[{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az iparosodás előtti korszakhoz képest 6,5-7 Celsius-fokkal is emelkedhet a Föld felszíni átlaghőmérséklete 2100-ig, amennyiben a globális szén-dioxid-kibocsátás üteme nem változik – derült ki két neves franciaországi kutatóközpont egymástól független klímamodelljeiből.","shortLead":"Az iparosodás előtti korszakhoz képest 6,5-7 Celsius-fokkal is emelkedhet a Föld felszíni átlaghőmérséklete 2100-ig...","id":"20190921_uj_eghajlati_modellek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6ca2a7-3602-4483-94d2-afe31b921167","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_uj_eghajlati_modellek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:03","title":"Van egy kis gond: gyorsabban melegszik a Föld, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ingatlanozás után követeléskezelésbe is belevág egy ifjú NER-lovag, a hátteret a Matolcsy-család biztosította. ","shortLead":"Az ingatlanozás után követeléskezelésbe is belevág egy ifjú NER-lovag, a hátteret a Matolcsy-család biztosította. ","id":"201938_safe_box_hungary_penzugy_azifjabb_matolcsy_koreiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae68a32-5dd7-4991-91c0-dbc84f9406b6","keywords":null,"link":"/360/201938_safe_box_hungary_penzugy_azifjabb_matolcsy_koreiben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:45","title":"Pénzügyi vonalon mozgolódnak ifjabb Matolcsy köreiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színésznő Budapesten forgat, és ha már itt van, beugrott egy látogatásra a főpolgármester irodájába. ","shortLead":"Az amerikai színésznő Budapesten forgat, és ha már itt van, beugrott egy látogatásra a főpolgármester irodájába. ","id":"20190921_Tarlos_Istvan_bevetette_a_tokeletes_kampanybombat_Scarlett_Johanssont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b15031-9164-4084-be68-1ae7a3673936","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Tarlos_Istvan_bevetette_a_tokeletes_kampanybombat_Scarlett_Johanssont","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:43","title":"Tarlós István bevetette a tökéletes kampánybombát: Scarlett Johanssont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bankfiókok számát kétszázzal, a jelenlegi ezerről 800-ra csökkentenék.","shortLead":"A bankfiókok számát kétszázzal, a jelenlegi ezerről 800-ra csökkentenék.","id":"20190920_Tobb_mint_2000_dolgozojat_kuldi_el_a_nemet_Commerzbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0989fa-9774-4025-a233-47df57c8d225","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_Tobb_mint_2000_dolgozojat_kuldi_el_a_nemet_Commerzbank","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:48","title":"Több mint 2000 dolgozóját küldi el a német Commerzbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1775c1-e438-48c3-82c5-5bfcc125427b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ökröket a mezőgazdasági munkákhoz fogják használni, a szállítást lovakkal oldják meg.","shortLead":"Az ökröket a mezőgazdasági munkákhoz fogják használni, a szállítást lovakkal oldják meg.","id":"20190920_kuba_uzemanyag_okor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd1775c1-e438-48c3-82c5-5bfcc125427b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94c6681-bbc8-46cd-bee0-f49d67361932","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_kuba_uzemanyag_okor","timestamp":"2019. szeptember. 20. 09:25","title":"Alig van üzemanyag Kubában, több ezer ökröt vetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es földrengés és szökőár okozta nukleáris katasztrófa elkerüléséért.","shortLead":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es...","id":"20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5203d600-11c3-436c-87c8-34946113510a","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:16","title":"Felmentette a fukusimai atomerőmű vezetőit a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több amerikai lap szerint is telefonbeszélgetés bizonyítja a vádakat. ","shortLead":"Több amerikai lap szerint is telefonbeszélgetés bizonyítja a vádakat. ","id":"20190921_Trump_tagadja_hogy_az_ukran_elnokkel_akart_vizsgalatot_inditani_a_Bidencsalad_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a937f7-d29a-4d52-abc7-0c43824c69bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Trump_tagadja_hogy_az_ukran_elnokkel_akart_vizsgalatot_inditani_a_Bidencsalad_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:02","title":"Trump tagadja, hogy az ukrán elnökkel akart vizsgálatot indítani a Biden-család ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745bf65a-3c91-4994-be04-cbbbcee49c91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt elemmel bővült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke.","shortLead":"Öt elemmel bővült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke.","id":"20190920_A_csardas_es_a_gyapjuhimzes_is_a_szellemi_kulturalis_orokseg_resze_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=745bf65a-3c91-4994-be04-cbbbcee49c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40282191-773a-49e1-87b8-45dae592f82a","keywords":null,"link":"/elet/20190920_A_csardas_es_a_gyapjuhimzes_is_a_szellemi_kulturalis_orokseg_resze_lett","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:52","title":"A csárdás és a gyapjúhímzés is a szellemi kulturális örökség része lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]