b7d6dbfee","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_hodmezovasarhely_marki_zay_grezsa_fidesz_mindenki_magyarorszaga_mozgalom","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:30","title":"Márki-Zay jobban örült volna Lázárnak, de a béke követét kapta ellenfélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","shortLead":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","id":"20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c34bc-863c-482d-9c66-16821539f318","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:16","title":"Hétfő hajnalig nem tud majd autózni a Belváros egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246c878d-7a9e-417e-9e3e-e63d954a42f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi tiltás ellenére is kínált engedély nélkül széfeket egy kft.","shortLead":"A korábbi tiltás ellenére is kínált engedély nélkül széfeket egy kft.","id":"20190920_szef_harsfa_gold_piacfelugyeleti_birsag_magyar_nemzeti_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=246c878d-7a9e-417e-9e3e-e63d954a42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce56b9fe-e884-4517-9868-df28bdde9c18","keywords":null,"link":"/kkv/20190920_szef_harsfa_gold_piacfelugyeleti_birsag_magyar_nemzeti_bank","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:34","title":"Engedély nélkül üzemeltettek széfeket, megint lecsapott az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban mintegy 40 amerikai és kanadai diplomata lett rosszul Kubában, mindannyian hasonló tüneteket tapasztaltak. Egy új jelentés szerint rovarirtó szer betegíthette meg őket.","shortLead":"Korábban mintegy 40 amerikai és kanadai diplomata lett rosszul Kubában, mindannyian hasonló tüneteket tapasztaltak...","id":"20190920_rovarirto_akusztikus_tamadas_amerikai_diplomatak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f939d392-36bb-426a-81d6-c176a9950237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_rovarirto_akusztikus_tamadas_amerikai_diplomatak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 05:45","title":"Nem akusztikus támadás áll az amerikai diplomaták rejtélyes megbetegedése mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]