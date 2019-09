Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először nyerheti meg magyar játékos az idén tízéves díjat.","shortLead":"Először nyerheti meg magyar játékos az idén tízéves díjat.","id":"20190923_Zsori_szerint_kozte_es_Messi_kozott_dol_el_a_Puskasdij_sorsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b5360b-ed26-4fdd-9154-94d4401ea59a","keywords":null,"link":"/sport/20190923_Zsori_szerint_kozte_es_Messi_kozott_dol_el_a_Puskasdij_sorsa","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:41","title":"Zsóri szerint közte és Messi között dől el a Puskás-díj sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Deutsch Tamás félmillió forintot fizetett valamilyen peres ügy következményeképp Dobrev Klárának. A DK-s politikus a pénzt Iványi Gábor egyházának adományozza.","shortLead":"Deutsch Tamás félmillió forintot fizetett valamilyen peres ügy következményeképp Dobrev Klárának. A DK-s politikus...","id":"20190922_Dobrev_Klara_Deutsch_fizetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e2266e-cca5-4f9b-8395-6a8d81fa86f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Dobrev_Klara_Deutsch_fizetett","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:32","title":"Dobrev Klára: Deutsch fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Milyen lenne, ha egyszer kiderülne, hol őrzi a kormánypárt a „Fidesz Központi Tárhelyét”? Lenne belőle botrány? A kérdésre akár választ is kaphattunk volna a héten, ha nem üvölt mindent túl a cirkuszból bömbölő zene. Ez itt a belpolitikai összefoglaló.","shortLead":"Milyen lenne, ha egyszer kiderülne, hol őrzi a kormánypárt a „Fidesz Központi Tárhelyét”? Lenne belőle botrány...","id":"20190922_Tarlos_jobban_retteg_a_veresegtol_mint_imazsanak_elvesztesetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f61bdbb-5531-47ec-a286-a60244e57472","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Tarlos_jobban_retteg_a_veresegtol_mint_imazsanak_elvesztesetol","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:30","title":"Tarlós jobban retteg a vereségtől, mint imázsának elvesztésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Palkovics László szerint az e-sport a legdinamikusabban fejlődő sportággá nőtte ki magát, az 5G-s hálózatok megjelenésével pedig a lehetőségek határtalanok a további előrelépésre.","shortLead":"Palkovics László szerint az e-sport a legdinamikusabban fejlődő sportággá nőtte ki magát, az 5G-s hálózatok...","id":"20190922_Palkovics_miniszter_szerint_nem_a_foci_a_legdinamikusabban_novekvo_sportag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c3547f-66dc-42cd-b399-1f2f580e2442","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_Palkovics_miniszter_szerint_nem_a_foci_a_legdinamikusabban_novekvo_sportag","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:59","title":"Palkovics miniszter szerint nem a foci a legdinamikusabban növekvő sportág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273fbfc8-ebf5-4d5f-bd7f-50aaa011d39e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"360","description":"Kétféle környezettudatos ember van. Az egyik a klímaválság hatására odafigyel arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljen. A másik annyira belelendül, hogy egyáltalán nem akar hulladékot hagyni maga után. Az előbbiről tudjuk, működik. Utóbbi…- no, erre volt kíváncsi videós stábunk is.","shortLead":"Kétféle környezettudatos ember van. Az egyik a klímaválság hatására odafigyel arra, hogy minél kevesebb hulladékot...","id":"20190922_Aki_kikukazta_a_kukat__elete_a_hulladekmentes_elet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=273fbfc8-ebf5-4d5f-bd7f-50aaa011d39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71e7aaf-f792-440a-8915-6664a8de0823","keywords":null,"link":"/360/20190922_Aki_kikukazta_a_kukat__elete_a_hulladekmentes_elet","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:30","title":"Aki kikukázta a kukát - élet-e a hulladékmentes élet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden volt alelnök és fia ukrajnai tevékenységének tisztázását sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter vasárnap egy televíziós interjúban.

","shortLead":"Joe Biden volt alelnök és fia ukrajnai tevékenységének tisztázását sürgette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter...","id":"20190922_A_Trumpkormany_tamadassal_vedekezik_az_Ukrajnabotranyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d3a3c6-9600-46a0-81df-39623c309d1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_A_Trumpkormany_tamadassal_vedekezik_az_Ukrajnabotranyban","timestamp":"2019. szeptember. 22. 21:41","title":"A Trump-kormány támadással védekezik az Ukrajna-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac03b03-10c0-4321-b390-5f2a32412699","c_author":"Szabó Yvette - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Településfejlesztési Operatív Program keretében nagyon sok település nyert 2018-ban tíz- vagy százmilliókat a helyi identitás és kohézió erősítésére, azonban néhány példát átnézve elmondható, Kecskemét időzített a legjobban, számtalan kedves esemény várja a választás előtt a szavazókat, amelyről természetesen a fideszes polgármester, illetve a választókerület fideszes képviselője sem hiányozhat.","shortLead":"A Településfejlesztési Operatív Program keretében nagyon sok település nyert 2018-ban tíz- vagy százmilliókat a helyi...","id":"20190923_kecskemet_kampany_fidesz_eu_penz_szemereyne_pataki_klaudia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac03b03-10c0-4321-b390-5f2a32412699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9697161d-0b38-4f4a-b390-9864bf4df1f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_kecskemet_kampany_fidesz_eu_penz_szemereyne_pataki_klaudia","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:10","title":"Kreatív kampány Kecskeméten: az uniós pénz is jól jön a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","shortLead":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","id":"20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbb388a-f382-4e1e-a1f2-9570f26b954c","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:24","title":"Meg kellett műteni a gerincét a bosnyák cirkuszban lezuhant magyar artistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]