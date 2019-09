Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a50d7150-e1fe-41bf-a20d-e4c41d4c4f41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Traktort is előzött ráadásnak. Ment is a három hónap azonnali eltiltás.","shortLead":"Traktort is előzött ráadásnak. Ment is a három hónap azonnali eltiltás.","id":"20190923_Pont_a_zebran_elozte_a_rendoroket_egy_autos__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a50d7150-e1fe-41bf-a20d-e4c41d4c4f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484ce2af-5411-49dd-a2e9-fe02406028ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Pont_a_zebran_elozte_a_rendoroket_egy_autos__video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:54","title":"Pont a zebrán előzte a rendőröket egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da90829-3880-4f1f-a69f-2dc4067ea1ec","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény megváltoztatásával vissza lehetne venni az állami bérlakásokat – tudta meg a hvg.hu. A Miniszterelnökség már dolgozik az erről szóló tervezeten, amivel kifejezetten a világörökségi területen fekvő, illetve a műemléki épületekben lévő bérlakásokból tehetnék ki a bérlőket, vagyis többek közt a Budai Vár és az Andrássy út patinás épületeire utaznak. Ezeket bérház helyett szívesebben látnák kormányzati épületként, de kereskedelmi-turisztikai célra is használhatnák a frekventált helyen lévő ingatlanokat. Az a régi, „szerzett” jog is változna, hogy a bérlőknek cserelakás jár, e helyett csak pénzbeli megváltást kapnának, ebből kellene ezentúl megoldani a lakhatásukat.","shortLead":"Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény...","id":"20190923_Patinas_ingatlanok_einstandja_visszavenne_a_berlakasokat_az_Orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da90829-3880-4f1f-a69f-2dc4067ea1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012a5af1-1d5d-4d3d-ae55-4f322b82a48e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Patinas_ingatlanok_einstandja_visszavenne_a_berlakasokat_az_Orbankormany","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:30","title":"Bérház-einstand: visszavenné a bérlakásokat az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is. Ehhez kerültek most közelebb egy lépéssel.","shortLead":"A társaság víziója, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is...","id":"20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ececb9-22aa-413e-8f2a-41adbdd0c87d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Indiaba_indithat_jaratokat_a_WizzAir","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:06","title":"Egyre közelebb Indiához a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0f0952-36aa-415a-9d17-ebe58986d256","c_author":"","category":"itthon","description":"Végül kirúgták az öngyújtót a kezéből.","shortLead":"Végül kirúgták az öngyújtót a kezéből.","id":"20190923_Tobb_embert_is_fel_akarta_gyujtani_egy_no_Szekesfehervaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a0f0952-36aa-415a-9d17-ebe58986d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ebaf04-ce2e-4b0b-9588-1f71180586ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tobb_embert_is_fel_akarta_gyujtani_egy_no_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:43","title":"Több embert is fel akart gyújtani egy nő Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd09061-84b7-4d28-8453-6a967e6edaee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint az ember okozta globális felmelegedés több évtizedes időtávon ugyan, de megállítható. Ehhez azonban regionális szintű klímavédelmi intézkedésekre van szükség.","shortLead":"A szakértők szerint az ember okozta globális felmelegedés több évtizedes időtávon ugyan, de megállítható. Ehhez azonban...","id":"20190923_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazgaz_meteorologiai_vilagszervezet_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afd09061-84b7-4d28-8453-6a967e6edaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa252557-a156-441a-af16-0a33e45dc1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazgaz_meteorologiai_vilagszervezet_kibocsatas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:03","title":"Megvan a klímaváltozás elleni orvosság, és ha jól csináljuk, győzhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b63c91-fca3-4780-922c-4f423611e841","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kibocsátott gázok szélcsendes időben a rakparttól akár 300 méterre is érezhetőek.","shortLead":"A kibocsátott gázok szélcsendes időben a rakparttól akár 300 méterre is érezhetőek.","id":"20190923_duna_hajo_legszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49b63c91-fca3-4780-922c-4f423611e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc21f32-9b87-4748-8a20-590350438cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_duna_hajo_legszennyezes","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:59","title":"Megmérték: nagyon szennyezik a levegőt a Dunán közlekedő személyszállító hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy másnaposság elleni szert gyártó céget pereltek Németországban, az eljárás során jutott a bíróság a meglepő következtetésre.\r

\r

","shortLead":"Egy másnaposság elleni szert gyártó céget pereltek Németországban, az eljárás során jutott a bíróság a meglepő...","id":"20190924_Birosag_mondta_ki_a_masnapossag_egy_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b92874d-02bd-45d3-acb5-b511a943a5f2","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Birosag_mondta_ki_a_masnapossag_egy_betegseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:05","title":"Bíróság mondta ki: a másnaposság betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 710-es főutat le is kellett zárni a munkálatok miatt.","shortLead":"A 710-es főutat le is kellett zárni a munkálatok miatt.","id":"20190924_Vilaghaborus_loszereket_talaltak_Balatonkenesenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee405fa-492c-457b-9d7a-db7428d4a1af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Vilaghaborus_loszereket_talaltak_Balatonkenesenel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:52","title":"Világháborús lőszereket találtak Balatonkenesénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]