150 év szomorú rekordja dőlt meg: a 2015-2019-es időszak volt a legforróbb, mióta csak mérik

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Tönkrement a Thomas Cook, a világ egyik vezető turisztikai cége és charter légitársasága. 600 ezren, köztük 150 ezren britek, nem tudják, mi lesz velük. Millió fölött lehet azok száma is, akik már rendeltek utat a Thomas Cooktól. Érintett magyar utasról egyelőre nem tudunk. ","shortLead":"Tönkrement a Thomas Cook, a világ egyik vezető turisztikai cége és charter légitársasága. 600 ezren, köztük 150 ezren...","id":"20190923_Thomas_Cookcsod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00577acf-76fb-4d2c-a5df-abfce0ac7b13","keywords":null,"link":"/360/20190923_Thomas_Cookcsod","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:00","title":"A világháború óta nem volt ekkora mentőhadművelet, mint most, a Thomas Cook-csőd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190923_Brody_Janos_Eszembe_sem_jutott_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb7e77e-1b95-4b33-b908-26a682aee28c","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Brody_Janos_Eszembe_sem_jutott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:14","title":"Bródy János: Eszembe sem jutott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar- és Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, zeneszerző szeptember 23-án ünnepli a születésnapját.","shortLead":"Az Oscar- és Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, zeneszerző szeptember 23-án ünnepli a születésnapját.","id":"20190923_Bruce_Springsteen_70_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20628b7-7759-476a-9537-d1ac8f27d6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Bruce_Springsteen_70_eves","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:09","title":"Bruce Springsteen 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra erősen hasonlító módszerrel próbálta megzavarni az ellenzék főpolgármester-jelöltjének sajtótájékoztatóját. Az illetőt egyelőre nem sikerült megtalálni, de az már biztosnak tűnik, hogy a letakart lajstromszám miatt a rendőrség előtt kell felelnie. A Fidelitas azt mondja, nincs köze az akcióhoz, Tarlós István pedig azt állítja: ő nem rendelt ilyet. ","shortLead":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra...","id":"20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d536fdb4-ea64-4fc1-8193-2a2215b13be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:22","title":"Tarlós: Nem kezdek egyből sipákolni, amikor az én rendezvényeimet zavarják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7828d4ea-44d2-42cc-981d-146e5887e139","c_author":"MTA","category":"kkv","description":"Nőtt Svájc óraexportja augusztusban éves összevetésben, a júliusihoz hasonló mértékben.\r

\r

","shortLead":"Nőtt Svájc óraexportja augusztusban éves összevetésben, a júliusihoz hasonló mértékben.\r

\r

","id":"20190922_Jol_mennek_a_svajci_orak_az_export_felet_hat_orszagban_vasaroljak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7828d4ea-44d2-42cc-981d-146e5887e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ae6ddc-32a2-45eb-a7c5-868e111f22cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190922_Jol_mennek_a_svajci_orak_az_export_felet_hat_orszagban_vasaroljak_meg","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:06","title":"Jól mennek a svájci órák, az export felét hat országban vásárolják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA vezetője azt ígérte, személyesen fog beszélni az orosz űrügynökség vezetőjével, az oroszok ugyanis nem akarják elárulni, hogyan keletkezett lyuk a Nemzetközi Űrállomáson.","shortLead":"A NASA vezetője azt ígérte, személyesen fog beszélni az orosz űrügynökség vezetőjével, az oroszok ugyanis nem akarják...","id":"20190922_A_NASA_vezetoje_nem_akar_balhezni_az_oroszokkal_de_azert_nem_tartja_elfogadhatonak_hogy_lyukak_legyenek_az_urallomason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f935c904-4555-401c-8c8f-34a97e590ef4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_A_NASA_vezetoje_nem_akar_balhezni_az_oroszokkal_de_azert_nem_tartja_elfogadhatonak_hogy_lyukak_legyenek_az_urallomason","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:59","title":"A NASA vezetője nem akar balhézni az oroszokkal, de azért nem tartja elfogadhatónak, hogy lyukak legyenek az űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szándékos, ellenzéket támogató politikai kampányfogásnak minősítette a Miniszterelnökség, hogy a birtokunkban lévő tervezet alapján megírtuk, milyen terv merült fel az állami bérlakásokkal kapcsolatban. Szerintük ez csak álhír, és a kormány ilyen döntést nem hozott. Tényleg nem, pont azt írtuk meg, hogy a javaslat még titkos, javában dolgoznak rajta – amit így idő előtt nyilvánosságra hoztunk.","shortLead":"Szándékos, ellenzéket támogató politikai kampányfogásnak minősítette a Miniszterelnökség, hogy a birtokunkban lévő...","id":"20190923_Megirtuk_a_berlakasok_visszavetelenek_tervet_tamad_a_Miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709ac145-7ae4-4046-adbe-ef5d14bbb284","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Megirtuk_a_berlakasok_visszavetelenek_tervet_tamad_a_Miniszterelnokseg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:54","title":"Közzétettük a bérlakások visszavételének tervét, nekünk rontott Gulyás Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","shortLead":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","id":"20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbddd3a2-c49c-4b63-90a7-47e0a4134bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:37","title":"Embercsempészet miatt emeltek vádat egy hatfős bandával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]